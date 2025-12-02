Rendkívüli

lőszerlopásBundeswehr

Dráma: elképesztő mennyiségű lőszert loptak a német hadseregtől

Ismeretlenek több ezer, a német hadsereg tulajdonát képező lőszert tulajdonítottak el. A kezdeti vizsgálatok szerint a szállítást végző civil cég éjszakára egy őrizetlen parkolóban hagyta a különösen érzékeny rakományt Szász-Anhalt területén.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 8:26
Észak-Rajna-Vesztfália, Ahlen: Újoncok lövészeti kiképzésen Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
Ismeretlenek körülbelül 20 ezer darab német katonai lőszert loptak el egy civil teherautóból. A berlini védelmi minisztérium megerősítette a Spiegelnek, hogy a Bundeswehr által lőszerszállításra megbízott civil fuvarozócég sofőrje hétfő este a Magdeburghoz közeli Burg ipari parkjának nem biztonságos parkolójában állította le a német fegyveres erők lőszerével megrakott teherautót. A kezdeti vizsgálatok szerint ismeretlenek éjszaka kinyitották a teherautó rakterét, és több, a katonáknak szánt lőszeresládát elloptak. A lopásra csak akkor derült fény, amikor a sofőr másnap megérkezett, hogy az árut egy közeli laktanyába szállítsa. Az ott szolgáló katonák gyorsan észrevették, hogy illetéktelenül hozzányúltak a rakományhoz, és ellenőrizték a szállítmányjegyzékeket – írja az Origo.

20 000 darab német katonai lőszer eltűnése miatt nyomoz a német rendőség és a Bundeswehr (Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA)
Húszezer darab német katonai lőszer eltűnése miatt nyomoz a német rendőrség és a Bundeswehr (Fotó: DPA/Federico Gambarini)

A kár jelentős: az első felmérés szerint mintegy 10 ezer darab éles pisztolylőszert, 9900 darab gépkarabélyokhoz való vaktöltényt, valamint úgynevezett füstgránátokat loptak el.

A pisztolylőszerrel ellentétben a vaktöltény nem éles. A minisztérium ennek ellenére súlyos biztonsági incidensnek minősítette az esetet. „Nagyon komolyan vesszük a lopást, mivel az ilyen lőszer nem kerülhet rossz kezekbe” – mondta egy szóvivő a Spiegelnek.

A szállításra vonatkozó biztonsági követelmények nem teljesültek 

A minisztérium szerint a civil szállítócég figyelmen kívül hagyta az érzékeny lőszer szállításának biztonsági előírásait. A vonatkozó szerződés előírja, hogy a szállítócégnek gondoskodnia kell a Bundeswehr rakományának védelméről. Általános gyakorlat, hogy minden útvonalra két sofőrt rendelnek, és egyiküknek a megállások során is folyamatosan felügyelnie kell a járművet.

A múlt heti út során a szabályokat nyilvánvalóan nem tartották be.

Az elsődleges vizsgálatok szerint a megálló nem szerepelt az úti tervben; a sofőr láthatóan spontán döntött úgy, hogy megszáll egy szállodában. Ez idő alatt a teherautó rakománya felügyelet nélkül maradt.

A német fegyveres erők (Bundeswehr) a helyi rendőrséggel közösen nyomoznak, hogy kiderítsék, ki állhat a lőszerlopás mögött.

A Bundeswehr belső forrásai szerint a véletlenszerű rablás esélye csekély. Inkább attól tartanak, hogy a lőszerszállítást előre megfigyelték, és az elkövetők akkor csaptak le, amikor a sofőr váratlanul megállt Burgban.

Borítókép: Német újoncok lövészeti kiképzésen (Fotó: AFP)

