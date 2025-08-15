ÚjbudahalálesetEtele tér

Rejtélyes haláleset történt a XI. kerületben

A XI. kerületet megrázta N. László halála. Sokan gyászolják a férfit, aki ismeretlen körülmények között olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség nyomoz az ügyben.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 7:35
Budapest, 2023. január 14. A Kelenföld vasútállomásra vezető aluljáró bejárata az Etele térnél.
A köztiszteletben álló, mindenki által kedvelt N. Lászlót augusztus 9-én szállították kórházba az Etele út egyik épülete elől, miután titokzatos módon súlyos sérüléseket szenvedett. A férfi karbantartóként dolgozott abban az üzletben, ahol később vérbe fagyva találtak rá. Állapota válságos volt, és bár napokig küzdöttek érte, augusztus 12-én elhunyt. A helyiek mécsesekkel, virágokkal és levelekkel emlékeznek rá.

Sokan gyászolják N. Lászlót (Forrás: Facebook)

A Metropol információi szerint a tragédiát egy vita előzte meg. Szemtanúk elmondása alapján Laci az esti órákban az üzlet előtt állt, amikor szóváltásba keveredett valakivel. Az illető egy óvatlan pillanatban

fellökhette a férfit, aki beverte a fejét, és a sérülések később halálosnak bizonyultak.

A környék lakói szerint az utóbbi időben egyre gyakoribbak a vétlen járókelőket érő támadások, és a helyzet kezd tarthatatlanná válni. A Tizenegy Állatvédő Egyesület közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Megtörtént a tragédia, de ez itt minden nap a levegőben lóg… Lacika nem az első áldozat, ő a sokadik.

A szervezet szerint a kerületben növekvő erőszakhullámot sürgősen kezelni kellene, mert a korábbi figyelmeztető esetek sem hoztak érdemi változást.

A rendőrség az ügyben nyomoz, a halál pontos körülményeit még vizsgálják.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

