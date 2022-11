Popovics-módszer: anarchista felforgatókönyvek a hazai tüntetéseken

Minden korábbinál látványosabb azoknak a hivatásos „civileknek” a fellépése, akik legújabban a közoktatásügyben tapasztalható elégedetlenkedésre települtek rá – hívja fel a figyelmet Békés Márton történész a XXI. Század Intézet igazgatója az elmúlt tíz év tapasztalataira. A történész-politológus az ellenzéki mozgalmak által Magyarországon is használt felforgatás stratégiáit és hazai alkalmazóinak hálózatát mutatja be dolgozatában, különös tekintettel a legújabb, 2022-es „forró ősz” megtervezésére.

A felforgatókönyv

Az aktuális hazai tüntetéstematikára telepedve, profi szervezők a bérkövetelések energiáját kormánybuktatásba akarják átcsatornázni

– fogalmaz az intézet igazgatója elemző írásában, majd rámutat: a Popovics-módszer élesben is megjelent: a 2018/19 fordulóján zajló ellenzéki megmozdulásokon, aztán az SZFE épületének 2020 őszi elfoglalásán, újabban pedig a „tanártüntetésnek” beállított kormányellenes demonstrációkon.

A cikk szerője kiemeli: a közoktatási bérek emeléséhez semmi köze az úgynevezett Popovics-forgatókönyv alapján szervezett akcióknak. Véleménye szerint hamar eltérített és eszkalált konfliktussá vált, amely a demokratikusan megválasztott kormány megdöntésére épül.

Szrgya Popovics, akit a The Guardian csak a globális forradalom titkos építőmesterének nevezett – ismerteti Békés Márton – 2015-ben adta ki könyvét Útmutató a forradalomhoz címmel, amelyben összefoglalta és más országok számára is ajánlotta a forradalomhoz szükséges, egy az egyben átültethető technikáit. Mentora az a Robert Helvey, az amerikai hadsereg nyugalmazott ezredese, akihez az amerikai hírszerzés az erőszakmentes ellenállás „civileknek” szóló kiképzését szervezte ki. Őt könyvében Popovics már csak Bob ezredesnek nevezi. A 2017 óta magyarul is olvasható Popovics-könyv magyar nyelvű kiadásának könyvbemutatóját a Gulyás Márton vezette Közös Ország Mozgalom szervezte meg. Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az eseményen a szerző úgy nyilatkozott: „számít rá, hogy könyve nyomán megkeresik majd budapesti aktivisták, és a tanácsait kérik ki erőszakmentes mozgalmaik szervezésében”

Gulyás csomóponti személy: először a Krétakör ügyvezető igazgatója, aztán a Humán Platform kezdeményezője volt, majd megalapította a Közös Ország Mozgalmat, négy éve pedig az amerikai forrásokból működő Partizán alapító-főszerkesztője.

– hangsúlyozza a politológus.