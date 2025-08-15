Törvényjavaslat készült a digitális eszközök forgalmazásáról

A digitalizáció gyors fejlődése új kihívásokat jelent a gyermekek egészségére nézve, különösen hároméves kor alatt – mutatott rá a KIM. A minisztérium szerint a digitális eszközök korai és túlzott használata súlyosan károsíthatja a gyermekek idegrendszeri, érzelmi és szociális fejlődését, növeli a veszélyes online tartalmakkal való találkozás kockázatát, és hátráltathatja az óvodaérettséget is. A negatív hatások között említik a megkésett beszédfejlődést, a figyelem és koncentráció gyengülését, valamint a monotóniatűrés romlását.

Elkészült egy törvényjavaslat, amelynek értelmében minden digitális eszköz, telefon, számítógép, televízió, játékkonzol vagy más készülék

forgalmazójának kötelező figyelmeztető tájékoztatót elhelyezni a terméken vagy értékesítési felületén.

Ez az üzletekre és az online értékesítésre egyaránt vonatkozna.

– A gyermekek egészséges fejlődése és a fiatalok lelki egészségének védelme nemzeti érdek. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk a digitális eszközhasználattal járó, sokszor visszafordíthatatlan károk megelőzésére és az egyre nyilvánvalóbb veszélyek elleni hatékony védekezésre. Magyarországon kiemelt ügy a gyermekek védelme, ezért támogatjuk a benyújtott törvényjavaslat elfogadását is – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért és fiatalokért felelős államtitkár.