Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

NémetországBoris Pistoriuskatonai szolgálatsorkötelezettségsorkatonaság

A német vezérkari főnök mindenkit orvosi vizsgálatra kötelezne, hogy aztán besorozható legyen

A német hadsereg vezérkari főnöke már tovább is lépne az önkéntességen, és a biztonság kedvéért minden hadköteles fiatalt egészségügyi vizsgálatnak vetne alá, hogy azonnal bevethetők legyenek szükség esetén. Carsten Breuer szerint el kell vetni a sorsolásos módszert a hadkötelesek kiválasztásánál, mert válsághelyzetben ez időveszteséget okozna. A védelmi miniszter, Boris Pistorius is támogatja ezt az elképzelést. Az új hadkötelezettségi törvény 2026. január 1-jén lépne életbe.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 15:17
Carsten Breuer mindenkit orvosi vizsgálatra küldene Forrás: AFP
A Merz-kormány terve szerint a 18 éves német férfiak közül sorsolással választanák ki, kiket köteleznek katonai szolgálatra a német hadseregben. Carsten Breuer vezérkari főnök azonban úgy véli, hogy a sorsolás csak időveszteség, helyette minden fiatal férfit évente orvosi vizsgálatnak kellene alávetni, hogy szükség esetén azonnal bevethetők legyenek. Az új hadkötelezettségi törvény 2026. január 1-jén lépne életbe, és kezdetben önkéntes alapon működne, de ha nem lenne elég jelentkező, kötelező szolgálat is bevezethető – írja a Welt forrásaira hivatkozva az Origo.

A német hadsereg vezérkari főnöke már tovább is lépne az önkéntességen
A német hadsereg vezérkari főnöke már tovább is lépne az önkéntességen. Fotó: AFP

Carsten Breuer szerint nem lehet a véletlenre bízni, hogy kik kerülnek katonai szolgálatra. A vezérkari főnök szerint válsághelyzetben minden perc számít, ezért minden fiatal férfit rendszeresen orvosi ellenőrzésnek kell alávetni, hogy szükség esetén azonnal hadra foghatók legyenek.

Katonai szempontból létfontosságú, hogy pontosan ismerjük, kik állnak rendelkezésre és kikre számíthatunk egy esetleges védelmi helyzetben

– nyilatkozta. A védelmi miniszter, Boris Pistorius (SPD) szintén támogatja a felméréseket.

Breuer hangsúlyozta: 

Senki sem tudja ma megjósolni, hogyan alakul a biztonságpolitikai helyzet az elkövetkező években.

Az új katonai szolgálati törvény 2026. január 1-jén lépne életbe. Kezdetben a szolgálat önkéntes alapon működne, de a fiatal férfiakat sorsolással is bevonhatják.

A német szövetségi kormány új, vitákat kiváltó tervet dolgozott ki a sorkatonaság újbóli bevezetésére. A CDU/CSU és az SPD alkotta, úgynevezett fekete–vörös koalíció azt tervezi, hogy sorsolás alapján döntik majd el, kiket köteleznek katonai szolgálatra, amennyiben nem lesz elegendő önként jelentkező.

 

Borítókép: Carsten Breuer német vezérkari főnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

