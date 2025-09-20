Rendkívüli

Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte

Szijjártó PéterterrorszervezetterrorizmusmozgalomEurópai UnióAntifa

Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte

Donald Trump amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére tett javaslatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak küldött szombati levelében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 11:37
Donald Trump amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére tett javaslatot Szijjártó Péter Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország határozottan elkötelezett a terrorizmus elleni küzdelem mellett, és minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel szigorú intézkedéseket hozott a politikai indíttatású erőszakot alkalmazó csoportok ellen. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években az úgynevezett Antifa-ideológiához kapcsolódó személyek és csoportok számos terrorista támadást hajtottak végre az EU-ban, többek között Németországban, Franciaországban és Olaszországban. 

Donald Trump amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére tett javaslatot Szijjártó Péter
Donald Trump amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére tett javaslatot Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

Hazánk szempontjából különösen aggasztónak nevezte, hogy magyar állampolgárok és intézmények is váltak már célponttá, 

s ennek kapcsán felidézte, hogy 2023 februárjában ezen mozgalom külföldi tagjai öt brutális támadást hajtottak végre fényes nappal Budapesten ártatlan emberek ellen. 

Mély sajnálatunkra több támadó később menedéket talált az EU tagállamaiban, amelyek elutasították a kiadatásukat Magyarországnak. Egy különösen aggasztó esetben a büntetőeljárást fel kellett függeszteni, miután egy gyanúsítottat európai parlamenti képviselővé választottak, és így mentességet kapott – közölte. 

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ezek a cselekmények kétségkívül bizonyítják, hogy az Antifa súlyos fenyegetést jelent az Európai Unió polgárainak biztonságára. 

Ezért közös felelősségünk megerősíteni a közös válaszintézkedéseinket – figyelmeztetett. Valamint rámutatott, hogy az Egyesült Államok is hasonló kihívásokkal szembesül, ezért Donald Trump szerdán bejelentette, hogy terrorszervezetnek minősíti a mozgalmat. 

Magyarország meggyőződése, hogy egy ekkora jelentőségű kérdésben elengedhetetlen a lépéseinket összehangolni az Egyesült Államokkal, a terrorizmus elleni világszintű küzdelem vezető szereplőjével

– írta a miniszter. 

Ennek megfelelően tisztelettel azt javaslom, hogy az Európai Unió kövesse ezt a példát, s vegye fel az Antifa mozgalmat a terrorszervezetek listájára, illetve vezesse be a szükséges korlátozó intézkedéseket a vele kapcsolatban álló csoportok és személyek ellen. Álláspontunk szerint az Egyesült Államok elnöke által kiadott végrehajtási rendelet megfelelő jogalapot teremt egy ilyen lépéshez

– összegzett. 

President Donald J. Trump departs the White House for the weekend to New York for the Yankees baseball game. He stops and talks to the press pool in Az elnök a Fehér Ház déli pázsitján beszélt, New York felé tartva
Donald Trump amerikai elnök a héten a közösségi médiában bejelentette, hogy az Antifát terrorszervezetté minősíti (Fotó: AFP)

Donald Trump amerikai elnök a héten a közösségi médiában bejelentette, hogy a beteges, veszélyes, radikális baloldali katasztrófa Antifát terrorszervezetté minősíti, illetve határozottan javasolni fogja, hogy annak finanszírozóit a legmagasabb jogi normák és gyakorlat szerint alaposan vizsgálják ki.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére tett javaslatot Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu