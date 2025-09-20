Így dolgozik az Antifa: halállista, bombakészítési útmutató, véres támadások

– Az Antifa mozgalom igenis egy terrorszervezet, idejöttek hozzánk is, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek, majd elmentek Brüsszelbe EP-képviselőnek, és onnan oktatják Magyarországot a jogállamiságról – reagált Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott pénteki interjújában Donald Trump nemrégiben tett bejelentésére, miszerint az Antifa-csoportokat terrorszervezeteknek minősíti. Orbán Viktor közölte, örül az amerikai elnök döntésének és kezdeményezni fogja, hogy Magyarországon is tegyék ugyanazt.

A miniszterelnöki bejelentés nyomán a Magyar Nemzet cikksorozatot indít, ennek első részében az Antifa történetével, módszereivel, napjainkbeli jelentőségével foglalkozunk.

Az Antifa mozgalom, vagyis az Antifasiszta Akció, olyan nemzetközi hálózat, amelynek célja – elvben legalábbis – a fasizmus, a rasszizmus, a szélsőjobboldali ideológiák elleni küzdelem. Az Antifa ugyanakkor nem egységes szervezet, hanem különböző csoportok és egyének gyűjtőneve.

Az Antifa gyökerei az 1920-as, ’30-as évekre nyúlnak vissza: Németországban az 1930-as évek elején a kommunista és szocialista csoportok eredetileg a nácik ellenében hozták létre. A mozgalom tagjai ma már különböző módszereket alkalmaznak, beleértve a tüntetéseket, az online aktivizmust és a közösségi szerveződést. Egyes csoportjai nem riadnak vissza az erőszakos eszközöktől sem, ha úgy vélik: fenyegetik őket. Erőszakos módszereik miatt gyakran bírálják is őket, egyes csoportjaik rendkívül szélsőségesek, veszélyt jelentve a szólásszabadságra és a társadalmi békére – írta korábban a Magyar Nemzet.

Zaklatnak online és offline

Ellentüntetéseiken általában is előszeretettel zavarják, illetve akadályozzák meg olyanok megmozdulásait, akiket szélsőjobboldalinak tartanak. Internetes tevékenységük pedig magában foglalhatja a „szélsőjobboldali propaganda” terjesztésének megakadályozását, aktivisták online zaklatását. Stratégiájuk és taktikájuk a Szrgya Popovics és Saul Alinsky nevével fémjelzett felforgató, hatalomátvételi forgatókönyvekhez köthető.