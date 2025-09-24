Brüsszel háborúra készül

Az Európai Unió és annak vezetői, élen Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság bíróság által elmarasztalt elnökével, illetve Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőjével mindent megtesznek, hogy szítsák a háborús pszichózist.

Márciusban az EU veszélyhelyzeti felkészülési tervet jelentett be, amelynek keretében arra ösztönözték a tagállamokat, hogy halmozzanak fel készleteket például alapvető gyógyszerekből, élelmiszerekből és nyersanyagokból.

Az európai polgárok is kaptak feladatot: Hadja Lahbib válságkezelésért felelős uniós biztos arra szólította fel az európaiakat, hogy állítsanak össze egy olyan vészhelyzeti csomagot, amely biztosítja a túlélésüket egy esetleges vészhelyzet első 72 órájában.

Today, the EU launches its new #Preparedness Strategy.



“Ready for anything” — this must be our new European way of life. Our motto and #hashtag. pic.twitter.com/fA1z8ZvMDA — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) March 26, 2025

A hadiipar felpörgetése eladósodás árán is

A legújabb uniós terv csaknem nyolcszázmilliárd euró mozgósítását irányozza elő, amelyet a tagállamok védelmi beruházásokra fordíthatnának. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy Európának készen kell állnia saját biztonságának garantálására, különösen az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott katonai támogatásának felfüggesztése után. A terv célja továbbá sürgős katonai támogatás biztosítása Ukrajnának.

Az Európai Bizottság és több tagállam a hadiipari beruházásokat még hitelből is finanszírozná, ami hosszú távon az európai gazdaságok eladósodását jelentené.

Európa úgy tesz, mintha egy esetleges háború csupán egy újabb kihívás lenne, holott valójában egy humanitárius katasztrófáról van szó.

Hanno Pevkur észt védelmi miniszter látogatást tesz a Kielcei Nemzetközi Védelmi Ipari Kiállításon Kielcében, Lengyelországban, 2025. szeptember 3-án (Fotó: NurPhoto/AFP/Jaap Arriens)

A civil lakosság felkészítése

A háborús készülődés nem áll meg a katonai szféránál: egyre több ország készíti fel a civil lakosságot is. Németországban törvénytervezet készült arról, hogy minden új társasházban kötelező legyen védett pince. Nagy-Britanniában 2023-ban országos tesztet tartottak az új vészhelyzeti riasztórendszerrel, amely minden mobiltelefonon szirénaszerű hangot adott ki. Lengyelországban jódtablettákat raktároztak el az ukrajnai zaporizzsjai atomerőmű körüli harcok miatt.