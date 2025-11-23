Serie AFC InternazionaleMike MaignanVAR-technológiaAC Milan

Nagy bejelentést tett a játékvezető Európa egyik legnagyobb rangadóján

A Serie A 12. fordulójának rangadóját Milánóban az Inter és az AC Milan vívta egymás ellen. Az első félidőben csak az Inter talált kaput, de Mike Maignan védései után a második félidő elején Christian Pulisic a Milannak szerzett vezetést. Maignan később Calhanoglu büntetőjét is kivédte, a Milan 1-0-ra nyert.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 22:46
Az Inter és a Milan rangadójának első nagy helyzete: Marcus Thuram kísérletét honfitársa, Mike Maignan hárította Fotó: AFP/Marco Bertorello
Bár a 2024/25-ös idény összképe alapján az Inter sokkal jobban teljesített, mint az AC Milan – a Serie A végén második, illetve nyolcadik helyen végzett a két csapat –, a bajnokságban az Olasz Kupában és az Olasz Szuperkupában vívott összesen öt városi rangadóból egyet sem nyertek meg a fekete-kékek: három Milan-győzelem és két döntetlen volt a mérleg. A 2025/26-os idényre a visszatérő vezetőedző, Massimiliano Allegri irányításával a Milan visszatért a közvetlen élmezőnybe, a Serie A harmadik helyén állt tizenegy forduló után, 22 ponttal. Igaz, így is a 24 ponttal éllovas Inter mögül várta a derbit.

Acerbi és Leao jelenetén látszik: volt feszültség a pályán az Inter és a Milan rangadóján
Acerbi és Leao jelenetén látszik: volt feszültség a pályán az Inter és a Milan rangadóján (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

A közvetlen riválisok (Roma, Napoli, Bologna) nyertek a fordulóban, így biztos volt, hogy legalább az egyik milánói sztárcsapat visszaesik a tabellán.

Maignan kapus sietett a Milan segítségére az Inter ellen

Az első félidőben az Inter játszott veszélyesebben, de Maignan Marcus Thuram fejesénél és Lautaro Martínez külsős kapáslövésénél is bravúrral védett.

A Milan a második félidő elején, az első olyan akcióból vezetést szerzett, amelyben kaput talált: Saelemaekers lövését még kitolta Sommer, de Pulisic a kipattanót a kapuba lőtte.

Cristian Chivu csapata VAR-vizsgálat után kapott nagy esélyt: Pavlovics lépett rá Thuram lábára a tizenhatoson belül, a játékvezető mikronon keresztül magyarázta el a döntést a San Siro közönségének.

Calhanoglu tizenegyesét azonban Maignan kivédte, nem tudott egyenlíteni az Inter.

A Milan folytatta remek szériáját, immár a legutóbbi hat városi rangadón veretlen, s mostani sikerével meg is előzte az Intert a Serie A tabelláján.

Serie A, 12. forduló

  • Inter–Milan 0-1
  • Napoli–Atalanta 3-1
  • Fiorentina–Juventus 1-1
  • Cagliari–Genoa 3-3
  • Udinese–Bologna 0-3
  • Verona–Parma 1-2
  • Cremonese–Roma 1-3
  • Lazio–Lecce 2-0
  • Torino–Como hétfő 18.30 (tv.: Match 4)
  • Sassuolo–Pisa hétfő 20.45 (tv.: Aréna 4)

Az élcsoport állása

  1. Roma 27 pont
  2. Milan 25
  3. Napoli 25
  4. Inter 24
  5. Bologna 24

 

