Beismerő vallomást tett az élre álló Inter kulcsjátékosa

Nagyon szoros az olasz bajnokság élmezőnye. A Napoli a 11. fordulóban botlott, s a Bologna elleni vereségével a címvédő az elsőről a negyedik helyre zuhant vissza, az Inter, a Roma és a Milan mögé. Az Inter a forduló zárómeccsén 2-0-ra nyert a Lazio ellen, ehhez kellett a korábbi olasz gólkirály, Lautaro Martínez különös gólja is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 9:48
Lautaro Martínez elismerte, hogy szerencséje volt az Inter vezető góljánál, csapata a Lazio legyőzésével a Serie A élére állt Fotó: Anadolu via AFP/Piero Cruciatti
Álomszerűen indult a novemberi válogatottszünet előtti utolsó Serie A-meccs az Inter számára: a csapatkapitány, Lautaro Martínez vasárnap este már a harmadik percben bevette a Lazio kapuját. A 2023/24-es idény gólkirálya furcsa lövéssel szerzett vezetést, s a meccs után őszintén elismerte: nem úgy találta el a labdát, ahogy tervezte.

Az Inter két gólt (Lautaro Martínez, Ange-Yoan Bonny) és győzelmet ünnepelhetett a Lazio ellen, s a Serie A első helyéről várja az AC Milan elleni derbit
Az Inter két gólt (Lautaro Martínez, Ange-Yoan Bonny) és győzelmet ünnepelhetett a Lazio ellen, s a Serie A első helyéről várja az AC Milan elleni derbit. Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese

– Kapura akartam lőni, de az is igaz, hogy kissé lecsúszott a lövésem, nyújtózkodnom kellett érte – ismerte be Martínez, noha hasonló helyzetben nem ritka, hogy a gólszerző sumákol.

 

Újra élen az Inter, szoros az élmezőny

A második félidőben a Parmától érkezett, egyelőre kiváló igazolásnak bizonyuló francia csatár, Ange-Yoan Bonny is betalált, az Inter 2-0-ra győzött, és az első forduló óta először vezeti a Serie A tabelláját.

Ugyanakkor nagy a tülekedés az élen, az Inter mögött mindössze rosszabb gólkülönbségével második AS Roma vezetőedzője, Gian Piero Gasperini a forduló után már Scudetto-álmokról beszélt. A Milan és a címvédő Napoli is mindössze két ponttal van lemaradva az Inter és a Roma mögött, utóbbi a forduló előtt még vezetett.

A válogatottszünet után akár újra fordulhat a kocka, ugyanis milánói derbivel folytatódik majd az olasz bajnokság.

Serie A, 11. forduló

Inter–Lazio 2-0
Roma–Udinese 2-0
Bologna–Napoli 2-0
Genoa–Fiorentina 2-2
Atalanta–Sassuolo 0-3
Parma–AC Milan 2-2
Juventus–Torino 0-0
Como–Cagliari 0-0
Lecce–Verona 0-0
Pisa–Cremonese 1-0

A bajnokság állása

  1. Inter 24 pont
  2. Roma 24
  3. Milan 22
  4. Napoli 22
  5. Bologna 21
  6. Juventus 19
  7. Como 18
  8. Sassuolo 16
  9. Lazio 15
  10. Udinese 15
  11. Cremonese 14
  12. Torino 14
  13. Atalanta 13
  14. Cagliari 10
  15. Lecce 10
  16. Pisa 9
  17. Parma 8
  18. Genoa 7
  19. Verona 6
  20. Fiorentina 5

 

