Felháborodás Németországban: a sorkatonasági tervek mindenkit érintenek + videó

Németország háborúra készül. Az utóbbi hónapokban ismét előkerült a sorkatonaság kérdése Németországban, és a tervezett intézkedések heves reakciókat váltanak ki a társadalom minden rétegében. Az új szabályok szerint a fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálat már kötelező a férfiak számára, miközben a nők – egyelőre – önkéntesen dönthetnek. Az internetet elárasztják a kritikus hangvételű videók, amelyekben fiatalok és felnőttek egyaránt élesen bírálják a rendelkezéseket, és sokan a lakosság kényszerített bevonásától tartanak.

Sebők Barbara
2025. 11. 20. 8:59
Ismét előkerült a sorkatonaság kérdése Németországban, és a tervezett szabályok heves reakciókat váltanak ki Forrás: AFP
Több videó és online poszt is kiemeli a lakosság aggodalmát a sorkatonaság kérdésében: sokan úgy érzik, mintha csak „ágyútölteléknek” szánnák őket — különösen amiatt, mert Németország potenciálisan egy jövőbeli háború harctere lehet. Az új sorsolási eljárás szintén komoly vitát váltott ki: ha nem jelentkezik elég önkéntes, a hiányzó katonákat véletlenszerűen választják ki a sorozásra alkalmas emberek közül.

Felháborodás Németországban: a sorkatonasági tervek mindenkit érintenek
Felháborodás Németországban: a sorkatonasági tervek mindenkit érintenek. Fotó: AFP

A politikai vitát tovább élezte Friedrich Merz nyilatkozata, amely szerint a katonai szolgálat nem maradhat pusztán önkéntes alapú. Több online-tartalomkészítő, például Michéle, ezt élesen kritizálta: a fiatalok és a társadalom szélesebb köre számára elfogadhatatlan, hogy mások életét kockáztassák háborús célokért, amelyekhez semmi közük. A videóban kiemelte, hogy 

míg a politikai elit biztonságban él villáiban és a parlamentben, a hétköznapi embereknek az ágyútöltelék szerepe jut, gyakran olyan helyzetekben, ahol közvetlenül találkoznak az ellenséggel.

Michéle szerint ezért fontos az összefogás: „Álljunk ki együtt és egységesen a kötelezettség ellen” – hangsúlyozta a videóban, és felhívta a figyelmet a december 4-i tüntetésre, amely a kötelező katonai szolgálat ellen irányul. A felhívás jól tükrözi azt az elégedetlenséget és aggodalmat, amely a politikai döntések és a fiatalok jövője körül alakult ki.

@micheledermastia Wir sagen: Nein zur Wehrpflicht! Wir müssen uns zusammen gegen die Militarisierung stellen. #linke #dielinke #münchen #wehrpflicht @Linksjugend ['solid] München ♬ original sound - Michèle

Egy másik videóban Arian még sarkosabban fogalmazott: teljes kiábrándultságát fejezte ki az állammal szemben, mondván, hogy

ez az ország nem érdemli meg, hogy bárki fegyvert fogjon érte.

Rövid, de annál indulatosabb üzenete jól mutatja azt a távolságot, amely a döntéshozók és a lakosság érzései között húzódik.

@arian.joh.03 das braucht keine Erklärung. #wehrpflichtneindanke #viral #tik_tok #fy #fürdich ♬ Originalton - Arian

Egy másik videóban egy középkorú férfi drámai hangon arról beszél, hogy a lakosság „ágyútöltelékké” válhat, ha Németország egy esetleges háború középpontjába kerülne. 

Úgy fogalmaz: az ország stratégiai helyzete miatt mindig is ütközőzónának számított, és szerinte ez a jövőben sem lenne másként. A videó készítője nem szeretné, ha a hétköznapi embereket kényszerítenék bele egy konfliktusba, miközben a döntéshozók biztonságos távolságból követik az eseményeket. Ezért arra kéri a nézőket, hogy osszák meg a videót, mert szerinte fontos lenne tudatosítani: a lakosság viselné a háború terheit.

@martin_seelert DU wirst das Kanonenfutter im nächsten Weltkrieg sein! #Weltkrieg #Wehrpflicht #drecksarbeit #Merzmussweg#wehrpflichtneindanke ♬ Originalton - @letsmakemoney - @martinseelert

Sorkatonaság: új szabályok

Egy másik videóban a tartalomkészítő az új Bundeswehr-szabályokra hívta fel a figyelmet, amelyek a 2008-ban vagy később születettekre vonatkoznak. Az eddig önkéntes feladatok közül több már kötelező a férfiak számára: 

  • a jövőre 18 évesek mindegyike online kérdőívet kap, de csak a fiúk számára kötelező a kitöltés,
  • emellett részt kell venniük a kötelező orvosi vizsgálaton, ahol felmérik fizikai és szellemi alkalmasságukat. 

A nők továbbra is önként dönthetnek a részvételről, ám a videó készítője felhívta a figyelmet arra, hogy 

a jelenlegi szabályok szerint, ha nem jelentkezik elég önkéntes, a parlament engedélyével életbe léphet az új „szükségleti kötelezettség”. 

Ebben az esetben a hiányzó katonákat az alkalmasnak minősített nők és férfiak közül véletlenszerűen, sorsolással választják ki, még akkor is, ha nem szeretnének bevonulni. A videó hangvétele a bizonytalanságot és az aggodalmat tükrözi, amely a tervezett változások körül kialakult.

@nicetoknow Ab Januar 2026 soll es losgehen! 🥀#Bundeswehr #Wehrdienst #Deutschland #Wehrpflicht ♬ original sound - nicetoknow

A reakciók nemcsak a fiatalok körében erősek, hanem sok felnőtt is aggódik amiatt, hogy az új szabályok kényszerhelyzetet teremtenek, és alapvető döntési szabadságukat korlátozhatják. A kritikusok szerint a változások drámai módon érintik azokat, akik nem szeretnének katonai szolgálatot teljesíteni.

Borítókép: Német katonák (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

