Rekordmennyiségű kokaint foglalt le a kolumbiai haditengerészet

A kolumbiai haditengerészet összesen 27 tonna kokaint foglalt le a Csendes- és az Altlanti-óceánon – közölte vasárnap Gustavo Petro kolumbiai elnök.

2025. 12. 21. 22:30
Rózsaszín kokain Fotó: ERIC LALMAND Forrás: BELGA MAG
Az államfő szerint a Csendes-óceánon végrehajtott műveletek során a panamai, ausztrál, Costa Rica-i és salvadori hatóságok közreműködésével több hajó fedélzetén kilenc tonnát találtak a drogból. Egy másik művelet során a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek térségében az európai rendvédelmi szervek támogatásával 18 tonna kábítószer került a hatóságok kezére. A bevetések nyomán mintegy húsz gyanúsítottat fogtak el.

Kokain – Illusztráció
 Illusztráció. Fotó: AFP

Úgy vélem, mindössze két nap alatt sikerült elérnünk a történelem egyik legnagyobb drogfogását egyetlen halott nélkül

 – írta Petro az X-en.

Kolumbia számít a világ legnagyobb kokaintermelőjének. Az ENSZ adatai szerint több mint 250 ezer hektáron termesztenek kokacserjét, ami a világ kokatermesztési területének körülbelül 65 százalékát teszi ki. A kábítószert a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren keresztül az Egyesült Államokba, illetve az Atlanti-óceánon keresztül Európába csempészik.

Az elmúlt hónapokban az amerikai hadsereg a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon többször is megtámadott olyan motorcsónakokat, amelyeket állítólag kábítószer csempészésére használtak. A műveletekben több mint nyolcvan ember vesztette életét.

Washington mindemellett Kolumbiát olyan országnak minősítette, amely nem teljesíti nemzetközi kötelezettségeit a kábítószerek elleni küzdelemben. Az Egyesült Államok szankciókat is bevezetett Petro ellen, mert az amerikai vezetés megítélése szerint nem lép fel elég határozottan a kábítószer-kereskedelem ellen.

 

Borítókép: Rózsaszín kokain (Fotó: Eric Lalmand)

