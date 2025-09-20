Rendkívüli

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

antifa csoportOrbán ViktorHorváth Józsefembervadászat

Minden eszközt bevethetnek hazánkban is az antifák ellen + videó

Nyílt és titkosszolgálati eszközöket is be lehet vetni akkor, ha terrorszervezetté nyilvánítják az Antifa-csoportot. Az eljárás nem több hónapig vagy évig tart, hanem viszonylag hamar véget érhet. Attól a pillanattól pedig megkezdődhetnek a nyílt és fedett eljárások, és fel lehet számolni a szervezetet.

Suki Zoltán
2025. 09. 20. 6:31
Fotó:
– Ha terrorszervezetté nyilvánítanak egy szervezetet, akkor azzal szemben gyakorlatilag nyílt és titkosszolgálati erőkkel, eszközökkel és módszerekkel lehet fellépni. A tevékenységét be lehet tiltani, és az adott országon belül minden olyan ember ellen el lehet járni, aki ezzel a szervezettel kapcsolatot tart, szponzorálja, helyszínt ad a rendezvényeinek vagy bújtatja őket – mondta lapunknak Horváth József. A katonai és a polgári elhárítás volt főigazgató-helyettese hozzátette, hogy az Antifa-csoportok onnantól kezdve tiltva lennének, és úgy lehetne eljárni ellenük, mint akár az Iszlám Állam ellen. 

20240210 Budapest Kitörés Emlék- és Teljesítménytúra Miután 1944. karácsonyán (II.vh) a szovjet ostromgyűrű bezárult a vár körül, az “Európa Erőd” védői, magyar és német katonák Hitler parancsára a harc nélküli lemészárlást jelentő kapituláció helyett — esküjükhöz híven — 1945. február 11-én a kitörést választották. A kitörés nem járt sikerrel, több tízezren meghaltak, csak néhány száz ember jutott el a Dunántúlon állomásozó magyar és német csapatokhoz. Ennek emlékére rendezik meg minden évben, február 10.-én a Kitörés Emléktúrát. Néhány tucat, többségében külföldi szélsőbaloldali tüntető jelent meg délután a Széll Kálmán téren, hogy tiltakozzon a Kitörés túra ellen. Fotó: Csudai Sándor CSS Origo A képen: antifások tüntetése a Kitörés túra miatt rendőrök rendőrség felirat
Antifások tüntetése a Kitörés túra miatt 2024. februárjában (Fotó: Csudai Sándor)

Vége a tevékenységnek

Horváth József elmondta azt is, hogy ha valóban terrorszervezetté nyilvánítják az országban az Antifa-csoportokat, attól az még a jelenleg folyó büntetőeljárásokat nem befolyásolná. Maga az eljárás egyébként nem több hónapig vagy évig tart, hanem viszonylag hamar véget érhet. Attól a pillanattól pedig megkezdődhetnek a nyílt és fedett eljárások. 

– Ilyenkor megszakítják a szervezet tevékenységét, és ha vannak Magyarországon tagjai, őket is el kell számoltatni. 

Ha van köztük külföldi állampolgár, őket kitiltják az országból

 – tette hozzá a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője. Horváth József emlékeztetett, hogy egy nemzetközi szervezetről van szó, és az Antifa-támadásoknál az is kiderült, hogy magyar támogatóik is voltak.

Beszélt arról is, hogy miután az Egyesült Államok elnöke volt az első, aki bejelentette, hogy nem fogják eltűrni és terrorszervezetként kezelik őket, ezek után az Európai Unióban sem viszonyulhatnak másképp a kérdéshez. 

– Ez azért is furcsa lenne, mert ha Amerikában terrorszervezet lenne, Európában pedig nem, az gyakorlatilag ellehetetleníteni a titkosszolgálatok munkáját – fogalmazott Horváth József. 

Embervadászat volt

Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy az Antifa mozgalom egy terrorszervezet. 

Idejöttek hozzánk is, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek, majd elmentek Brüsszelbe EP-képviselőnek, és onnan oktatják Magyarországot a jogállamiságról

 – fogalmazott a miniszterelnök, és hozzátette: kezdeményezni fogja, hogy Magyarországon is nyilvánítsák terrorszervezetté az Antifa-csoportokat.

Mint korábban többször is beszámoltunk róla, 2023. februárjában szó szerint embervadászatot folytattak Budapest utcáin a nemzetközi szélsőbaloldal, az Antifa aktivistái. Az első incidens február 9-én történt a belvárosi Fővám téren, ahol három lengyel állampolgárra támadt rá egy hét-nyolc fős banda: lerohanták, majd viperákkal és más eszközökkel ütni kezdték őket. A sértettek közül ketten is súlyos, nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérülést szenvedtek.

Utcai járókelőket is véresre vertek, ha azt hitték, hogy nácik (Forrás: YouTube)

A mentelmi jog mögé bújt

A következő támadás másnap, február 10-én történt, akkor a XI. kerületben, Gazdagréten egy magyar férfira rontottak rá hátulról. A munkába igyekvő áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal kórházba kellett szállítani. 

Ugyanazon a napon az esti órákban az V. kerületi Bank utcában egy magyar, az I. kerületben pedig egy német párt bántalmaztak.

 Nem sokkal később kiderült, hogy ez a brutális, leszámolásszerű akció része volt egy komolyabb támadássorozatnak, amit a nyugat-európai szélsőbaloldali mozgalom tagjai, az antifák követtek el több napon keresztül Budapest utcáin, az 1945-ös, a magyar és a német csapatok Várból való kitörésére emlékezők és járókelők ellen.

Az ügyben több büntetőeljárás is indult. A legfelháborítóbb Ilaria Salis ügye, aki a Budapesten lezajló Antifa-embervadászat megszervezését végezhette. Viszont egy olasz szélsőbaloldali listán beválasztották az Európai Parlamentbe, így a mentelmi joga ­miatt felfüggesztették ellene a magyarországi eljárást.

Borítókép: Antifasiszta megmozdulás (Fotó: MW-archív)

