Félelem uralkodik Magdeburgban – exkluzívan nyilatkozott egy helyi magyar nő a lapunknak

Csend és félelem uralkodik Magdeburgban. Erről számolt be a Magyar Nemzetnek egy magyar nő, aki a németországi városban él. A neve elhallgatását kérő forrás szerint annak ellenére, hogy ilyenkor karácsony előtt általában rohanás és tömeg szokott lenni az utcákon és a boltokban, most ez koránt sincs így. Mint arról a lapunk korábban beszámolt, egy muzulmán hátterű szaúdi orvos brutális kegyetlenséggel gyilkolt péntek este egy helyi karácsonyi vásárban. Autójával behajtott az ártatlanok tömegébe és legalább öt ember – nők és gyerek – halálát okozta. Több mint kétszáz sérültje is van a tragédiának.

Eluralkodott a félelem Magdeburg utcáin (Fotó: AFP)

Félelem és rettegés Németországban

Borzasztó. Nem merészkedtünk be a város szívébe szombaton. Délelőtt a megszokott, külvárosi üzletközpontban vásároltunk. Kevés ember volt, általában hétvégén tömeg van

– nyilatkozta a lapunknak a nő.

Mint mondta, rendőröket láttak mindenfelé a pénteki terrortámadást követően.

Belegondolni is szörnyű

– jegyezte meg.

A Németországban, Magdeburgban élő magyar nő lapunk kérdésére megerősítette, hogy eluralkodott a félelem a városban. Kiemelte, nem érti, hogy miért nem garantálták a hatóságok az emberek biztonságát.

Nem is értem mért nem tettek erősebb falat vagy valami más akadályt a vásár elé? Közvetlen be lehetett hajtani. Fokozott volt a rendőri felügyelet, de az ilyenkor nyilván kevés

– mondta.

Mint arról lapunk már korábban beszámolt, szombat este előzetes letartóztatásba helyezték azt az 50 éves férfit, akit azzal vádolnak, hogy pénteken szándékosan a tömegbe hajtott egy autóval a németországi Magdeburg karácsonyi vásárán, öt ember halálát és több mint 200 sérülést okozva.

A magdeburgi kerületi bíróság döntése értelmében a gyanúsított vizsgálati fogságba került.

A férfi muzulmán hátterű migráns.

A tragikus incidens során a gyanúsított egy fekete BMW-vel hajtott bele a zsúfolt vásárba. Az áldozatok között négy nő és egy 9 éves kisfiú van. A sérültek pontos száma egyelőre nem ismert, de a jelentések szerint több mint 200 ember szenvedett különböző fokú sérüléseket.

Az eset megrázta a helyi közösséget és egész Németországot.

A tragédia nyomán felmerültek kérdések a karácsonyi vásárok és más nagy tömegeket vonzó rendezvények biztonsági intézkedéseivel kapcsolatban. Szakértők szerint szükség lehet a meglévő biztonsági protokollok felülvizsgálatára és megerősítésére.

A nyomozás folyamatban van, a hatóságok további részleteket ígérnek az elkövetkező napokban. Közben Magdeburg városa gyászol, és megemlékezéseket szerveznek az áldozatok tiszteletére.

Borítókép: Döbbenet és csend a brutális terror után Németországban, Magdeburgban (Fotó: AFP)