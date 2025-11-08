Sorkötelezettség mindenáron – a német kormány nem tanul a történelemből

Thomas Röwekamp, a Bundestag védelmi bizottságának elnöke szerint a sorkötelezettség visszaállítása és az ehhez szükséges teljes körű alkalmassági vizsgálatok nélkül Németország nem lenne képes biztosítani védelmi képességeit. A CDU-s politikus arról beszélt, hogy csak akkor lehet „célzottan megerősíteni” a hadsereget, ha pontosan tudják, hány fiatal férfi vonható be szükség esetén. Röwekamp többféle kiválasztási rendszert is felvázolt: sorshúzást, fizikai és pszichológiai szinteken alapuló besorolást vagy akár a Bundeswehr igényeihez igazított profilrendszert. Úgy fogalmazott, Németországnak világos és átlátható eljárásra van szüksége, ha 260 ezer főre akarja növelni a hadsereg létszámát – erről az Origo írt, a Die Welt forrásaira hivatkozva.

Thomas Röwekamp szerint a sorkötelezettség visszaállítása nélkül Németország védtelen Fotó: AFP

A német hadsereg vezérkari főnöke, Carsten Breuer, valamint Boris Pistorius szociáldemokrata védelmi miniszter is a teljes körű vizsgálat mellett érvel.