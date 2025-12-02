Ismeretlenek körülbelül 20 ezer darab német katonai lőszert loptak el egy civil teherautóból. A berlini védelmi minisztérium megerősítette a Spiegelnek, hogy a Bundeswehr által lőszerszállításra megbízott civil fuvarozócég sofőrje hétfő este a Magdeburghoz közeli Burg ipari parkjának nem biztonságos parkolójában állította le a német fegyveres erők lőszerével megrakott teherautót. A kezdeti vizsgálatok szerint ismeretlenek éjszaka kinyitották a teherautó rakterét, és több, a katonáknak szánt lőszeresládát elloptak. A lopásra csak akkor derült fény, amikor a sofőr másnap megérkezett, hogy az árut egy közeli laktanyába szállítsa. Az ott szolgáló katonák gyorsan észrevették, hogy illetéktelenül hozzányúltak a rakományhoz, és ellenőrizték a szállítmányjegyzékeket – írja az Origo.
Dráma: elképesztő mennyiségű lőszert loptak a német hadseregtől
Ismeretlenek több ezer, a német hadsereg tulajdonát képező lőszert tulajdonítottak el. A kezdeti vizsgálatok szerint a szállítást végző civil cég éjszakára egy őrizetlen parkolóban hagyta a különösen érzékeny rakományt Szász-Anhalt területén.
A kár jelentős: az első felmérés szerint mintegy 10 ezer darab éles pisztolylőszert, 9900 darab gépkarabélyokhoz való vaktöltényt, valamint úgynevezett füstgránátokat loptak el.
A pisztolylőszerrel ellentétben a vaktöltény nem éles. A minisztérium ennek ellenére súlyos biztonsági incidensnek minősítette az esetet. „Nagyon komolyan vesszük a lopást, mivel az ilyen lőszer nem kerülhet rossz kezekbe” – mondta egy szóvivő a Spiegelnek.
A szállításra vonatkozó biztonsági követelmények nem teljesültek
A minisztérium szerint a civil szállítócég figyelmen kívül hagyta az érzékeny lőszer szállításának biztonsági előírásait. A vonatkozó szerződés előírja, hogy a szállítócégnek gondoskodnia kell a Bundeswehr rakományának védelméről. Általános gyakorlat, hogy minden útvonalra két sofőrt rendelnek, és egyiküknek a megállások során is folyamatosan felügyelnie kell a járművet.
A múlt heti út során a szabályokat nyilvánvalóan nem tartották be.
Az elsődleges vizsgálatok szerint a megálló nem szerepelt az úti tervben; a sofőr láthatóan spontán döntött úgy, hogy megszáll egy szállodában. Ez idő alatt a teherautó rakománya felügyelet nélkül maradt.
A német fegyveres erők (Bundeswehr) a helyi rendőrséggel közösen nyomoznak, hogy kiderítsék, ki állhat a lőszerlopás mögött.
A Bundeswehr belső forrásai szerint a véletlenszerű rablás esélye csekély. Inkább attól tartanak, hogy a lőszerszállítást előre megfigyelték, és az elkövetők akkor csaptak le, amikor a sofőr váratlanul megállt Burgban.
Borítókép: Német újoncok lövészeti kiképzésen (Fotó: AFP)
Arany vécé után majd a börtönben ül Zelenszkij embere
A bíróság döntött.
Előre szólunk, ez sem hatja majd meg Von der Leyenéket: gigászi összeget sikkasztottak el Ukrajnában
Optimista becslések alapján is százmilliárdok tűntek el – nem hrivnyában számolva.
Háború jöhet? Maduro úgy fest a végsőkig is elmegy
Trump hiába figyelmeztette, az elnök nem megy sehova.
Gyorsan szabadlábra a helyezték a weimari karácsonyi vásárban késsel fenyegetőző férfit
A rendőrség szerint a 29 éves marokkói támadó fellépése nem adott elég alapot a letartóztatáshoz.
