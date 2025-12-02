Dráma: elképesztő mennyiségű lőszert loptak a német hadseregtől

A szállításra vonatkozó biztonsági követelmények nem teljesültek

A minisztérium szerint a civil szállítócég figyelmen kívül hagyta az érzékeny lőszer szállításának biztonsági előírásait. A vonatkozó szerződés előírja, hogy a szállítócégnek gondoskodnia kell a Bundeswehr rakományának védelméről. Általános gyakorlat, hogy minden útvonalra két sofőrt rendelnek, és egyiküknek a megállások során is folyamatosan felügyelnie kell a járművet.

A múlt heti út során a szabályokat nyilvánvalóan nem tartották be.

Az elsődleges vizsgálatok szerint a megálló nem szerepelt az úti tervben; a sofőr láthatóan spontán döntött úgy, hogy megszáll egy szállodában. Ez idő alatt a teherautó rakománya felügyelet nélkül maradt.