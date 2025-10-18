Serie AGian Piero Gasperinilautaro martínezNicolo BarellaFC InternazionaleChristian ChivuAS Roma

Az Inter kihasználta a bajnok botlását, rangadót nyert az Örök Városban

A bajnoki címvédő Napoli meglepetésre kikapott Torinóban, így az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) hetedik fordulójának szombat esti rangadója még nagyobb téttel bírt. A bajnoki címre hajtó Inter az éllovas AS Roma otthonába látogatott, és már az első félidő elején megszerezte a vezetést Bonny révén. A folytatásban magasabb fokozatra kapcsoltak a Farkasok, de egyenlíteniük nem sikerült. Így az 1-0-s győzelmével Christian Chivu csapata átvette a vezetést az olasz bajnoki tabellán.

2025. 10. 18.
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA Forrás: NurPhoto
A címvédő és éllovas Napoli egygólos meglepő vereséget szenvedett a Torino vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombati játéknapján. A nápolyiak az utolsó pillanatokban ugyan egyenlítettek, de a holland Noa Lang találatát végül les miatt nem adta meg a játékvezető. A Bikáknak ez mindössze a második sikerük volt a Serie A mostani szezonjában, a másik győzelmüket pedig a második helyen álló AS Roma felett aratták. A fővárosiakra nehéz feladat várt szombat este, hiszen az olasz liga leggólerősebb csapatát, az Intert fogadták a Stadio Olimpicóban.

Az Inter elleni rangadón remek hangulatot teremtettek a római szurkolók.
Az Inter elleni rangadón remek hangulatot teremtettek a római szurkolók. Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Az Inter gyorsan betalált

Gian Piero Gasperini csapata eddig mindössze két bajnoki gólt kapott, köztük egyet a Fiorentina elleni 2-1-es győzelem során, de most azzal a milánói csapattal kellett farkasszemet nézniük, akik eddig tizenhét gólt rúgtak az olasz bajnokságban, pedig október végéig nélkülözniük kell a combsérüléssel küzdő Marcus Thuramot is.

Az Inter 11 egymást követő mérkőzésen tudott gólt szerezni az AS Roma ellen, és ez a szombat esti rangadó első félidejében is sikerült a kék-feketéknek.

A 6. percben Nicolo Barella remek indítása találta meg a leshatáron kilépő Ange-Yoan Bonnyt a 6. percben. A francia támadót picit meglepte, hogy a bíró nem avatkozott közbe, de ennek ellenére Ndicka szorításában a kapuig futott, s egy remek jobblábas lövéssel bevette Svilar kapuját. Az Inter játékosa eddig hat meccsen három gólt és három gólpasszt hozott össze az Inter mezében a mostani idényben. 

Bonny góljával szerezte meg a vezetést az Inter az AS Roma otthonában.
Bonny góljával szerezte meg a vezetést az Inter az AS Roma otthonában. Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A Roma a 13. percben szerezhetett volna gólt, de Dybala jobboldali szögletét Cristante a kapu fölé fejelte. Az első félóra végén a hazaiak leginkább pontrúgások után veszélyeztettek, de kaput eltaláló lövésük még nem volt harminc perc után. Az Inter pedig remekül használta ki a labdavesztések után megnyíló üres területeket Chivu játékosai gyakori pozícióváltásokkal még jobban megzavarták a római védőket. Ennek ellenére az első félidőben több találat nem született.

Az AS Roma küzdött, de nem sikerült egyenlítenie

Az első negyvenöt percben az AS Roma játékosai mindössze négyszer értek labdába az ellenfél tizenhatosán belül, a folytatásban mindenképpen több kellett volna Gasperini csapatától. Ennek pont az ellenkezője történt az első tíz perc után, Denzel Dumfries hosszú szólója után Svilarnak kellett nagyot védenie, aztán megrázták magukat a hazaiak. Koné remek mélységi passza után Dybala tört be a tizenhatoson belülre, majd az argentin támadó éles szögből leadott lövését Sommer védte nagy bravúrral a rövid sarok elől. Az 54. percben Acerbi kezezése után ismét az argentin próbálkozott, de húszméteres szabadrúgása után az Inter svájci kapusa ismét hárítani tudott. Gasperini Pellegrini helyett csatárt hozott be, Dovbik beállásával Dybala egy sorral hátrébb került a római támadósorban, amelynek másik tagja az addig halványan játszó Matias Soulé volt.

Az Inter a második félidőben inkább az eredmény tartására törekedett az AS Roma ellen.
Az Inter a második félidőben inkább az eredmény tartására törekedett az AS Roma ellen. Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Az utolsó húsz perchez érve újra picit fölénybe kerültek a vendégek. Alessandro Bastoni megpattanó lövése alig fél méterrel kerülte el a rómaiak kapuját, majdnem megszerezte második gólját az Inter. A hazai csapatban az utolsó tíz percre bejött az ír Evan Ferguson is, aki a novemberi vb-selejtezőn majd Budapesten lép pályára Írország színeiben. 

Az Inter ekkor már kevésbé a támadások szervezésével foglalkozott, a milánóiak azon voltak, hogy az egygólos előnyöket megőrizzék. 

A 84. percben mégis nagy esély adódott Chivu csapata előtt: a csereként beállt Esposito játszotta meg Frattesit a baloldalon, akinek alapvonali visszagurítását Mhitarján tizenöt méterről a jobb kapufára lőtte. A római csapat mindent megtett a bő ötperces hosszabbításban, de Gasperini csapata már nem tudott kiegyenlíteni. Az Inter 1-0-s győzelmével és jobb gólkülönbségének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán.

Serie A, 7. forduló

AS Roma-Internazionale 0-1 (0-1)
gól: Bonny (6.)

 

