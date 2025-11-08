NémetországBoris PistoriusCarsten Breuerhadseregkatonai szolgálatsorkötelezettségsorkatonaság

Sorkötelezettség mindenáron – a német kormány nem tanul a történelemből

Miközben a német fiatalok többsége határozottan elutasítja a sorkötelezettség visszaállítását, a berlini politikai elit azon dolgozik, hogyan lehetne újra kötelezővé tenni a katonai szolgálatot. A kormány és a Bundestag védelmi bizottsága már konkrét terveket is letett az asztalra: minden fiatal férfit orvosi vizsgálatra köteleznének, majd akár sorsolással is eldöntenék, ki kerül be a hadseregbe.

Sebők Barbara
2025. 11. 08. 5:55
A német fiatalok többsége határozottan elutasítja a sorkötelezettség visszaállítását Forrás: AFP
Thomas Röwekamp, a Bundestag védelmi bizottságának elnöke szerint a sorkötelezettség visszaállítása és az ehhez szükséges teljes körű alkalmassági vizsgálatok nélkül Németország nem lenne képes biztosítani védelmi képességeit. A CDU-s politikus arról beszélt, hogy csak akkor lehet „célzottan megerősíteni” a hadsereget, ha pontosan tudják, hány fiatal férfi vonható be szükség esetén. Röwekamp többféle kiválasztási rendszert is felvázolt: sorshúzást, fizikai és pszichológiai szinteken alapuló besorolást vagy akár a Bundeswehr igényeihez igazított profilrendszert. Úgy fogalmazott, Németországnak világos és átlátható eljárásra van szüksége, ha 260 ezer főre akarja növelni a hadsereg létszámát – erről az Origo írt, a Die Welt forrásaira hivatkozva.

Thomas Röwekamp szerint a sorkötelezettség visszaállítása nélkül Németország védtelen
Thomas Röwekamp szerint a sorkötelezettség visszaállítása nélkül Németország védtelen Fotó: AFP

A német hadsereg vezérkari főnöke, Carsten Breuer, valamint Boris Pistorius szociáldemokrata védelmi miniszter is a teljes körű vizsgálat mellett érvel. 

Breuer szerint katonai szempontból döntő fontosságú, hogy az egész évfolyamot megvizsgálják, hiszen csak így derülhet ki, kire lehet számítani védelmi helyzetben.

A fiatalok lázadnak: nem akarnak sorkötelezettséget

A Német Szövetségi Ifjúsági Tanács (Bundesjugendring) szerint a kormány lépései veszélyes irányba mutatnak. Daniela Broda, a szervezet elnöke kijelentette: a fiatalok már most is felelősséget vállalnak a társadalomért – önkéntes programokban, segélyszervezetekben és közösségi munkában –, ezért semmiféle adósságuk nincs az állam felé. Broda szerint a politikai kommunikációban az önkéntesség csak ürügy, valójában már most is egy kötelező rendszer előkészítése zajlik. A fiatalok pedig joggal érzik úgy, hogy az állam a személyes szabadságuk rovására próbálja megerősíteni a hadsereget.

A fiatalok nem tartoznak semmivel a társadalomnak csak azért, mert fiatalok

– fogalmazott Broda. Hozzátette: Németországnak nem a múlt struktúráihoz kellene visszanyúlnia, hanem korszerű, rugalmas biztonsági modellt kellene kialakítania.

Sorsolással a frontra – újraéled a háborús logika

Az új katonai szolgálati törvény 2025. január 1-jén lép hatályba, és eleinte önkéntes alapon működne. A valóságban azonban a berlini politikusok már most kimondják: ha kevés lesz a jelentkező, a sors dönt majd arról, ki kerül a seregbe.

A CDU/CSU és az SPD szakértői egyaránt nyitottak arra, hogy véletlenszerű kiválasztással pótolják a hiányzó létszámot. 

ATTENTION PHOTO MONTAGE: Symbolic photo of conscription: Lottery to determine draft selection for the new military service. Joining the Bundeswehr by lottery? If not enough volunteers sign up, this could be a solution. Soldiers on a Leopard 2 A6 battle tank, general, feature, marginal image, symbolic photo? (Photo by Malte Ossowski/SVEN SIMON / SvenSimon / dpa Picture-Alliance via AFP)
Sorsolással a frontra – újraéled a háborús logika Fotó: AFP

Ezzel Németország ismét visszatérhet a kényszersorozás korszakához – éppen akkor, amikor az európai közvélemény egyre inkább a békét és a diplomáciát sürgeti. 

A fiatalok tiltakozása ellenére a német politika láthatóan háborús logikában gondolkodik. Miközben a közösségi médiában német fiatalok tömegei mondanak nemet a sorkatonaságra, a berlini vezetés újabb lépést tesz afelé, hogy minden eszközzel biztosítsa: ha eljön az idő, legyen kit a frontra küldeni.

Borítókép: A német fiatalok többsége határozottan elutasítja a sorkötelezettség visszaállítását (Fotó: AFP)

