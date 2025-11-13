Itt a bejelentés a német sorkatonaságról

Minden 18 éves férfit sorozni fognak – akár kényszerrel is

Az új szabályozás szerint 2026-tól minden férfi, aki 2008. január 1. után született, köteles lesz megjelenni a sorozáson. A folyamat fokozatosan indul, első körben egy kérdőívvel mérik fel a fiatalok motivációját és alkalmasságát.

A kérdőív kitöltése kötelező, a válaszok alapján döntik el, kiket hívnak be ténylegesen vizsgálatra.

Ha nem lesz elegendő önkéntes, a Bundestag dönthet arról, hogy bevezeti a szükség-sorkötelezettséget, amelynek során akár sorsolással is kijelölhetik a behívandókat. Ez a lépés a kormány indoklása szerint csak „végső eszközként” alkalmazható, de automatikusan bármikor újraaktiválható a törvény alapján.

Több pénzt és jogosítványt kapnak az önkéntes katonák

Az önkéntes szolgálatért a kormány 2600 eurós havi bruttó juttatást ígér, valamint vezetőiengedély-támogatást azoknak, akik legalább egy évig szolgálnak.