Rapid friss – Hazudni csak jól és velősen + videó

Már nincs olyan dolog a nap alatt lassan, amit ne hazudott volna össze Magyar Péter, akinek láthatóan mindent szabad. Karácsony Gergely mint általában minden évben, a tűzijáték ellen hergel, közben hazai idő szerint este fél 10-kor elkezdődik a Trump-Putyin csúcs Alaszkában.

Ezeket a témákat szálazta szét a Rapid délutáni adásában Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa.

Mindig az első dolog üt a sajtóban és a magyarázkodás már senkit sem érdekel – jelentette ki Haraszti Gyula.

Így történt ez a Tisza-vezérrel Székesfehérváron is, ahol előbb földbe döngölte az intézményt a virtuális térben, majd, amikor beengedték és megmutatták neki, hogy milyen intézkedéseket hoztak, gyakorlatilag rendben van minden, akkor kiállt az intézmény elé és elmondta, hogy nincs baj, de ez már senkit sem érdekelt.

Bocsánatot persze senkitől nem kért Magyar Péter, tudják, az nem az ő stílusa. Persze azon sem lepődünk meg, hogy a Telex nem írta meg csak a rágalmakat az ügyben, a valóság náluk elveszett a ködben. Gábor Márton a rágalmazó Magyar Péterrel kapcsolatban megjegyezte, hogy amit művel, az nem más, mint egy „one man show”, ugyanis kap mindenféle üzeneteket a szektája tagjaitól és ellenőrzés nélkül beleüvölti az éterbe. Biztosan nincs arra embere, hogy visszaellenőrizze a kapott információkat, csak dobálja a hazug mondatokat – tette hozzá kollégánk.

De Karácsony Gergely sem más, mint Magyar Péter, ő például azért háborodott fel, mert az augusztus 20-i ünnepség előkészületei miatt lezártak rövid időre néhány szakaszt a rakpartból. Gábor Márton szerint

mondja ezt pofátlanul a főpolgármester, aki szándékosan záratja le a rakpartot, ahová sétáló utcát képzelt el, és ezzel a kiváló ötlettel megbénította az autósforgalmat, ellenben a kiégett BKV-buszokkal nem foglalkozik, nem csap oda az asztalra. A pofátlanság határa, ugye…

De rugaszkodjunk el a fővárosi betonról, ugyanis a legtöbben azt várják, mi történik majd Alaszkában, ahol Trump és Putyin magyar idő szerint este fél tízkor találkozik. Amit eddig tudni lehet, hogy a háború és béke mellett gazdasági kérdések is terítékre kerülnek majd. Hogy mi minden még, arról a Rapidban is folyamatosan beszámolunk majd.