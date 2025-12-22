Az orosz fejlesztések lépéskényszerbe hozzák Ukrajnát

Az elhúzódó orosz dróntámadások hatására Ukrajna átalakította légvédelmi fejlesztéseit. A nehezen pótolható és költséges rakétarendszerek mellé előtérbe kerültek az alacsony árú, rövid idő alatt előállítható elfogó drónok. Ezek közé sorolható a „repülő termoszhoz” hasonlított Sting is, amely meglepően gyorsan jutott el a kísérleti fázisból a széles körű alkalmazásig, és mára a korszerű hadviselés egyik jellegzetes eszközének számít.

Parancsnokok szerint ez megfelelő válasz lehet a fejlettebb orosz drónokra (Fotó: AFP)