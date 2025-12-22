Ha ilyen fagyasztott gyümölcsöt vásárolt a Sparban, ne egye meg

A Spar Magyarország Kft. növényvédőszer-maradék tartalom miatt S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócát vont ki a forgalomból – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a visszahívott 1 kilogrammos S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca minőségmegőrzési ideje 09. 05. 2027 valamint 02. 09. 2027, a beszállító az Agrosprint Zrt. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során

növényvédőszer-maradék tartalmat mutattak ki az 1 kilogrammos S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca termékben.

A Spar Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívásáról a fogyasztóktól. A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek sorsát a hatóság nyomon követi – írták a közleményben. A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek

A hatóság azt kéri, ha valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza azt el.

A növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik – ismertették a közleményben.