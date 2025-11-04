A német vezérkari főnök mindenkit orvosi vizsgálatra kötelezne, hogy aztán besorozható legyen

A Merz-kormány terve szerint a 18 éves német férfiak közül sorsolással választanák ki, kiket köteleznek katonai szolgálatra a német hadseregben. Carsten Breuer vezérkari főnök azonban úgy véli, hogy a sorsolás csak időveszteség, helyette minden fiatal férfit évente orvosi vizsgálatnak kellene alávetni, hogy szükség esetén azonnal bevethetők legyenek. Az új hadkötelezettségi törvény 2026. január 1-jén lépne életbe, és kezdetben önkéntes alapon működne, de ha nem lenne elég jelentkező, kötelező szolgálat is bevezethető – írja a Welt forrásaira hivatkozva az Origo.

A német hadsereg vezérkari főnöke már tovább is lépne az önkéntességen. Fotó: AFP

Carsten Breuer szerint nem lehet a véletlenre bízni, hogy kik kerülnek katonai szolgálatra. A vezérkari főnök szerint válsághelyzetben minden perc számít, ezért minden fiatal férfit rendszeresen orvosi ellenőrzésnek kell alávetni, hogy szükség esetén azonnal hadra foghatók legyenek.

Katonai szempontból létfontosságú, hogy pontosan ismerjük, kik állnak rendelkezésre és kikre számíthatunk egy esetleges védelmi helyzetben

– nyilatkozta. A védelmi miniszter, Boris Pistorius (SPD) szintén támogatja a felméréseket.