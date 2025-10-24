Fabregas kedvencére fáj az Inter foga, mesés ajánlatot tettek a Real reménységéért

A Juventus vasárnap kétgólos vereséget szenvedett a spanyol Cesc Fabregas által irányított Como vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában, ahol az argentin csillag Nico Paz gólt is szerzett az Öreg Hölgy ellen. A torinóiak mostani kudarcával már csak az Atalanta nem kapott ki a Serie A húszcsapatos mezőnyében, a mindkét félidőben veszélyesebben futballozó Como pedig öt kör óta veretlen. A kiscsapat színeiben Nico Paz nyolc meccsen már négy gólt és négy gólpasszt szerzett. Így nem véletlen, hogy a 21 éves játékost már a milánói gigász is kinézte magának, és a kék-feketék már ajánlatot is tettek a Real Madridnak.

A Real tehetsége eddig kimagaslóan játszo a Como színeiben a Serie A-ban. Fotó: Getty Images

Miért pont a Realnak? Mert a madridi csapatnak visszavásárlási joga van a Comónál kölcsönben szereplő Pazra. A spanyol csapat tízmillió euróért visszavehetné a Real Madrid ifjúsági csapataiban nevelkedett tehetséges argentin játékost jövő nyáron. Az Inter már régóta figyeli Pazt, ez nem titok. Javier Zanetti alelnök például egy évvel ezelőtt vacsorázott a játékos apjával; a két férfi korábban együtt is játszott az argentin válogatottban, így ismerik egymást – derült ki a La Gazzetta dello Sport oldaláról.

A milánói klub állítólag már kapcsolatba lépett a játékos ügynökével, hogy megelőzze a riválisokat. A dél-amerikai TyC Sports információi szerint az Inter 58 millió eurót sem sajnálna a játékosért, akit tavaly már az angol Tottenham is meg akart szerezni.

Természetesen a Real is figyelemmel követi a dél-amerikai középpályást, aki remekül kezdte az idényt, Cesc Fabregas csapatának legnagyobb erőssége.

A Como eddig csak egy bajnoki vereséget szenvedett el. A fiatal játékos pedig játszani akar, lehetőleg minél nagyobb csapatban, hiszen Paz ezzel tudja elérni legfőbb célját, azaz hogy bekerüljön az argentin válogatottba a jövő évi vb-n. Paz eddig öt válogatott szereplésnél jár Argentína színeiben. A 2004-es születésű támadó középpályás tavaly csak hat gólt szerzett a Serie A-ban, októberre ebből már négy megvolt a Como játékosának.

