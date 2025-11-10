Beismerő vallomást tett az élre álló Inter kulcsjátékosa

Álomszerűen indult a novemberi válogatottszünet előtti utolsó Serie A-meccs az Inter számára: a csapatkapitány, Lautaro Martínez vasárnap este már a harmadik percben bevette a Lazio kapuját. A 2023/24-es idény gólkirálya furcsa lövéssel szerzett vezetést, s a meccs után őszintén elismerte: nem úgy találta el a labdát, ahogy tervezte.

Az Inter két gólt (Lautaro Martínez, Ange-Yoan Bonny) és győzelmet ünnepelhetett a Lazio ellen, s a Serie A első helyéről várja az AC Milan elleni derbit. Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese

– Kapura akartam lőni, de az is igaz, hogy kissé lecsúszott a lövésem, nyújtózkodnom kellett érte – ismerte be Martínez, noha hasonló helyzetben nem ritka, hogy a gólszerző sumákol.

Újra élen az Inter, szoros az élmezőny

A második félidőben a Parmától érkezett, egyelőre kiváló igazolásnak bizonyuló francia csatár, Ange-Yoan Bonny is betalált, az Inter 2-0-ra győzött, és az első forduló óta először vezeti a Serie A tabelláját.

Ugyanakkor nagy a tülekedés az élen, az Inter mögött mindössze rosszabb gólkülönbségével második AS Roma vezetőedzője, Gian Piero Gasperini a forduló után már Scudetto-álmokról beszélt. A Milan és a címvédő Napoli is mindössze két ponttal van lemaradva az Inter és a Roma mögött, utóbbi a forduló előtt még vezetett.