Rekordmennyiségű kokaint foglalt le a kolumbiai haditengerészet

Kolumbia számít a világ legnagyobb kokaintermelőjének. Az ENSZ adatai szerint több mint 250 ezer hektáron termesztenek kokacserjét, ami a világ kokatermesztési területének körülbelül 65 százalékát teszi ki. A kábítószert a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren keresztül az Egyesült Államokba, illetve az Atlanti-óceánon keresztül Európába csempészik.

Az elmúlt hónapokban az amerikai hadsereg a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon többször is megtámadott olyan motorcsónakokat, amelyeket állítólag kábítószer csempészésére használtak. A műveletekben több mint nyolcvan ember vesztette életét.