Terror a karácsonyi vásárokon: Csehország is fokozott biztonságra kényszerül + videó

A cseh rendőrség az adventi időszak kezdetével országszerte fegyveres, golyóálló mellényekkel felszerelt járőröket állított szolgálatba a legforgalmasabb karácsonyi vásárokon. Bár a hatóságok hangsúlyozzák, hogy nincs konkrét fenyegetés, a könnyű célpontokra – tehát a nagy tömegeket vonzó, de védtelen helyszínekre – koncentrálnak. A cél: a potenciális kockázatok mérséklése látható intézkedésekkel, nem pedig a konkrét támadások elhárítása.

Csehország járőröket állított szolgálatba a legforgalmasabb karácsonyi vásárokon. Fotó: AFP

A prágai fő karácsonyi vásárok, az Óvárosi és a Vencel téri piac a város turisztikai és kulturális szíve. Több mint száz stand kínál kézműves termékeket, szezonális ételeket és ajándékokat, miközben a rendőri jelenlét reggel 10-től este 10-ig biztosítja a biztonságot. Szilveszterkor pedig különleges tömegkorlátozások lépnek életbe, írja az Expats.

A napi fényjátékok délután 4:30-tól este 9:30-ig óránként lesznek láthatók. A biztonsági intézkedések azonban nemcsak a piacokra korlátozódnak, hiszen a prágai vár is nyílt napot tart, bemutatva a nyilvánosság elől általában elzárt, karácsonyi díszítéssel ellátott termeket, köztük a Szent Kereszt-kápolnát és a Mocker-házakat.