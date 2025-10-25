Edző és korábbi játékosa obszcén módon esett egymásnak a Serie A szuperrangadóján

A nápolyiak az első félidőben Kevin De Bruyne büntetőjével szereztek vezetést, de néhány perccel később Conte sérülés miatt lecserélte a belga klasszist. Az olasz bajnok ennek ellenére a térfélcserét követően még növelni is tudta az előnyét. Először a skót Scott McTominay lőtt pazar gólt, majd André Zambo Anguissa is betalált. A második negyvenöt perc egyik legemlékezetesebb jelenete a Napoli edzője, Antonio Conte, valamint az Inter csatára, Lautaro Martínez összetűzése volt.

A Napoli-edző Antonio Conte játékosa, a sérülés miatt később lecserélt De Bruyne szerezte meg a vezetést (Fotó: NurPhoto/Domenico Cippitelli)

Antonio Conte és Lautaro Martínez (szó)csatája

A 61. percben a hazaiak edzője, Conte odaszúrt valamit a labdáért harcoló Lautaro Martíneznek, aki majdnem nekiment egykori mesterének. Az argentin támadó korábban bajnoki címet nyert az akkor még az Internél dolgozó tréner keze alatt. Szerencsére gyorsan szétválasztották a feleket, de az edző és a játékos továbbra sem tudott lecsillapodni. Az Inter támadója az ágyékára mutogatott és azt mondogatta Conténak, hogy:

Te rettegsz! Igen, magad alá pisilsz a félelemtől!

Az olasz edzőnek sem kellett több, ő is ingerülten reagált:

Menj és lőj gólt! Lőj gólt, te darab sz*r!

Madness in Italy 💀💀💀



🗣️ Lautaro Martinez shouted at Conte:



You're terrified there, yeah, you're peeing yourself from fear!



Conte responded with intense anger, shouting:



“Go and score! Score! Score, you piece of crap!” pic.twitter.com/JTZEcYkWw8 — KinG £ (@xKGx__) October 25, 2025

A nápolyiak a sikerükkel visszavették a Serie A első helyét az újonc Pisa ellen pénteken pontot vesztő AC Milantól. A Napoli legutóbb 2023 májusában tudta felülmúlni az Intert, a két együttes legutóbbi három egymás elleni mérkőzése 1-1-es döntetlennel zárult.