Terror a karácsonyi vásárokon: Csehország is fokozott biztonságra kényszerül + videó

Európa-szerte egyre több város hagyja el a karácsonyi vásárok hagyományát a terrortól való félelem miatt, míg máshol csak fokozott biztonsági intézkedések mellett tartják meg az ünnepi rendezvényeket. Prágában is hasonló a helyzet: a cseh hatóságok a zsúfolt Óváros téri és Vencel téri piacok megnyitásával egy időben fokozott rendőri jelenlétet vezettek be.

Sebők Barbara
2025. 12. 02. 18:46
Csehország járőröket állított szolgálatba a legforgalmasabb karácsonyi vásárokon
A cseh rendőrség az adventi időszak kezdetével országszerte fegyveres, golyóálló mellényekkel felszerelt járőröket állított szolgálatba a legforgalmasabb karácsonyi vásárokon. Bár a hatóságok hangsúlyozzák, hogy nincs konkrét fenyegetés, a könnyű célpontokra – tehát a nagy tömegeket vonzó, de védtelen helyszínekre – koncentrálnak. A cél: a potenciális kockázatok mérséklése látható intézkedésekkel, nem pedig a konkrét támadások elhárítása.

Csehország járőröket állított szolgálatba a legforgalmasabb karácsonyi vásárokon
Csehország járőröket állított szolgálatba a legforgalmasabb karácsonyi vásárokon.

A prágai fő karácsonyi vásárok, az Óvárosi és a Vencel téri piac a város turisztikai és kulturális szíve. Több mint száz stand kínál kézműves termékeket, szezonális ételeket és ajándékokat, miközben a rendőri jelenlét reggel 10-től este 10-ig biztosítja a biztonságot. Szilveszterkor pedig különleges tömegkorlátozások lépnek életbe, írja az Expats

A napi fényjátékok délután 4:30-tól este 9:30-ig óránként lesznek láthatók. A biztonsági intézkedések azonban nemcsak a piacokra korlátozódnak, hiszen a prágai vár is nyílt napot tart, bemutatva a nyilvánosság elől általában elzárt, karácsonyi díszítéssel ellátott termeket, köztük a Szent Kereszt-kápolnát és a Mocker-házakat. 

Nemcsak Prágában, hanem egész Európában trenddé vált, hogy az ünnepi vásárokat fokozott biztonsági intézkedésekkel védik. A fegyveres járőrözés, a megfigyelés és a beléptetési pontok mind a látható elrettentés eszközei, amelyek a közbiztonságot hivatottak erősíteni. 

Az adventi időszak csúcsszezonjában ez a gyakorlat egyre általánosabbá válik.

A cseh rendőrség a korábbi években is hasonló megelőző intézkedéseket hozott, jelezve, hogy a zsúfolt rendezvények mindig is magasabb kockázatú célpontoknak számítottak. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi intézkedések célja az ünnepi hagyományok biztosítása, ugyanakkor a valóság az, hogy a karácsonyi öröm és a biztonság közötti egyensúly egyre törékenyebb. A prágai hatóságok a piacok bezárásáig, január elejéig fenntartják a fokozott rendőri jelenlétet, a látogatóknak pedig azt tanácsolják, hogy kövessék a kijelölt útvonalakat. 

Németország: advent a terror árnyékában
Németország: advent a terror árnyékában.

Hasonló a helyzet Németországban is, ahol a karácsonyi vásár szót hallva egyre kevésbé az öröm, a várakozás, a családdal és barátokkal való kellemes időtöltés jut az emberek eszébe, sokkal inkább a terrortámadások lehetősége. A félelem nem alaptalan: 2024. december 20-án Magdeburgban egy szaúdi férfi terepjáróval gázolt a tömegbe, hatan haltak meg, és több mint háromszáz ember sérült meg. Éppen Magdeburgban, a tragédia helyszínén volt a legnagyobb a bizonytalanság az idei nyitást illetően, erről ír az OSW News.

A városvezetés napokig hezitált, hogy egyáltalán engedélyezzék-e a karácsonyi vásárt. 

Végül Simone Borris polgármester hivatala a biztonsági koncepció módosítása után adott zöld jelzést a rendezvénynek, hangsúlyozva, hogy a hagyományok megőrzése fontos, de a lakosság biztonsága az elsődleges. 

Míg a nagyvárosok masszív rendőri jelenléttel próbálják fenntartani a normalitás látszatát, több kisebb településen idén elmaradnak a vásárok. 

Ilyen például a Köln melletti Overath, egy rostocki helyszín, valamint a dortmundi Bodelschwingh-kastély. Bár egyes esetekben felújításra hivatkoznak, a háttérben gyakran a drasztikusan megnövekedett biztonsági költségek és a szigorú előírások betarthatatlansága áll. 

Az árusoknak sokszor már nem térül meg a helypénz a fokozott kockázatok és a többletköltségek miatt, így a hagyományos ünnepi hangulat fokozatosan veszít jelentőségéből.

A társadalom lélektani állapotát jól tükrözi a YouGov friss felmérése: a németek 62 százaléka attól tart, hogy idén terrortámadás érhet egy karácsonyi vásárt. A félelem nem csupán statisztika, hanem mindennapi tényező, amely meghatározza a vásárok megszervezését és látogatottságát. Renardo Schlegelmilch, a kölni Domradio főszerkesztője szerint a biztonság kérdése mára nemzeti üggyé vált. Bár a látható akadályok és a rendőrség jelenléte célja a megnyugtatás, sokakban éppen ezek a látványos intézkedések keltenek további feszültséget, mivel folyamatosan emlékeztetnek a fenyegetettségre. 

 

Borítókép: Látogatók a prágai karácsonyi vásáron (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

