Söder: Egy „kérdőíves hadsereg” nem fogja megvédeni Németországot

Kérdőívek helyett kiképzést

A német kormány új toborzási programja a 18 évesek körében kérdőíves felmérést vezetne be: a férfiak számára kötelező, a nők számára önkéntes alapon. A Bundeswehr ezután a válaszok alapján hívhatná be az önkéntes jelentkezőket. A terv célja, hogy hosszabb távon növelje a hadsereg létszámát anélkül, hogy azonnal visszaállítanák a kötelező sorkatonaságot, amelyet 2011-ben függesztettek fel.

A kritikusok azonban kétségbe vonják a modell működőképességét. Rámutatnak, hogy a Bundeswehr jelenleg súlyos létszámhiánnyal, elavult felszereléssel és hiányos kiképzési kapacitással küzd.

Az aktív katonák aránya alig haladja meg az ötven százalékot, miközben a hadseregben aránytalanul sok az adminisztratív beosztott és a tiszt.

Egy tartalékos katona egyenruháján az „Eskümet megerősítettem” feliratú és az „1. ​​tartalékos fogadalom 2025” kiegészítéssel ellátott kitűzőt visel (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Hauke-Christian Dittrich)

Politikai vita a Bundestagban

Söder kijelentései újabb feszültséget szítottak a kormány és az ellenzék között. A Bundestagban eredetileg a jövő héten tárgyalták volna az új toborzási törvényt, de a CDU/CSU-frakció ideiglenesen megakasztotta a folyamatot. A konzervatívok azt szerették volna, ha a törvénybe olyan célértékek is bekerülnek, amelyek elmaradása esetén automatikusan visszaállna a sorkötelezettség.

A védelmi miniszter, Boris Pistorius ezt élesen ellenezte, így a CDU/CSU végül engedett. A parlament várhatóan két héten belül tárgyalja újra a tervezetet.

Jogászok ugyanakkor már most jelezték: ha Németország valóban visszahozza a sorkatonaságot, az könnyen az Alkotmánybíróság elé kerülhet, mivel a jelenlegi tervek csak a férfiakat köteleznék a szolgálatra, ami diszkriminációnak minősülhet.