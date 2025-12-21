Rekordmennyiségű kokaint foglalt le a kolumbiai haditengerészet

Az államfő szerint a Csendes-óceánon végrehajtott műveletek során a panamai, ausztrál, Costa Rica-i és salvadori hatóságok közreműködésével több hajó fedélzetén kilenc tonnát találtak a drogból. Egy másik művelet során a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek térségében az európai rendvédelmi szervek támogatásával 18 tonna kábítószer került a hatóságok kezére. A bevetések nyomán mintegy húsz gyanúsítottat fogtak el.
Úgy vélem, mindössze két nap alatt sikerült elérnünk a történelem egyik legnagyobb drogfogását egyetlen halott nélkül
– írta Petro az X-en.
