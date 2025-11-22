sorkatonaságNémetországBerlinsorkötelezettségtüntetés

Tömegtüntetés készül Németországban a sorkatonasági tervek ellen + videó

December 4-én nagyszabású tüntetést tartanak Németország több nagyvárosában annak érdekében, hogy tiltakozzanak a sorkatonaság és más kötelező szolgálatok visszaállítása ellen. A demonstráció időzítése nem véletlen: a Bundestag december 5-én szavaz arról a javaslatcsomagról, amely újra kötelezővé tenné a katonai alapkiképzést, illetve alternatív civil szolgálatot írna elő a fiataloknak. A tiltakozók szerint a tervezett intézkedések súlyosan sértik az egyéni szabadságot, és a társadalom háborús felkészítésének irányába mutatnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 19:38
Tömegtüntetés készül Németországban a sorkatonasági tervek ellen Forrás: AFP
A megmozdulást szervező fiatalok és civil csoportok arra figyelmeztetnek, hogy a sorkatonaság visszaállítása nem egyszerűen egy régi intézmény újbóli bevezetését jelentené, hanem egy olyan lépést, amely az egész társadalmat a háború lehetőségére készíti fel. A kötelező katonai szolgálat a tiltakozók szerint azt eredményezné, hogy a fiataloknak parancsoknak kellene alávetniük magukat, egyéni szabadságukat pedig a hadsereg igényeihez kellene igazítaniuk – erről ír a DKP Bayern.

Felháborodás Németországban: a sorkatonasági tervek mindenkit érintenek
Felháborodás Németországban: a sorkatonasági tervek mindenkit érintenek Fotó: AFP

A sorkatonaság kérdése minden generációt érint

A kritikusok hangsúlyozzák: a tervezett rendszer fegyverhasználatra képezné ki a fiatalokat, akiknek válsághelyzetben akár az életüket is kockáztatniuk kellene, s tartalékosként egészen 65 éves korukig számítanának rájuk.

A szervezők a civil szolgálat kötelezővé tételét is elutasítják, arra hivatkozva, hogy az ugyancsak az önrendelkezés korlátozásával járna, ráadásul alacsony bérezés mellett.

Szerintük a kötelező alternatív szolgálat a szociális és egészségügyi ágazat súlyos munkaerőhiányára sem jelent valós megoldást. Úgy látják, hogy a kényszerszolgálat valójában a bérek alacsonyan tartását szolgálná és akadályozná a jobb munkakörülményekért folytatott jogos érdekvédelmi küzdelmeket.

A tiltakozók olyan jövőt követelnek, amelyben a fiatalok szabadon tervezhetik saját életüket, s amelyet nem a katonai gondolkodás határoz meg. 

Szerintük egy békére, deeszkalációra és leszerelésre épülő politikára lenne szükség, nem pedig újrafegyverkezésre. A december 4-i demonstráció résztvevői azt hangsúlyozzák: a társadalom megérdemli, hogy háborús fenyegetettségtől mentes környezetben élhessen.

A tiltakozók több követelést is megfogalmaztak

Ars poeticájuk középpontjában a sorkatonaság elutasítása áll, valamint minden olyan kötelező szolgálati forma visszautasítása, amely a fiatalok önrendelkezését csorbítaná. 

A demonstráció résztvevői nemet mondanak az újrafegyverkezésre és a katonai felkészültség erősítésére, ehelyett a békét, a diplomáciát és a nemzetközi leszerelést helyeznék előtérbe. 

Emellett azt követelik, hogy a költségvetési forrásokat ne a sorkatonaság visszaállítására, hanem oktatásra, szociális ellátásra, illetve környezet- és klímavédelemre fordítsák. 

A TikTokon és más közösségi platformokon sorra jelennek meg a videók, amelyekben a fiatalok ironikusan, sokszor dühösen reagálnak a sorkötelezettség újraélesztésének ötletére. A politikai vitát tovább élezte Friedrich Merz nyilatkozata, amely szerint a katonai szolgálat nem maradhat pusztán önkéntes alapú. Több online tartalomkészítő, például Michéle, ezt élesen kritizálta: elfogadhatatlan, hogy mások életét kockáztassák háborús célokért, amelyekhez semmi közük. A videóban kiemelte, hogy 

míg a politikai elit biztonságban él villáiban és a parlamentben, a hétköznapi embereknek az ágyútöltelék szerepe jut, gyakran olyan helyzetekben, ahol közvetlenül találkoznak az ellenséggel.

 

Michéle szerint ezért fontos az összefogás: „Álljunk ki együtt és egységesen a kötelezettség ellen” – hangsúlyozta a videóban, és felhívta a figyelmet a december 4-i tüntetésre, amely a kötelező katonai szolgálat ellen irányul. 

A felhívás jól tükrözi azt az elégedetlenséget és aggodalmat, amely a politikai döntések és a fiatalok jövője körül alakult ki.

@micheledermastia Wir sagen: Nein zur Wehrpflicht! Wir müssen uns zusammen gegen die Militarisierung stellen. #linke #dielinke #münchen #wehrpflicht @Linksjugend ['solid] München ♬ original sound - Michèle

A tüntetés szervezői abban bíznak, hogy a december 4-i utcai megmozdulás világos jelzést küld a Bundestagnak: a fiatalok és támogatóik nem kérnek a kötelező szolgálati rendszerek újbóli bevezetéséből.

Borítókép: Német katonák (Fotó: AFP)

