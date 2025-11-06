Botrány rázza meg a német védelmi minisztériumot: a Bundeswehr 20 milliárd eurós digitális fejlesztési programja, amely a hadsereg kommunikációs rendszereit hivatott korszerűsíteni, szinte teljesen kudarcot vallott.
Botrány: digitális káosz a német hadseregben
A német haderő húszmilliárd eurós modernizációs programja komoly zavarokba ütközött: a Bundeswehr új digitális rádiórendszere gyakorlatilag használhatatlan, a parlamenti bizottságban pedig a botrány miatt egyre élesebb hangon bírálják Boris Pistorius védelmi minisztert.
A Bundestag védelmi bizottságának ülésén a képviselők – párthovatartozástól függetlenül – súlyos kritikát fogalmaztak meg a projekt állapotáról és Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter felelősségéről, írja az Origo. A német hadsereg célja évek óta, hogy digitálisan összekapcsolja a katonákat, járműveket és fegyverrendszereket. A gyakorlatban azonban alig történt előrelépés: a 16 ezer járműből álló flotta átalakítása még el sem kezdődött.
A teljes projekt komolyan veszélyeztetett jelenleg a további előrehaladásában
– figyelmeztetett Thomas Röwekamp (CDU), a védelmi bizottság elnöke.
Óriási munka, csekély eredmény
A Bundeswehr eddig mindössze nyolc járműtípus esetében kapta meg a használati engedélyt az új rádiórendszerre – közölte Niklas Wagener, a Zöldek védelmi szakpolitikusa. Egyetlen dandárban azonban akár 150 különböző járműtípus is szolgálatban van, így a projekt még messze van a céltól.
Egy Leopard 2 harckocsi átalakítása két technikusnak mintegy 400 munkaórát vesz igénybe – és a munka után sem garantált, hogy a rendszer működik.
Szoftverhibák és hálózati késések akadályozzák a kommunikációt: digitális üzenetek akár 10–20 perc alatt érkeznek meg, a hangkapcsolatban pedig több másodperces késés tapasztalható.
Ez elfogadhatatlan
– mondta Wagener, aki a Thüringiában szolgáló katonáktól személyesen hallott a problémákról.
A Bundestag katonai ombudsmanja, Henning Otte (CDU) szerint a hibák nemcsak technikai, hanem biztonsági problémát is jelentenek. A régi, analóg rendszerek ugyanis könnyebben bemérhetők, így az orosz fenyegetés fényében a késlekedés életveszélyes lehet a fronton szolgáló katonák számára. A működésképtelen digitális hálózat nem csupán adminisztratív gond, hanem konkrét védelmi kockázat – figyelmeztetett Otte.
Botrány: Pistorius a célkeresztben
A felelősség Boris Pistorius védelmi miniszterre hárul. Az ellenzék, különösen az AfD, azzal vádolja a minisztert, hogy túl későn reagált a problémákra, és nem tájékoztatta megfelelően a parlamentet.
A miniszter már több mint egy éve tudott a hibákról, de semmit sem tett. Folyamatosan tájékoztatnia kellene a bizottságot, nem utólag magyarázkodni
– mondta Rüdiger Lucassen az AfD politikusa.
Pistorius eközben a pénzügyi bizottságtól újabb 156 millió eurót kért, hogy külső szakértőket vonhasson be a problémák megoldására. A tárca célja, hogy a szoftverhibákat 2026 márciusáig kijavítsák, és addig legalább a kulcsfontosságú egységeknél működőképes rendszert alakítsanak ki.
Berlin új korszakot hirdetett a hadseregben – miközben az ország belső rendszerei roskadoznak. A német sajtó és katonai szakértők egyre gyakrabban használják a német hadseregre a feltételesen bevethető kifejezést.
Miközben Németország az európai védelempolitika vezető erejének szerepére törekszik, saját hadereje a legegyszerűbb kommunikációs alapfeladatokat sem képes ellátni.
Egy kiszivárgott kormányzati dokumentum szerint a német szövetségi kormány a következő évtizedben 377 milliárd eurót kíván költeni különböző fegyver- és haditechnikai beszerzésekre.
A háborús pszichózis egyre erősödik Európa-szerte. A politikusok európai fiatalokat küldenének a háborúba. Történelmi megállapodás született nemrégiben Berlinben a sorkatonaságról is. A német kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokrata SPD és a konzervatív CDU/CSU pedig megegyezett a katonai szolgálat reformjáról, így jöhet a sorkatonaság is.
Borítókép: A német hadsereg Leopárd 2. egysége egy hadgyakorlaton (Fotó: AFP/Focke Strangmann)
