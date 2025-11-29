Dróninvázió Németországban: októberben rekordot döntöttek az észlelések

Torsten Akmann, a német katonai hírszerző szolgálat (BAMAD) alelnöke egy ritka interjúban is csak annyit árult el, hogy októberben rekordmennyiségű drónészlelést regisztráltak, és a fókusz „jelenleg egyértelműen a haditengerészetre” helyeződik. A számszerű adatokat azonban nem közölte, ahogyan azt sem, milyen okból tolódott el a figyelem a szárazföldi bázisoktól a tengeri infrastruktúra felé – erről ír a Reuters.

Októberben rekordmennyiségű drónészlelést regisztráltak (Fotó: AFP)

Pedig a német hadsereg már az év elején szembesült hasonló fenyegetéssel: januárban a rendőrség nyomozást indított feltételezett orosz kémtevékenység miatt, miután drónokat láttak több bajorországi katonai objektum felett – köztük olyan létesítményeknél, ahol ukrán csapatokat képeznek ki.