Botrány: digitális káosz a német hadseregben

A Bundestag védelmi bizottságának ülésén a képviselők – párthovatartozástól függetlenül – súlyos kritikát fogalmaztak meg a projekt állapotáról és Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter felelősségéről, írja az Origo. A német hadsereg célja évek óta, hogy digitálisan összekapcsolja a katonákat, járműveket és fegyverrendszereket. A gyakorlatban azonban alig történt előrelépés: a 16 ezer járműből álló flotta átalakítása még el sem kezdődött.

A teljes projekt komolyan veszélyeztetett jelenleg a további előrehaladásában

– figyelmeztetett Thomas Röwekamp (CDU), a védelmi bizottság elnöke.

Óriási munka, csekély eredmény

A Bundeswehr eddig mindössze nyolc járműtípus esetében kapta meg a használati engedélyt az új rádiórendszerre – közölte Niklas Wagener, a Zöldek védelmi szakpolitikusa. Egyetlen dandárban azonban akár 150 különböző járműtípus is szolgálatban van, így a projekt még messze van a céltól.

Egy Leopard 2 harckocsi átalakítása két technikusnak mintegy 400 munkaórát vesz igénybe – és a munka után sem garantált, hogy a rendszer működik.

Szoftverhibák és hálózati késések akadályozzák a kommunikációt: digitális üzenetek akár 10–20 perc alatt érkeznek meg, a hangkapcsolatban pedig több másodperces késés tapasztalható.

Ez elfogadhatatlan

– mondta Wagener, aki a Thüringiában szolgáló katonáktól személyesen hallott a problémákról.

A Bundestag katonai ombudsmanja, Henning Otte (CDU) szerint a hibák nemcsak technikai, hanem biztonsági problémát is jelentenek. A régi, analóg rendszerek ugyanis könnyebben bemérhetők, így az orosz fenyegetés fényében a késlekedés életveszélyes lehet a fronton szolgáló katonák számára. A működésképtelen digitális hálózat nem csupán adminisztratív gond, hanem konkrét védelmi kockázat – figyelmeztetett Otte.

Botrány: Pistorius a célkeresztben

A felelősség Boris Pistorius védelmi miniszterre hárul. Az ellenzék, különösen az AfD, azzal vádolja a minisztert, hogy túl későn reagált a problémákra, és nem tájékoztatta megfelelően a parlamentet.