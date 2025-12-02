TrumpOroszországBrüsszelUkrajnaZelenszkijbotránykorrupció

Diplomáciai viharfelhők: egymást érik a veszélyes incidensek

Egyetlen nap alatt újabb súlyos botrányok, merényletek és nemzetközi feszültségek rázták meg Európát és a világpolitikát: a Fekete-tengeren hibát hibára halmoz Ukrajna, Brüsszelben korrupciós házkutatások zajlanak, miközben a Közel-Keleten és Németországban is újabb biztonsági riadók emelik a tétet.

Diplomáciai viharfelhők: egymást érik a veszélyes incidensek
Sötét árnyék vetül Európára: a háttérben egymást érik a botrányok, miközben a hatalmak csendben új pozíciókat keresnek. A felszínen diplomáciai gesztusok látszanak, de a mélyben olyan folyamatok indultak el, amelyek hamarosan súlyos következményekkel járhatnak. Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.

A felszínen diplomáciai gesztusok látszanak, de a mélyben olyan folyamatok indultak el, amelyek hamarosan súlyos következményekkel járhatnak
A felszínen diplomáciai gesztusok látszanak, de a mélyben olyan folyamatok indultak el, amelyek hamarosan súlyos következményekkel járhatnak

Hatalmas hibát vétett az ukrán hadsereg, ráadásul a nemzetközi vizeken

A Fekete-tengeren ismét egy orosz tanker ellen indult támadás, ezúttal azonban egy növényi olajat fuvarozó hajót találtak el az ukrán drónok. A személyzet nem sérült meg, az érintett jármű pedig saját erőből egy török kikötő felé tart. Az utóbbi napokban több tanker is hasonló akció célpontja lett a térségben, miközben 

az ukrán hadsereg forrásai egy brit újságnak megerősítették, hogy szerepük volt a dróncsapásokban.

A Fekete-tenger környéke az elmúlt napokban a feszültség gócpontjává vált, mivel egymást követik az ukrán dróntámadások a nemzetközi hajózási útvonalakon.

Több izraeli katona elleni merényletkísérlet történt 

Kedden Ciszjordániában két külön támadásban három IDF-katona sebesült meg. Az incidensek Ateret és Hebron közelében történtek, a biztonsági erők átfogó intézkedésekkel reagáltak és a támadókat a hadsereg megölte. A sérültek állapota stabil, de az izraeli katonák a merényletkísérletet követően útzárakat állítottak fel. Az IDF tájékoztatása szerint kedden a katonák egy gyanús személyt próbáltak igazoltatni Ateret közelében.

Az igazoltatás közben a férfi késsel támadt rájuk, két katonát megszúrt, válaszul lelőtték a támadót.

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

Kedden belga rendőrök razziát tartottak az EEAS brüsszeli központjánál, a College of Europe intézménynél és magánlakásoknál, uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert őrizetbe vettek, többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával. Egy helyszínen tartózkodó szemtanú elmondása szerint mintegy tíz civil ruhás rendőr érkezett az EEAS brüsszeli központjához kedd reggel, helyi idő szerint 7.30-kor. Később egy EU-s tisztviselő is megerősítette a razziát. 

Az ügyben letartóztatták Federica Mogherinit az EU korábbi külügyi főképviselőjét, de Josep Borrell korábbi uniós biztos neve is szóba került.  

Zelenszkij még több pénzt akar és ha lehet azonnal

Ukrajna az év végéig további mintegy egymilliárd eurós európai támogatást szeretne megszerezni amerikai fegyverek beszerzéséhez a PURL program keretében. Hollandia már 250 millió eurót ígért légvédelmi rendszerekre és F–16-os vadászgépekre, de – mióta kiszivárgott az Oroszországnak kedvező béketerv – a többi uniós ország vonakodik további források biztosításától. 

Moszkvában fogadták Trump küldöttségét, Zelenszkij bemutatta a béketervet
Zelenszkij még több pénzt akar és ha lehet azonnal

Gyűrűzik az ukrán korrupciós botrány, újabb letartóztatás történt

Korrupció gyanújával őrizetbe vették a kijevi biztonsági erők a volt ukrán energiaügyi miniszterhelyettest, egyben az Enerhoatom vállalat első alelnökét – közölte kedden Ruszlan Kravcsenko, Ukrajna főügyésze. Az őrizetbe vett politikus 2022 augusztusában az Enerhoatom vállalatra biztosítási szerződést kötött, mintegy 106 millió hrivnya (825 millió forint) értékben, majd 12 nap múlva indoklás nélkül a szerződés összegét 131 millió hrivnyára (990 millió forint) megemelte. A biztonsági szervek arra a következtetésre jutottak, hogy a mesterséges áremelés miatt a stratégiai vállalat mintegy 19 millió hrivnyát (148,5 millió forintot) veszített.

