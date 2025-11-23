Nagy bejelentést tett a játékvezető Európa egyik legnagyobb rangadóján

Bár a 2024/25-ös idény összképe alapján az Inter sokkal jobban teljesített, mint az AC Milan – a Serie A végén második, illetve nyolcadik helyen végzett a két csapat –, a bajnokságban az Olasz Kupában és az Olasz Szuperkupában vívott összesen öt városi rangadóból egyet sem nyertek meg a fekete-kékek: három Milan-győzelem és két döntetlen volt a mérleg. A 2025/26-os idényre a visszatérő vezetőedző, Massimiliano Allegri irányításával a Milan visszatért a közvetlen élmezőnybe, a Serie A harmadik helyén állt tizenegy forduló után, 22 ponttal. Igaz, így is a 24 ponttal éllovas Inter mögül várta a derbit.

Acerbi és Leao jelenetén látszik: volt feszültség a pályán az Inter és a Milan rangadóján (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

A közvetlen riválisok (Roma, Napoli, Bologna) nyertek a fordulóban, így biztos volt, hogy legalább az egyik milánói sztárcsapat visszaesik a tabellán.

Maignan kapus sietett a Milan segítségére az Inter ellen

Az első félidőben az Inter játszott veszélyesebben, de Maignan Marcus Thuram fejesénél és Lautaro Martínez külsős kapáslövésénél is bravúrral védett.