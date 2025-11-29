NémetországNATOdrónBelgiumhaditengerészetdróntámadásMünchen

Dróninvázió Németországban: októberben rekordot döntöttek az észlelések

A német fegyveres erők körül hullámokban erősödik a bizonytalanság: októberben minden korábbinál több drónt észleltek katonai létesítmények felett, s különösen a haditengerészet objektumainál. A berlini vezetés azonban – szokásához híven – kerüli a konkrétumokat, és egyelőre nem fűz érdemi magyarázatot ahhoz, miért éppen a tengeri infrastruktúra vált célponttá. A nyugati sajtóban ritkán megszólaló hírszerzési vezetők sem szolgálnak részletekkel: az érintett tisztségviselők beszédes hallgatása a drónokról inkább kérdéseket vet fel, mintsem megnyugvást adna.

Sebők Barbara
2025. 11. 29. 19:30
Dróninvázió Németországban: októberben rekordot döntöttek az észlelések Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Torsten Akmann, a német katonai hírszerző szolgálat (BAMAD) alelnöke egy ritka interjúban is csak annyit árult el, hogy októberben rekordmennyiségű drónészlelést regisztráltak, és a fókusz „jelenleg egyértelműen a haditengerészetre” helyeződik. A számszerű adatokat azonban nem közölte, ahogyan azt sem, milyen okból tolódott el a figyelem a szárazföldi bázisoktól a tengeri infrastruktúra felé – erről ír a Reuters.

Októberben rekordmennyiségű drón-észlelést regisztráltak
Októberben rekordmennyiségű drónészlelést regisztráltak (Fotó: AFP)

Pedig a német hadsereg már az év elején szembesült hasonló fenyegetéssel: januárban a rendőrség nyomozást indított feltételezett orosz kémtevékenység miatt, miután drónokat láttak több bajorországi katonai objektum felett – köztük olyan létesítményeknél, ahol ukrán csapatokat képeznek ki. 

A kommunikáció akkor is visszafogott volt, a vizsgálat körülményei és eredményei máig homályosak.

A mostani eset azonban érzékenyebb területet érint: Németországé a Baltikum legnagyobb nyugati haditengerészete, s a térség jelentősége azóta nőtt meg ugrásszerűen, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát. A balti államok számára kulcsfontosságúak a tengeri utánpótlási útvonalak – különösen akkor, ha a Lengyelország felé vezető keskeny szárazföldi folyosó konfliktus esetén elzáródna.

Ebben a helyzetben stratégiai súllyal bír a Wilhelmshavenben működő haditengerészeti bázis, amely a Bundeswehr legnagyobb helyőrsége az Északi-tenger partján. 

Itt zajlik a flotta javítása és karbantartása, és innen irányítják a német egységek döntő részét mind az Északi-, mind a Balti-tengeren. Nem véletlen, hogy a drónészlelések felerősödése komoly aggodalmat kelt Berlinben és a NATO-ban egyaránt. A szövetség már korábban is felismerte a térség érzékenységét: 2024-ben Németország megnyitotta a többnemzetiségű tengeri parancsnokságot, amely szükség esetén közvetlenül irányítaná a NATO műveleteit a Balti-tengeren. 

A mostani dróntevékenység fényében ez a lépés még inkább indokoltnak tűnik – ugyanakkor rávilágít arra is, milyen sebezhető maradt a térség, ha akár pilóta nélküli eszközökkel is elérhető a kulcsfontosságú infrastruktúra.

Noha a német vezetés továbbra is szűkszavú, a fejlemények nem hagynak kétséget: a drónok jelentette veszéllyel a Balti-tenger biztonsága még törékenyebbnek látszik, mint korábban. A kérdés csupán az, hogy Berlin mennyire képes és hajlandó kezelni ezt a fenyegetést – mielőtt a következő incidens már nem csupán figyelmeztetés, hanem valós károkozás formájában jelentkezik.

Drónriasztás Münchenben

Október 2-án késő este a müncheni repülőtéren átmenetileg felfüggesztették a légi forgalmat, miután a közelben több drón jelenlétét észlelték. Az eset nem számít egyedinek: az elmúlt hónapokban több európai helyszínről is jelentettek hasonló drónészleléseket, köztük Észak-Németországból. A lengyel erők például lelőttek több orosz drónt, amelyek Ukrajna elleni támadások közben léptek be a légterükbe. 

Újabb rejtélyes drónok miatt állt le a légi forgalom

Novemberben rövid időre lezárták a müncheni repülőtér egyik kifutópályáját feltételezett drónészlelés miatt. 

Hasonló helyzet állt elő Brüsszelben is, ahol szintén le kellett zárni a repteret, miután drónokat észleltek.

Borítókép: Drón a levegőben (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu