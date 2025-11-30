marokkóirendőrségtámadás

Pánik tört ki a weimari karácsonyi vásáron

A weimari karácsonyi vásár jégpályájánál egy 29 éves férfi először zaklatta az embereket, majd kést rántott. A rendőrök a férfit lefogták és őrizetbe vették.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 12:54
Karácsonyi vásár Weimarban (2023) Fotó: SOEREN STACHE Forrás: DPA
Az első adventi hétvégén késes támadást akadályoztak meg a rendőrök a weimari karácsonyi vásáron. Egy 29 éves marokkói férfi zaklatta az embereket, majd kést rántott és fenyegetőzni kezdett.

03 January 2023, Thuringia, Weimar: Visitors walk through the still open Christmas market. Weimar is one of the last major open Christmas markets in Thuringia and awaits visitors until 05.01.2023. Photo: Bodo Schackow/dpa (Photo by Bodo Schackow / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az első adventi hétvégén késes támadást akadályoztak meg a rendőrök a weimari karácsonyi vásáron. Fotó: BODO SCHACKOW / DPA

A Bild arról számolt be, hogy a marokkói férfi agresszíven viselkedett a vásáron sétálókkal, majd amikor egyikük rászólt, hirtelen késsel fenyegetőzött. A karácsonyi vásár több látogatója is észrevette a történteket, és közbeavatkozott., majd riasztották a rendőrséget. A hatóságok megerősítették a történteket.

 

A 29 éves férfi késsel fenyegetőzött. A közelben álló látogatók észlelték a fenyegetést, eltávolították a férfit a karácsonyi vásár területéről és hívták a rendőrséget

– fogalmaztak, hozzátéve, hogy a rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre. Ekkor már dulakodásba fordult az eset, amely során a férfi továbbra is késsel fenyegetőzött. 

A rendőri intézkedések során a 29 éves férfit lefogták és őrizetbe vették. Eközben a gyanúsított és három másik személy paprikaspray használata miatt könnyű sérüléseket szenvedett

– közölte a rendőrség. A marokkói férfi hevesen ellenállt, ezért le kellett fogni. A rendőrségi intézkedés idejére a környező utcákat lezárták.

Támadástól tartanak a németek

Amint arról korábban beszámoltunk, félelem övezi a karácsonyi vásárokat Németországban. A németek jelentős része tart attól, hogy idén is terrortámadás ér egy karácsonyi vásárt. A terrortámadásoktól való félelem lényegében tönkreteszi az egyik legszebb ünnepi hagyományt Európában. A német hatóságok komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be, a lakosság többsége pedig retteg egy újabb terrortámadástól, sokan félnek kimenni a karácsonyi vásárba.

Borítókép: Karácsonyi vásár Weimarban (2023) (Fotó: AFP)
 