Az RBK-Ukrajina ügynökség úgy értesült, hogy Jurij Sejkóról van szó, aki 2024-ben Herman Haluscsenkónak, az energiaügyi minisztérium vezetőjének első helyettese volt.

Idén november 10-én az ukrán korrupcióellenes hatóságok bejelentették, hogy nagyszabású műveletet indítanak Midasz néven egy nagy korrupciós ügy feltárására az energetikai szektorban. A piramis élén Timur Mindics üzletember, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő barátja állt. Nála, valamint a később lemondásra kényszerített – akkor már – igazságügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál, továbbá az Enerhoatom vállalatnál is házkutatásokat tartottak.

Súlyos vádak érik a brit baloldalt

A brit Munkáspárt történelmi mélypontra süllyedt egy friss felmérés szerint. Mindössze tízből egy brit gondolja úgy, hogy a baloldal képes kezelni az ország pénzügyeit. A költségvetést övező zűrzavar és Rachel Reeves pénzügyminiszter visszakozásai komoly elégedetlenséget szültek. A kutatás szerint a választók többsége semmi jót nem vár az új adócsomagtól, és sokan már most a választási ígéretek megszegését emlegetik.

Rachel Reeves és Keir Starmer
Rachel Reeves és Keir Starmer

Németország határozott választ ad a hibrid fenyegetésre

A német belügyminiszter bejelentette, hogy az ország egy kifejezetten drónok elleni fellépésre kiképzett rendőri egységet hoz létre. Az egység speciális érzékelőkkel és zavaróberendezésekkel lesz felszerelve, céljuk az azonosítatlan drónok felderítése és semlegesítése lesz. A lépésre a kritikus infrastruktúrák körüli gyanús drónészlelések számának megugrása miatt van szükség. A héten fontos egyeztetések lesznek a témáról Németországban.

Elképesztő mennyiségű lőszert loptak a német hadseregtől

Ismeretlenek több ezer, a német hadsereg tulajdonát képező lőszert tulajdonítottak el. A kezdeti vizsgálatok szerint a szállítást végző civil cég éjszakára egy őrizetlen parkolóban hagyta a különösen érzékeny rakományt Szász-Anhalt területén.

Terror a karácsonyi vásárokon: Csehország is fokozott biztonságra kényszerül

Európa-szerte egyre több város hagyja el a karácsonyi vásárok hagyományát a terrortól való félelem miatt, míg máshol csak fokozott biztonsági intézkedések mellett tartják meg az ünnepi rendezvényeket. Prágában is hasonló a helyzet: a cseh hatóságok a zsúfolt Óváros téri és Vencel téri piacok megnyitásával egy időben fokozott rendőri jelenlétet vezettek be.

Csehország járőröket állított szolgálatba a legforgalmasabb karácsonyi vásárokon
Csehország járőröket állított szolgálatba a legforgalmasabb karácsonyi vásárokon

Melania Trump feldíszítette a házat

Az otthon ott van, ahol a szív – ezzel a hangulatos üzenettel tárta a nyilvánosság elé a Fehér Ház 2025-ös karácsonyi díszítéseit Melania Trump. Az idei dekorációk egyszerre tisztelegnek a hagyomány előtt és csempésznek új, játékos elemeket az elnöki rezidencia falai közé.

1/18 A washingtoni Fehér Ház díszítése Melania Trump keze munkáját dicséri.

Trump légicsapásokat jelentett be a latin-amerikai drogkartellek ellen

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok szárazföldi célpontokra is kiterjedő légicsapásokat indít a latin-amerikai drogkartellek elleni harc részeként. Donald Trump amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Kolumbiát a kábítószer-kereskedelem miatt fokozódó feszültségek közepette. – Bárki, aki ilyet tesz, és eladja az országunknak, támadásnak van kitéve – mondta Trump újságíróknak, miután felvetette a Kolumbiából származó kokain kérdését a Fehér Házban tartott kabinetülésen. Az elnök kijelentései a Venezuelával fokozódó feszültség közepette hangzottak el. 

Borítókép: Diplomáciai viharfelhők: egymást érik a veszélyes incidensek – Illusztráció (Grafika: OpenAI)

