Felháborodás Németországban: a sorkatonasági tervek mindenkit érintenek + videó

Több videó és online poszt is kiemeli a lakosság aggodalmát a sorkatonaság kérdésében: sokan úgy érzik, mintha csak „ágyútölteléknek” szánnák őket — különösen amiatt, mert Németország potenciálisan egy jövőbeli háború harctere lehet. Az új sorsolási eljárás szintén komoly vitát váltott ki: ha nem jelentkezik elég önkéntes, a hiányzó katonákat véletlenszerűen választják ki a sorozásra alkalmas emberek közül.

Felháborodás Németországban: a sorkatonasági tervek mindenkit érintenek. Fotó: AFP

A politikai vitát tovább élezte Friedrich Merz nyilatkozata, amely szerint a katonai szolgálat nem maradhat pusztán önkéntes alapú. Több online-tartalomkészítő, például Michéle, ezt élesen kritizálta: a fiatalok és a társadalom szélesebb köre számára elfogadhatatlan, hogy mások életét kockáztassák háborús célokért, amelyekhez semmi közük. A videóban kiemelte, hogy

míg a politikai elit biztonságban él villáiban és a parlamentben, a hétköznapi embereknek az ágyútöltelék szerepe jut, gyakran olyan helyzetekben, ahol közvetlenül találkoznak az ellenséggel.

Michéle szerint ezért fontos az összefogás: „Álljunk ki együtt és egységesen a kötelezettség ellen” – hangsúlyozta a videóban, és felhívta a figyelmet a december 4-i tüntetésre, amely a kötelező katonai szolgálat ellen irányul. A felhívás jól tükrözi azt az elégedetlenséget és aggodalmat, amely a politikai döntések és a fiatalok jövője körül alakult ki.