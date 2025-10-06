Söder szerint „A sorkatonaság elkerülhetetlen. A félmegoldások ideje lejárt. Egy himi-humi toborzás senkinek sem segít” – fogalmazott a CSU elnöke, írja az Origo.
Söder: Egy „kérdőíves hadsereg” nem fogja megvédeni Németországot
Éles hangon bírálja a német kormány katonai terveit Markus Söder. A bajor miniszterelnök szerint Németország biztonsága soha nem volt ennyire veszélyben, és a berlini vezetés túl gyenge válaszokat ad a háborús korszak kihívásaira.
Söder szerint a Boris Pistorius védelmi miniszter által bevezetni tervezett önkéntes toborzás nem elegendő:
A puszta önkéntesség csak első lépés lehet. Nagy fenyegetés idején többre van szükség, mint egy kérdőíves hadseregre.
A politikus szerint Németország védelmi képessége napról napra gyengül, miközben a világ egyre veszélyesebbé válik.
„Erős hadsereghez nem elég a pénz és a technológia. Szükség van emberekre is, akik készek megvédeni az országot” – hangsúlyozta Söder, hozzátéve: „Minden nappal, amikor csak papírokat tologatunk, gyengül a biztonságunk. Jobb, ha ma cselekszünk, mint ha holnap késő lenne.”
Kérdőívek helyett kiképzést
A német kormány új toborzási programja a 18 évesek körében kérdőíves felmérést vezetne be: a férfiak számára kötelező, a nők számára önkéntes alapon. A Bundeswehr ezután a válaszok alapján hívhatná be az önkéntes jelentkezőket. A terv célja, hogy hosszabb távon növelje a hadsereg létszámát anélkül, hogy azonnal visszaállítanák a kötelező sorkatonaságot, amelyet 2011-ben függesztettek fel.
A kritikusok azonban kétségbe vonják a modell működőképességét. Rámutatnak, hogy a Bundeswehr jelenleg súlyos létszámhiánnyal, elavult felszereléssel és hiányos kiképzési kapacitással küzd.
Az aktív katonák aránya alig haladja meg az ötven százalékot, miközben a hadseregben aránytalanul sok az adminisztratív beosztott és a tiszt.
Politikai vita a Bundestagban
Söder kijelentései újabb feszültséget szítottak a kormány és az ellenzék között. A Bundestagban eredetileg a jövő héten tárgyalták volna az új toborzási törvényt, de a CDU/CSU-frakció ideiglenesen megakasztotta a folyamatot. A konzervatívok azt szerették volna, ha a törvénybe olyan célértékek is bekerülnek, amelyek elmaradása esetén automatikusan visszaállna a sorkötelezettség.
A védelmi miniszter, Boris Pistorius ezt élesen ellenezte, így a CDU/CSU végül engedett. A parlament várhatóan két héten belül tárgyalja újra a tervezetet.
Jogászok ugyanakkor már most jelezték: ha Németország valóban visszahozza a sorkatonaságot, az könnyen az Alkotmánybíróság elé kerülhet, mivel a jelenlegi tervek csak a férfiakat köteleznék a szolgálatra, ami diszkriminációnak minősülhet.
Söder: „A világ körülöttünk megváltozott”
Söder szerint azonban nincs több idő a politikai vitákra.
A világ körülöttünk veszélyesebbé vált. Most kell lépnünk, nem holnap
– hangsúlyozta a bajor miniszterelnök, aki szerint Németország csak akkor lehet biztonságban, ha újra létrejön egy erős, fegyelmezett, és minden helyzetre felkészült haderő.
