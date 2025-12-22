orosz fejlesztésukrajnaoroszországshahedorosz-ukrán háborústing

Az orosz fejlesztések lépéskényszerbe hozzák Ukrajnát

Ukrajna a folyamatos orosz dróntámadások miatt új légvédelmi megoldásokat helyez előtérbe. Az elfogó drónok lehetővé teszik, hogy viszonylag kis költséggel semmisítsenek meg jóval drágább támadóeszközöket. Ezek a rendszerek nem önmagukban jelentenek megoldást, hanem egy összetett, többszintű védelem részeként működnek. Reményeik szerint ez válasz lehet az egyre gyorsabb és magasabbról támadó orosz öngyilkos drónokra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 15:35
Ukrán drónpilóta
Ukrán drónpilóta Forrás: AFP
Az elhúzódó orosz dróntámadások hatására Ukrajna átalakította légvédelmi fejlesztéseit. A nehezen pótolható és költséges rakétarendszerek mellé előtérbe kerültek az alacsony árú, rövid idő alatt előállítható elfogó drónok. Ezek közé sorolható a „repülő termoszhoz” hasonlított Sting is, amely meglepően gyorsan jutott el a kísérleti fázisból a széles körű alkalmazásig, és mára a korszerű hadviselés egyik jellegzetes eszközének számít.

Parancsnokok szerint ez megfelelő válasz lehet a fejlettebb orosz drónokra (Fotó: AFP)

Az elfogó rendszerek bevetése kevés előkészületet igényel: könnyű állványokra szerelt antennák és szenzorok, valamint védett tokokban elhelyezett irányító- és megjelenítő eszközök alkotják az egységeket.

A cél az, hogy a kezelők nagyon rövid idő alatt hadra foghatóvá tegyék a rendszert. A parancsnokok szerint ezek az eszközök megfelelő választ jelentenek az egyre gyorsabb és magasabbról támadó orosz öngyilkos drónokra. 

Oroszország elsősorban az iráni eredetű Shahed drónokra támaszkodik, amelyekből több továbbfejlesztett változat is megjelent, például elektronikai zavarókkal, kamerákkal vagy akár sugárhajtóművel. Andrij Lavrenovics, a General Cherry stratégiai tanácsának tagja szerint a technológiai verseny kölcsönös: bizonyos területeken az orosz fejlesztések előrébb járnak, míg máshol az ukrán megoldások kényszerítik ki az ellenfél alkalmazkodását.
Az orosz–ukrán drónharcászat jelenlegi alakulásáról az Origo cikkében olvashat részletesen.

Borítókép: Ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

