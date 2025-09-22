A Magyar Pétert erősítő Jámbor András-féle Szikra Mozgalom a hazai szélsőbaloldal fészke

A nemzetközi baloldal modern kori „felvilágosultjai”, az úgynevezett woke-ideológia zászlóvivői szorosan együttműködnek a szélsőbaloldali hálózattal, amely a XX. század elejének kommunista hagyományait felidézve a mozgalom „ökleként” lép fel.

Antifa-támadás Budapesten

Magyarországon korábban csak elvétve bukkantak fel az agresszív szélsőbaloldali hálózat külföldi aktivistái, a hazai képviselőik – ahogy az eszmei vezetőik mondani szokták – nem igazán akcióképesek. 2023 februárjában, a napokon át tartó budapesti embervadászattal azonban átléptek egy fontos határvonalat, megtörtént a szélsőbaloldali erőszak importja.

A brutális, véres támadásokat és az azok nyomán megindult magyar eljárásokat az Antifa Mozgalmat bemutató cikksorozatunk második részében részletekbe menően ismertettük. Mostani írásunkban sem távolodunk el teljesen a 2023-as döbbenetes eseményektől.

Budapest utcáin

A külföldi szélsőbaloldali Antifa-aktivisták a támadásokat a Becsület napja elnevezésű szélsőjobboldali eseményre tekintettel 2023. február 11. napjára, illetve az azt megelőző és azt követő napokra tervezték. De működésbe léptek akkoriban a hazai szereplők is: február 11-re Nácimentes Budapest elnevezéssel hirdetett meg tüntetést a budai Várba az Autonómia nevű szerveződés, a megmozdulást saját oldalán népszerűsítette például a Mérce nevű blog is. A Mérce a szélsőséges baloldali Szikra Mozgalom egyik szócsöve, alapítója és 2019 végéig főszerkesztője pedig Jámbor András volt. Jámbor azóta politikusnak állt: 2022-ban mások mellett a Szikra jelöltjeként jutott be Józsefváros képviselőjeként a parlamentbe, azóta a Párbeszéd nevű – a gyakorlatban egyébként nem létező párt – frakciójának tagja. Újabban Magyar Péter mögé állt be és a Tisza Párt programján dolgozik.

A politikus és a Szikra a budapesti antifa terrorakciók után azt állították, hogy semmi közük a támadókhoz, nem is ismerik őket, és elhatárolódnak az erőszak minden formájától.

Köszönet a külföldi elvtársaknak

Ennek fényében nézzük, hogyan reagált akkor a Mérce. Jámbor András elhatárolódó Facebook-posztja után a blogon megjelent egy hosszabb írás, amelyben a szerző azon sopánkodott, hogy a brutális támadássorozat milyen károkat okoz a hazai elvtársaknak, akik kénytelen itt maradni „velük összezárva”, azaz nem sok jóra számíthatnak a nemzeti radikális, szélsőjobboldali szervezetektől. A cikkben elismerték: „A magyarországi antifasiszta többséget és a gyönge csoportok antifasiszta akcióit külföldről támogatni kívánóknak köszönettel tartozunk, amiért a történelemhamisítás és a náci vonulások ellen fellépnek, jelenlétükkel erősítik, bátorítják magyarországi elvtársaikat.”