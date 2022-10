„A társadalmak, nemzetek és családok felforgatása mögött diabolikus szándék áll”

A közösségek, társadalmak, nemzetek és családok felforgatása mögött olyan diabolikus szándék áll, amely több mint 200 éve igyekszik lerombolni a kereszténység befolyását az emberek között

– hangsúlyozta Békés Márton történész, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója a Hetek YouTube-csatornáján megjelent podcastadásban. A történész két aktuális tanulmányt publikált az elmúlt hetekben a Látószög blogon a 21. századi bársonyos államcsínyekről és ennek a magyarországi adaptációról.

A történész arról beszélt a műsorban, hogy a klasszikus ipari korszakban és a hidegháború idején alkalmazott módszerek – partraszállás, bombázás, puccs és bábkormány kinevezése – bizonyos értelemben egyszerűek voltak. Mint mondta, a 21. században azonban a partraszállás az agyban, a tudatban történik meg. Békés Márton úgy fogalmazott: a proxyháborúk már nem felkelő hadseregek, terrorcsoportok vagy szeparatisták és milíciák, hanem nagyrészt emberjogi irodák, különböző nyomásgyakorló szervezetek, NGO-k, aktivisták, újságírók, tényfeltárók, oknyomozók és média kirendeltségek.

Ezekkel a szervezetekkel időben hosszabban, de mintha maradandóbb munkát lehetne végezni, ugyanis ezeknek a szervezeteknek a célja rejtett.

– ismertette.

Emlékeztetett az erőszakmentes ellenállás módszertanát kidolgozó Saul Alinsky fő művére, az 1971-ben megjelent Radikálisok szabálykönyvére, melyet alkotója egyenesen Lucifernek, a „legelső radikálisnak” ajánlott.

Alinskynek a Luciferre való hivatkozása odakerülhetne a szentséggyalázásban élen járó francia forradalom és a templomokat megszentségtelenítő kommunista gyakorlatok mellé

– tette hozzá a kutatási igazgató.

A történész kitért arra is, hogy a fentihez hasonló, a forradalomszervezés taktikáját, valamint az államcsínyek stratégiáját bemutató anarchista szabálykönyvek hatását a hazai viszonyok között 2017-től kezdődően lehet érzékelni.

Rávilágított: zajlanak képzések és NGO-tanfolyamok, ösztöndíjakat osztanak, sőt kiképzők is érkeztek Magyarországra az ellenzék felvilágosítására. Emlékeztetett arra a baljósló esetre is, amikor 2018–19 fordulóján, a karácsonyra készülődés idején történt meg a parlament körbevételének kísérlete, amikor keresztény ünnepkörhöz tartozó eszközöket gyaláztak és semmisítettek meg. De megemlítette a 2020 őszén elfoglalt Színház- és Filmművészeti Egyetem esetét is, amely előtt a térség hasonló akcióit tanulmányozó tábort tartottak.

Radikális baloldali tüntetés Párizsban 2021. május 1-jén Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Békés Márton kiemelte: a ma tüntetést tető alá hozó szervezetek gyakran állítanak színpadra 17-18 éves felszólalókat, akiket trágárkodásra is biztatnak.

Vagy említhetném a NoÁR mozgalmat, amely a hazai LMBTQ-lobbinak is a legszélén elhelyezkedve a családellenes propaganda élenjárója.

– emlékeztetett.

A történész arra is rámutatott, hogy rendre előkerülnek azok a célkitűzések, amelyek szerint ki kellene venni a Nemzeti alaptantervből a nemzeti dimenziót, a közoktatásból pedig minden transzcendest vagy az emberen valamilyen módon túli dimenziót, és pusztán gyakorlati, materiális, digitalizált irányba kellene elvinni az oktatást.

De vannak olyan pártok is a magyar parlamentben, amelyek nyíltan a hazafias vagy a nemzeti meggyökerezettségű tudattól való távolkerülés programját vallják.

Hozzáfűzte: hiába telepednek rá egyébként jogos követelésekre, létező társadalmi elégedetlenségre, ezeket nem megoldani, valamilyen, a kormánnyal egyetértésben megvalósuló döntési pontra juttatni akarják, hanem eszkalálni és kiszélesíteni. A színes forradalmak, a bársonyos államcsínyek, ezek a posztmodern puccsok már nem a hatalomátvételt célozzák közvetlenül, hanem inkább a szervezett káosz vagy a bizonytalanság elmélyítésében érdekeltek – figyelmeztetett a kutatási igazgató.

Békés Márton úgy fogalmazott: Magyarországon az elmúlt 12 évben egy praktikusan gondolkodó és a társadalom anyagi ellátottságára mindig különösen odafigyelő kormányzat működött.

Kifejtette, a közoktatásügyi elégedetlenkedés hulláma, a tanársztrájk már egy egészen más típusú tüntetés, és ezt október 23. is mutatta. Ez már nem bérharc, hanem politikai küzdelem, hiszen a kormány ígéretet tett a bérrendezésre. Az nem bérharc, amikor a színpadról tizennyolc évesek üvöltik szervezett keretek között, hogy „Orbán, takarodj!” – húzta alá a történész

Borítókép: Békés Márton történész (Forrás: a Terror Háza Múzeum Facebook-oldala)