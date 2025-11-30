Pánik tört ki a weimari karácsonyi vásáron

Az első adventi hétvégén késes támadást akadályoztak meg a rendőrök a weimari karácsonyi vásáron. Egy 29 éves marokkói férfi zaklatta az embereket, majd kést rántott és fenyegetőzni kezdett.

Az első adventi hétvégén késes támadást akadályoztak meg a rendőrök a weimari karácsonyi vásáron. Fotó: BODO SCHACKOW / DPA

A Bild arról számolt be, hogy a marokkói férfi agresszíven viselkedett a vásáron sétálókkal, majd amikor egyikük rászólt, hirtelen késsel fenyegetőzött. A karácsonyi vásár több látogatója is észrevette a történteket, és közbeavatkozott., majd riasztották a rendőrséget. A hatóságok megerősítették a történteket.

Panik auf dem Weihnachtsmarkt: Kinder und Jugendliche vergnügten sich am ersten Adventswochenende auf der beliebten Eisbahn in #Weimar – da zückte ein Marokkaner ein Messer, wurde aggressiv! Die Situation drohte, zu eskalieren.https://t.co/6F2CcFIbaC pic.twitter.com/AoNuOQuI2h — NIUS (@niusde_) November 30, 2025

A 29 éves férfi késsel fenyegetőzött. A közelben álló látogatók észlelték a fenyegetést, eltávolították a férfit a karácsonyi vásár területéről és hívták a rendőrséget

– fogalmaztak, hozzátéve, hogy a rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre. Ekkor már dulakodásba fordult az eset, amely során a férfi továbbra is késsel fenyegetőzött.

A rendőri intézkedések során a 29 éves férfit lefogták és őrizetbe vették. Eközben a gyanúsított és három másik személy paprikaspray használata miatt könnyű sérüléseket szenvedett

– közölte a rendőrség. A marokkói férfi hevesen ellenállt, ezért le kellett fogni. A rendőrségi intézkedés idejére a környező utcákat lezárták.

Támadástól tartanak a németek

Amint arról korábban beszámoltunk, félelem övezi a karácsonyi vásárokat Németországban. A németek jelentős része tart attól, hogy idén is terrortámadás ér egy karácsonyi vásárt. A terrortámadásoktól való félelem lényegében tönkreteszi az egyik legszebb ünnepi hagyományt Európában. A német hatóságok komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be, a lakosság többsége pedig retteg egy újabb terrortámadástól, sokan félnek kimenni a karácsonyi vásárba.

Borítókép: Karácsonyi vásár Weimarban (2023) (Fotó: AFP)

