Tömegtüntetés készül Németországban a sorkatonasági tervek ellen + videó

A megmozdulást szervező fiatalok és civil csoportok arra figyelmeztetnek, hogy a sorkatonaság visszaállítása nem egyszerűen egy régi intézmény újbóli bevezetését jelentené, hanem egy olyan lépést, amely az egész társadalmat a háború lehetőségére készíti fel. A kötelező katonai szolgálat a tiltakozók szerint azt eredményezné, hogy a fiataloknak parancsoknak kellene alávetniük magukat, egyéni szabadságukat pedig a hadsereg igényeihez kellene igazítaniuk – erről ír a DKP Bayern.

Felháborodás Németországban: a sorkatonasági tervek mindenkit érintenek Fotó: AFP

A sorkatonaság kérdése minden generációt érint

A kritikusok hangsúlyozzák: a tervezett rendszer fegyverhasználatra képezné ki a fiatalokat, akiknek válsághelyzetben akár az életüket is kockáztatniuk kellene, s tartalékosként egészen 65 éves korukig számítanának rájuk.