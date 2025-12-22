Az elhúzódó orosz dróntámadások hatására Ukrajna átalakította légvédelmi fejlesztéseit. A nehezen pótolható és költséges rakétarendszerek mellé előtérbe kerültek az alacsony árú, rövid idő alatt előállítható elfogó drónok. Ezek közé sorolható a „repülő termoszhoz” hasonlított Sting is, amely meglepően gyorsan jutott el a kísérleti fázisból a széles körű alkalmazásig, és mára a korszerű hadviselés egyik jellegzetes eszközének számít.
Az orosz fejlesztések lépéskényszerbe hozzák Ukrajnát
Ukrajna a folyamatos orosz dróntámadások miatt új légvédelmi megoldásokat helyez előtérbe. Az elfogó drónok lehetővé teszik, hogy viszonylag kis költséggel semmisítsenek meg jóval drágább támadóeszközöket. Ezek a rendszerek nem önmagukban jelentenek megoldást, hanem egy összetett, többszintű védelem részeként működnek. Reményeik szerint ez válasz lehet az egyre gyorsabb és magasabbról támadó orosz öngyilkos drónokra.
Az elfogó rendszerek bevetése kevés előkészületet igényel: könnyű állványokra szerelt antennák és szenzorok, valamint védett tokokban elhelyezett irányító- és megjelenítő eszközök alkotják az egységeket.
A cél az, hogy a kezelők nagyon rövid idő alatt hadra foghatóvá tegyék a rendszert. A parancsnokok szerint ezek az eszközök megfelelő választ jelentenek az egyre gyorsabb és magasabbról támadó orosz öngyilkos drónokra.
Oroszország elsősorban az iráni eredetű Shahed drónokra támaszkodik, amelyekből több továbbfejlesztett változat is megjelent, például elektronikai zavarókkal, kamerákkal vagy akár sugárhajtóművel. Andrij Lavrenovics, a General Cherry stratégiai tanácsának tagja szerint a technológiai verseny kölcsönös: bizonyos területeken az orosz fejlesztések előrébb járnak, míg máshol az ukrán megoldások kényszerítik ki az ellenfél alkalmazkodását.
Borítókép: Ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)
