A törvényt Boris Pistorius védelmi miniszter (SPD), valamint a kormányzó szociáldemokraták és a kereszténydemokraták frakcióvezetői, Matthias Miersch és Jens Spahn dolgozták ki. A cél a Bundeswehr létszámának jelentős növelése, különösen a keleti határ menti biztonsági kockázatok és a NATO új védelmi tervei miatt, írta a Die Welt.
Itt a bejelentés a német sorkatonaságról
Többhetes vita után megállapodás született a német nagykoalíció pártjai között a hadsereg újjászervezéséről és a sorkötelezettség új formájáról. Az új honvédelmi szolgálatról szóló törvény minden 18 év feletti férfi számára kötelező orvosi és alkalmassági vizsgálatot ír elő, és lehetőséget teremt egy úgynevezett „szükség esetén bevezethető sorkötelezettségre” is. A háborús pszichózis miatt európai anyák gyermekei halhatnak meg a fronton.
Minden 18 éves férfit sorozni fognak – akár kényszerrel is
Az új szabályozás szerint 2026-tól minden férfi, aki 2008. január 1. után született, köteles lesz megjelenni a sorozáson. A folyamat fokozatosan indul, első körben egy kérdőívvel mérik fel a fiatalok motivációját és alkalmasságát.
A kérdőív kitöltése kötelező, a válaszok alapján döntik el, kiket hívnak be ténylegesen vizsgálatra.
Ha nem lesz elegendő önkéntes, a Bundestag dönthet arról, hogy bevezeti a szükség-sorkötelezettséget, amelynek során akár sorsolással is kijelölhetik a behívandókat. Ez a lépés a kormány indoklása szerint csak „végső eszközként” alkalmazható, de automatikusan bármikor újraaktiválható a törvény alapján.
Több pénzt és jogosítványt kapnak az önkéntes katonák
Az önkéntes szolgálatért a kormány 2600 eurós havi bruttó juttatást ígér, valamint vezetőiengedély-támogatást azoknak, akik legalább egy évig szolgálnak.
Az eddigi tervekhez képest változás, hogy a 12 hónapot meghaladó szolgálatot teljesítők „időszakos katonai státuszt” kapnak – ezzel magasabb rangot és juttatásokat is élvezhetnek.
További Külföld híreink
Cél: 260 ezer fős hadsereg és 200 ezer tartalékos
A német kormány célja, hogy a Bundeswehr létszámát 80 ezer fővel növelje, így összesen 260 ezer aktív katona szolgálna a hadseregben, és emellett 200 ezer tartalékost képeznének ki. A bővítés indoka a hivatalos indoklás szerint „Oroszország fokozódó fenyegetése” és a NATO új stratégiai irányvonala.
A sorkötelezettséget 2011-ben függesztették fel Németországban, ám a jogintézmény továbbra is szerepel az alkotmányban, így a Bundestag egyszerű többséggel bármikor újra bevezetheti. Az SPD és a CDU/CSU mostani megállapodása sokak szerint ezt a visszaállítást készíti elő, még ha hivatalosan nem is nevezik annak.
Visszatér a sorkötelezettség
Boris Pistorius már korábban jelezte: szerinte Németország „nem engedheti meg magának, hogy ne tudja, hány hadra fogható fiatal férfira számíthat egy válsághelyzetben”. A miniszter szerint a törvény célja nem csupán a hadsereg feltöltése, hanem a „nemzeti védelem hatékonyságának helyreállítása”.
A vita egyik sarkalatos pontja az volt, hogy a kötelezettség csak a férfiakra vonatkozik – a nők bevonásáról szóló javaslatok alkotmánymódosítást igényelnének, de jelenleg nincs politikai többség ennek támogatására.
A német kormány döntése történelmi fordulatot jelez a második világháború utáni pacifista hagyományokhoz képest. Miközben Berlin az elmúlt években fokozta katonai kiadásait, a mostani törvénytervezet a hadkötelezettség visszaállításának első lépését jelentheti – olyan időszakban, amikor a kontinens biztonságpolitikáját újra a háborús készültség logikája határozza meg.
További Külföld híreink
Borítókép: Katonák sorakoznak a saarbrückeni Ludwigskirche terén a Bundeswehr 70. évfordulója alkalmából megtartott ünnepélyes fogadalomtételen (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Pinter László)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kritikus helyzet Kupjanszknál: ukrán összeomlás lehet a vége
Zelenszkij titkolózik.
Túlcsordult az aranyvécé
Fogy a levegő az aranyvécés Zelenszkij-kör körül.
Bakondi György: Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot
Amíg nemzeti kormány van, ez így marad.
Kitálalt az ukrán határőrség, így szökött el Zelenszkij korrupt üzlettársa
Az ukrán háborús maffia így égeti el az európai adófizetők pénzét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kritikus helyzet Kupjanszknál: ukrán összeomlás lehet a vége
Zelenszkij titkolózik.
Túlcsordult az aranyvécé
Fogy a levegő az aranyvécés Zelenszkij-kör körül.
Bakondi György: Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot
Amíg nemzeti kormány van, ez így marad.
Kitálalt az ukrán határőrség, így szökött el Zelenszkij korrupt üzlettársa
Az ukrán háborús maffia így égeti el az európai adófizetők pénzét.