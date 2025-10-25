Serie ALautaro MartinezFC InternazionaleAntonio ConteNapoliolasz bajnokság

Edző és korábbi játékosa obszcén módon esett egymásnak a Serie A szuperrangadóján

A címvédő Napoli hazai pályán 3-1-re legyőzte a legutóbb mögötte második Internazionalét az olasz labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának szombati rangadóján. A mérkőzésen a nápolyiak edzője, Antonio Conte és az Inter csapatkapitánya, az argentin Lautaro Martínez a második félidő közepén úgy összekapott, hogy percekig egymásnak mutogattak és obszcén jelzőkkel illették egymást.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 21:14
Conte a Napoli győzelmének örülhetett Fotó: NurPhoto/Franco Romano
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nápolyiak az első félidőben Kevin De Bruyne büntetőjével szereztek vezetést, de néhány perccel később Conte sérülés miatt lecserélte a belga klasszist. Az olasz bajnok ennek ellenére a térfélcserét követően még növelni is tudta az előnyét. Először a skót Scott McTominay lőtt pazar gólt, majd André Zambo Anguissa is betalált. A második negyvenöt perc egyik legemlékezetesebb jelenete a Napoli edzője, Antonio Conte, valamint az Inter csatára, Lautaro Martínez összetűzése volt.

A Napoli-edző Antonio Conte játékosa, a sérülés miatt később lecserélt De Bruyne szerezte meg a vezetést
A Napoli-edző Antonio Conte játékosa, a sérülés miatt később lecserélt De Bruyne szerezte meg a vezetést (Fotó: NurPhoto/Domenico Cippitelli)

Antonio Conte és Lautaro Martínez (szó)csatája

A 61. percben a hazaiak edzője, Conte odaszúrt valamit a labdáért harcoló Lautaro Martíneznek, aki majdnem nekiment egykori mesterének. Az argentin támadó korábban bajnoki címet nyert az akkor még az Internél dolgozó tréner keze alatt. Szerencsére gyorsan szétválasztották a feleket, de az edző és a játékos továbbra sem tudott lecsillapodni. Az Inter támadója az ágyékára mutogatott és azt mondogatta Conténak, hogy: 

Te rettegsz! Igen, magad alá pisilsz a félelemtől!

Az olasz edzőnek sem kellett több, ő is ingerülten reagált: 

Menj és lőj gólt! Lőj gólt, te darab sz*r!

A nápolyiak a sikerükkel visszavették a Serie A első helyét az újonc Pisa ellen pénteken pontot vesztő AC Milantól. A Napoli legutóbb 2023 májusában tudta felülmúlni az Intert, a két együttes legutóbbi három egymás elleni mérkőzése 1-1-es döntetlennel zárult.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu