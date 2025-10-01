háborús pszichózisUkrajnaEurópa

Háborús pszichózis: Túlélőcsomagokkal, bunkerekkel rémisztgetik a lakosságot

Folyamatosak a háborút emlegető nyilatkozatok vezető európai politikusok részéről, az európai országok kormányai túlélőcsomagokkal, útmutatókkal és bunkerek felújításával szítják a feszültséget a lakosságban. A háborús pszichózis a tetőfokára hágott.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 10. 01. 0:59
Illusztráció Fotó: PANCAKE PICTURES Forrás: Connect Images
Az Egyesült Királyság-szerte arra kérték a háztartásokat, hogy készítsenek háromnapos túlélőcsomagokat egy esetleges jövőbeni konfliktus esetére. Ez egy szélesebb körű európai „felkészültségi stratégia” része, amelynek célja, hogy a polgárok önellátóak maradhassanak vészhelyzetek esetén – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Európa-szerte terjed a háborús pszichózis
Fotó: AFP

A kezdeményezést Hadja Lahbib, az EU felkészültségért és válságkezelésért felelős biztosa indította Sauli Niinistö, Finnország korábbi elnökének ajánlásai alapján, amelyeket az Európai Bizottságnak szóló jelentésében tett.

A mai Európa előtt álló fenyegetések összetettebbek, mint valaha, és mind összefüggenek

– mondta Lahbib. Hangsúlyozta, hogy a vészhelyzetekre való felkészülés és a különböző forgatókönyvek átgondolása segít megelőzni a pánikot, utalva a COVID-19 világjárvány korai szakaszában tapasztalt toalettpapír-hiányra.

A stratégia felszólítja az EU-t, hogy hozzon létre stratégiai tartalékot és halmozzon fel alapvető erőforrásokat, beleértve a tűzoltó repülőgépeket, az orvosi, energetikai és szállítóeszközöket, valamint a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetések elhárítására szolgáló speciális eszközöket. Néhány uniós törvényhozó azt javasolta, hogy minden háztartásba osszanak ki felkészültségi kézikönyveket, amelyek segítenék a polgárokat abban, hogy pontosan megértsék, mit kell tenniük válság esetén.

Több európai ország is hasonló felkészültségi intézkedéseket tart fenn. Svédország azt javasolja, hogy a háztartások halmozzák fel a vizet, az energiadús élelmiszereket, takarókat, alternatív fűtési lehetőségeket és elemes rádiót.

Norvégia azt javasolja, hogy nukleáris baleset esetére halmozzák fel a nem létfontosságú gyógyszereket, beleértve a jódtablettákat is, amelyek radioaktív fertőzés esetén alkalmazhatóak.

Németország arra kérte a polgárokat, hogy pincéket, garázsokat vagy egyéb tárolóhelyeket alakítsanak át biztonságos menedékhelyekké, és az új otthonokban bunkereket is kell építeni – ezt a követelményt Lengyelországban már bevezették.

A háborús pszichózist a nyilatkozatok is szítják

A lakosság felkészítése bizonyos vészhelyzetekre indokolt lehet, a háborús pszichózis csúcsrajáratása azonban az elmúlt hónapokban a nyugat-európai politikusok missziójává vált.

Alig néhány napja Donald Tusk lengyel miniszterelnök jelentette ki, hogy Ukrajna háborúja Európa háborúja is, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig arra figyelmeztetett az ENSZ közgyűlésén, hogy Európa számára elkerülhetetlen a közvetlen konfliktus, ha Oroszországot nem állítják meg.

António Costa az Európai Tanács elnöke pedig szintén az ENSZ-ben úgy fogalmazott:

Ez nem egyedül Ukrajna harca, ez harc mindazokért az alapelvekért, amelyeket mindannyian fontosnak tartunk

– tette hozzá.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig szeptember közepén, az EU helyzetéről szóló beszédében jelentette ki, hogy „Európa harcban áll”.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

