Háborús pszichózis: Túlélőcsomagokkal, bunkerekkel rémisztgetik a lakosságot

Az Egyesült Királyság-szerte arra kérték a háztartásokat, hogy készítsenek háromnapos túlélőcsomagokat egy esetleges jövőbeni konfliktus esetére. Ez egy szélesebb körű európai „felkészültségi stratégia” része, amelynek célja, hogy a polgárok önellátóak maradhassanak vészhelyzetek esetén – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Európa-szerte terjed a háborús pszichózis

A kezdeményezést Hadja Lahbib, az EU felkészültségért és válságkezelésért felelős biztosa indította Sauli Niinistö, Finnország korábbi elnökének ajánlásai alapján, amelyeket az Európai Bizottságnak szóló jelentésében tett.

A mai Európa előtt álló fenyegetések összetettebbek, mint valaha, és mind összefüggenek

– mondta Lahbib. Hangsúlyozta, hogy a vészhelyzetekre való felkészülés és a különböző forgatókönyvek átgondolása segít megelőzni a pánikot, utalva a COVID-19 világjárvány korai szakaszában tapasztalt toalettpapír-hiányra.

A stratégia felszólítja az EU-t, hogy hozzon létre stratégiai tartalékot és halmozzon fel alapvető erőforrásokat, beleértve a tűzoltó repülőgépeket, az orvosi, energetikai és szállítóeszközöket, valamint a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetések elhárítására szolgáló speciális eszközöket. Néhány uniós törvényhozó azt javasolta, hogy minden háztartásba osszanak ki felkészültségi kézikönyveket, amelyek segítenék a polgárokat abban, hogy pontosan megértsék, mit kell tenniük válság esetén.

Több európai ország is hasonló felkészültségi intézkedéseket tart fenn. Svédország azt javasolja, hogy a háztartások halmozzák fel a vizet, az energiadús élelmiszereket, takarókat, alternatív fűtési lehetőségeket és elemes rádiót.

Norvégia azt javasolja, hogy nukleáris baleset esetére halmozzák fel a nem létfontosságú gyógyszereket, beleértve a jódtablettákat is, amelyek radioaktív fertőzés esetén alkalmazhatóak.

Németország arra kérte a polgárokat, hogy pincéket, garázsokat vagy egyéb tárolóhelyeket alakítsanak át biztonságos menedékhelyekké, és az új otthonokban bunkereket is kell építeni – ezt a követelményt Lengyelországban már bevezették.