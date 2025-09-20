Minden eszközt bevethetnek hazánkban is az antifák ellen + videó

– Ha terrorszervezetté nyilvánítanak egy szervezetet, akkor azzal szemben gyakorlatilag nyílt és titkosszolgálati erőkkel, eszközökkel és módszerekkel lehet fellépni. A tevékenységét be lehet tiltani, és az adott országon belül minden olyan ember ellen el lehet járni, aki ezzel a szervezettel kapcsolatot tart, szponzorálja, helyszínt ad a rendezvényeinek vagy bújtatja őket – mondta lapunknak Horváth József. A katonai és a polgári elhárítás volt főigazgató-helyettese hozzátette, hogy az Antifa-csoportok onnantól kezdve tiltva lennének, és úgy lehetne eljárni ellenük, mint akár az Iszlám Állam ellen.

Antifások tüntetése a Kitörés túra miatt 2024. februárjában (Fotó: Csudai Sándor)

Vége a tevékenységnek

Horváth József elmondta azt is, hogy ha valóban terrorszervezetté nyilvánítják az országban az Antifa-csoportokat, attól az még a jelenleg folyó büntetőeljárásokat nem befolyásolná. Maga az eljárás egyébként nem több hónapig vagy évig tart, hanem viszonylag hamar véget érhet. Attól a pillanattól pedig megkezdődhetnek a nyílt és fedett eljárások.

– Ilyenkor megszakítják a szervezet tevékenységét, és ha vannak Magyarországon tagjai, őket is el kell számoltatni.

Ha van köztük külföldi állampolgár, őket kitiltják az országból

– tette hozzá a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője. Horváth József emlékeztetett, hogy egy nemzetközi szervezetről van szó, és az Antifa-támadásoknál az is kiderült, hogy magyar támogatóik is voltak.

Beszélt arról is, hogy miután az Egyesült Államok elnöke volt az első, aki bejelentette, hogy nem fogják eltűrni és terrorszervezetként kezelik őket, ezek után az Európai Unióban sem viszonyulhatnak másképp a kérdéshez.

– Ez azért is furcsa lenne, mert ha Amerikában terrorszervezet lenne, Európában pedig nem, az gyakorlatilag ellehetetleníteni a titkosszolgálatok munkáját – fogalmazott Horváth József.

Embervadászat volt

Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy az Antifa mozgalom egy terrorszervezet.

Idejöttek hozzánk is, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek, majd elmentek Brüsszelbe EP-képviselőnek, és onnan oktatják Magyarországot a jogállamiságról

– fogalmazott a miniszterelnök, és hozzátette: kezdeményezni fogja, hogy Magyarországon is nyilvánítsák terrorszervezetté az Antifa-csoportokat.