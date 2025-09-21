Magyarországra irányította célkeresztjét az Antifa

Donald Trump amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére tett javaslatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak küldött szombati levelében. A magyar tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években az Antifa-ideológiához kapcsolódó személyek és csoportok számos terrorista támadást hajtottak végre az EU-ban, többek között Németországban, Franciaországban és Olaszországban. Szijjártó Péter hazánk szempontjából különösen aggasztónak nevezte, hogy magyar állampolgárok és intézmények is a célponttá váltak már.

Antifa tüntetés Lipcsében a hírhedt Hammerbande egyik vezetője, Lina Engel szabadulásáér. Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA pool

A Magyar Nemzet cikksorozatban mutatja be mindezt, amit az Antifa mozgalomról tudni kell, a mostani részben – a külügyminiszter nyilatkozatából kiindulva – a magyar célpontok elleni Antifa-támadásokkal foglalkozunk, azok közül is a legsúlyosabbal, a 2023 februári brutális támadássorozattal.

Antifa: Halállista, bombagyártási útmutató

Sorozatunk első részében részletesen taglaltuk, hogy az Antifa-ideológiát valló személyek, csoportok hogyan dolgoznak. Ellentüntetéseket tartanak, online zaklatnak, halállistákat készítenek, bombagyártási útmutatót tesznek közzé, fenyegetnek és véres, brutális támadásokat hajtanak végre politikai ellenfeleikkel szemben.

Felidéztük azt is, hogy az Antifa az utóbbi időben célpontnak szemelte ki a konzervatív kormány vezette Magyarországot.

Így a görög Antifa aktivistái idén márciusban rátámadtak az athéni magyar nagykövetségre, veszélyeztetve az ott dolgozó diplomaták biztonságát. A nyilvánvalóan politikai indíttatású akció komoly anyagi károkat okozott, de a személyzetnek nem esett baja. Nem sokkal később, szintén még tavasszal a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli rendezvényét zavarták meg baloldaliak, köztük antifák. A demonstrálók az esemény helyszínéül szolgáló épület elé vonultak, ahol hosszú időn keresztül jelszavakat skandáltak, tojással és tárgyakkal dobálták az épületet, valamint akadályozták a gyalogosforgalmat.