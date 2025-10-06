Rendkívüli

Három tudós kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat

SöderCDU/CSUNémetországPistoriustervsorkatonaság

Söder: Egy „kérdőíves hadsereg” nem fogja megvédeni Németországot

Éles hangon bírálja a német kormány katonai terveit Markus Söder. A bajor miniszterelnök szerint Németország biztonsága soha nem volt ennyire veszélyben, és a berlini vezetés túl gyenge válaszokat ad a háborús korszak kihívásaira.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 06. 11:02
Söder bírálta Boris Pistorius német védelmi miniszter terveit Fotó: Tobia Schwarz Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Söder szerint „A sorkatonaság elkerülhetetlen. A félmegoldások ideje lejárt. Egy himi-humi toborzás senkinek sem segít” – fogalmazott a CSU elnöke, írja az Origo.

Söder
Markus Söder (CSU) pártelnök és Bajorország miniszterelnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Matthias Balk)

Söder szerint a Boris Pistorius védelmi miniszter által bevezetni tervezett önkéntes toborzás nem elegendő: 

A puszta önkéntesség csak első lépés lehet. Nagy fenyegetés idején többre van szükség, mint egy kérdőíves hadseregre.

A politikus szerint Németország védelmi képessége napról napra gyengül, miközben a világ egyre veszélyesebbé válik. 

„Erős hadsereghez nem elég a pénz és a technológia. Szükség van emberekre is, akik készek megvédeni az országot” – hangsúlyozta Söder, hozzátéve: „Minden nappal, amikor csak papírokat tologatunk, gyengül a biztonságunk. Jobb, ha ma cselekszünk, mint ha holnap késő lenne.”

Kérdőívek helyett kiképzést

A német kormány új toborzási programja a 18 évesek körében kérdőíves felmérést vezetne be: a férfiak számára kötelező, a nők számára önkéntes alapon. A Bundeswehr ezután a válaszok alapján hívhatná be az önkéntes jelentkezőket. A terv célja, hogy hosszabb távon növelje a hadsereg létszámát anélkül, hogy azonnal visszaállítanák a kötelező sorkatonaságot, amelyet 2011-ben függesztettek fel.

A kritikusok azonban kétségbe vonják a modell működőképességét. Rámutatnak, hogy a Bundeswehr jelenleg súlyos létszámhiánnyal, elavult felszereléssel és hiányos kiképzési kapacitással küzd. 

Az aktív katonák aránya alig haladja meg az ötven százalékot, miközben a hadseregben aránytalanul sok az adminisztratív beosztott és a tiszt.

15 June 2025, Lower Saxony, Vechta: A reservist wears a badge with the inscription "I have reaffirmed my oath" and the addition "1st Reservist Pledge 2025" on his uniform during a reservist roll call on National Veterans Day. Every year on this day, the service, commitment and achievements of soldiers in the Bundeswehr who are or have been deployed are honored. Photo: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Photo by Hauke-Christian Dittrich / dpa Picture-Alliance via AFP)
Egy tartalékos katona egyenruháján az „Eskümet megerősítettem” feliratú és az „1. ​​tartalékos fogadalom 2025” kiegészítéssel ellátott kitűzőt visel (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Hauke-Christian Dittrich)

Politikai vita a Bundestagban

Söder kijelentései újabb feszültséget szítottak a kormány és az ellenzék között. A Bundestagban eredetileg a jövő héten tárgyalták volna az új toborzási törvényt, de a CDU/CSU-frakció ideiglenesen megakasztotta a folyamatot. A konzervatívok azt szerették volna, ha a törvénybe olyan célértékek is bekerülnek, amelyek elmaradása esetén automatikusan visszaállna a sorkötelezettség.

A védelmi miniszter, Boris Pistorius ezt élesen ellenezte, így a CDU/CSU végül engedett. A parlament várhatóan két héten belül tárgyalja újra a tervezetet.

Jogászok ugyanakkor már most jelezték: ha Németország valóban visszahozza a sorkatonaságot, az könnyen az Alkotmánybíróság elé kerülhet, mivel a jelenlegi tervek csak a férfiakat köteleznék a szolgálatra, ami diszkriminációnak minősülhet.

Söder: „A világ körülöttünk megváltozott”

Söder szerint azonban nincs több idő a politikai vitákra. 

A világ körülöttünk veszélyesebbé vált. Most kell lépnünk, nem holnap

– hangsúlyozta a bajor miniszterelnök, aki szerint Németország csak akkor lehet biztonságban, ha újra létrejön egy erős, fegyelmezett, és minden helyzetre felkészült haderő.

Borítókép: Söder bírálta Boris Pistorius német védelmi miniszter terveit (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu