Diplomáciai viharfelhők: egymást érik a veszélyes incidensek

Hatalmas hibát vétett az ukrán hadsereg, ráadásul a nemzetközi vizeken

A Fekete-tengeren ismét egy orosz tanker ellen indult támadás, ezúttal azonban egy növényi olajat fuvarozó hajót találtak el az ukrán drónok. A személyzet nem sérült meg, az érintett jármű pedig saját erőből egy török kikötő felé tart. Az utóbbi napokban több tanker is hasonló akció célpontja lett a térségben, miközben

az ukrán hadsereg forrásai egy brit újságnak megerősítették, hogy szerepük volt a dróncsapásokban.

A Fekete-tenger környéke az elmúlt napokban a feszültség gócpontjává vált, mivel egymást követik az ukrán dróntámadások a nemzetközi hajózási útvonalakon.

Több izraeli katona elleni merényletkísérlet történt

Kedden Ciszjordániában két külön támadásban három IDF-katona sebesült meg. Az incidensek Ateret és Hebron közelében történtek, a biztonsági erők átfogó intézkedésekkel reagáltak és a támadókat a hadsereg megölte. A sérültek állapota stabil, de az izraeli katonák a merényletkísérletet követően útzárakat állítottak fel. Az IDF tájékoztatása szerint kedden a katonák egy gyanús személyt próbáltak igazoltatni Ateret közelében.

Az igazoltatás közben a férfi késsel támadt rájuk, két katonát megszúrt, válaszul lelőtték a támadót.

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

Kedden belga rendőrök razziát tartottak az EEAS brüsszeli központjánál, a College of Europe intézménynél és magánlakásoknál, uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert őrizetbe vettek, többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával. Egy helyszínen tartózkodó szemtanú elmondása szerint mintegy tíz civil ruhás rendőr érkezett az EEAS brüsszeli központjához kedd reggel, helyi idő szerint 7.30-kor. Később egy EU-s tisztviselő is megerősítette a razziát.