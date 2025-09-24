Rendkívüli

Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése

Brüsszel a béke helyett a fegyverkezést választja

Az Európai Unió vezetői veszélyesen nyúlnak a háborús helyzethez és ahelyett, hogy a békét szorgalmaznák az Oroszországgal való képzeletbeli harcra összpontosítanak. Emmanuel Macron és a háborúpárti vezetők egy világháború kirobbanását kockáztatják, amire már a lakosságot is elkezdték felkészíteni.

Szabó István
2025. 09. 24. 14:29
Az Európai Unió vezetése Ukrajnáért világháborút kockáztat Fotó: Simon Wohlfahrt Forrás: AFP
Az Európai Unió vezetői egyre inkább a háborús pszichózis irányába terelik a kontinenst. Miközben az európai polgárok mindennapi gondokkal – megélhetési válsággal, energiabizonytalansággal, inflációval – küzdenek, Brüsszel és a nagy tagállamok kormányai a fegyverkezést, a hadiipar felpörgetését és a lakosság háborús felkészítését helyezik előtérbe. A folyamat veszélyesen közelít egy új világháború réméhez, amelyre már nyíltan készítik is a közvéleményt.

Brüsszel
Az Ukrajnát mindenben támogató hajlandók koalíciójának csúcstalálkozója, az Élysée-palotában, Párizsban, 2025. szeptember 4-én (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Háborús hisztéria és a valós problémák elodázása

A brüsszeli vezetők, élükön Emmanuel Macronnal és Ursula von der Leyennel, egyre többször fogalmaznak meg olyan üzeneteket, amelyek a konfliktus elkerülhetetlenségét sugallják. Macron már 2024-ben arról beszélt, hogy a franciáknak „fel kell készülniük a legrosszabbra”, míg más nyugati vezetők is nyíltan emlegetnek egy „háborús Európát”.

Az Európai Bizottság elnöke idén tavasszal mutatta be a ReArm Europe tervet, amely csaknem nyolcszázmilliárd euró mozgósítását irányozza elő a védelmi ipar megerősítésére és a katonai képességek bővítésére. A program egyértelmű jele annak, hogy Brüsszel a béketeremtés helyett a fegyverkezést tekinti elsődleges feladatának.

Rekordméretű védelmi költségvetések

A tagállamok sorra jelentenek be példátlan mértékű haderőfejlesztéseket.

Lengyelország 2024-ben a GDP több mint négy százalékát fordította védelemre – ez arányaiban a NATO harmadik legnagyobb értéke az Egyesült Államok és Görögország után.Franciaország parlamentje már 2023-ban elfogadta a 2024–2030 közötti katonai tervezési törvényt, amely 413 milliárd eurót biztosít hadikiadásokra. Svédország, amely a háború hatására feladta semlegességét és 2023-ban belépett a NATO-ba, 2024-re megduplázta védelmi költségvetését, elérve a GDP két százalékát, és további növelést tervez 2030-ra.

A balti államok (Észtország, Lettország, Litvánia) már 2022-ben két százalék fölé emelték katonai kiadásaikat, most pedig közösen a háromszázalékos arány elérését tűzték ki célul. Nagy-Britannia a kormányváltás után 2027-re a GDP 2,5 százalékára emeli honvédelmi költéseit, évi 13,4 milliárd font többletet szánva a hadseregre.

Az egyre fokozódó háborús tendenciát jól mutatja Boris Pistorius német védelmi miniszter szava is, aki már „Kriegstüchtig”, vagyis háborúra készen álló hadseregről beszélt.

European Commission President Ursula von der Leyen (R) speaks with the President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber ahead of the presentation of the College of Commissioners and their programme at the European Parliament on November 27, 2024 in Strasbourg, eastern France. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) elnökével vallja, Ukrajna mindenek felett (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Brüsszel háborúra készül

Az Európai Unió és annak vezetői, élen Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság bíróság által elmarasztalt elnökével, illetve Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőjével mindent megtesznek, hogy szítsák a háborús pszichózist.

Márciusban az EU veszélyhelyzeti felkészülési tervet jelentett be, amelynek keretében arra ösztönözték a tagállamokat, hogy halmozzanak fel készleteket például alapvető gyógyszerekből, élelmiszerekből és nyersanyagokból. 

Az európai polgárok is kaptak feladatot: Hadja Lahbib válságkezelésért felelős uniós biztos arra szólította fel az európaiakat, hogy állítsanak össze egy olyan vészhelyzeti csomagot, amely biztosítja a túlélésüket egy esetleges vészhelyzet első 72 órájában.

A hadiipar felpörgetése eladósodás árán is

A legújabb uniós terv csaknem nyolcszázmilliárd euró mozgósítását irányozza elő, amelyet a tagállamok védelmi beruházásokra fordíthatnának. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy Európának készen kell állnia saját biztonságának garantálására, különösen az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott katonai támogatásának felfüggesztése után. A terv célja továbbá sürgős katonai támogatás biztosítása Ukrajnának.

Az Európai Bizottság és több tagállam a hadiipari beruházásokat még hitelből is finanszírozná, ami hosszú távon az európai gazdaságok eladósodását jelentené.

Európa úgy tesz, mintha egy esetleges háború csupán egy újabb kihívás lenne, holott valójában egy humanitárius katasztrófáról van szó.

Estonian defense minister Hanno Pevkur visits the Kielce International Defense Industry Exhibition in Kielce, Poland on 03 September, 2025. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) (Photo by Jaap Arriens / NurPhoto via AFP)
Hanno Pevkur észt védelmi miniszter látogatást tesz a Kielcei Nemzetközi Védelmi Ipari Kiállításon Kielcében, Lengyelországban, 2025. szeptember 3-án (Fotó: NurPhoto/AFP/Jaap Arriens)

A civil lakosság felkészítése

A háborús készülődés nem áll meg a katonai szféránál: egyre több ország készíti fel a civil lakosságot is. Németországban törvénytervezet készült arról, hogy minden új társasházban kötelező legyen védett pince. Nagy-Britanniában 2023-ban országos tesztet tartottak az új vészhelyzeti riasztórendszerrel, amely minden mobiltelefonon szirénaszerű hangot adott ki. Lengyelországban jódtablettákat raktároztak el az ukrajnai zaporizzsjai atomerőmű körüli harcok miatt. 

A kormányok paranoiája a polgárokra is kezd átragadni: több országban is megnőtt a kereslet a bunkerek, akár nukleáris támadásnak is ellenálló óvóhelyek iránt, amire természetesen a kínálati oldalról is megérkezett a válasz.

Ukrainian servicemen from the Azov Battalion train volunteers on September 1, 2014 in the southeastern Ukrainian city of Mariupol. UN Secretary General Ban Ki-moon warned Western powers on September 2 "there is no military solution" to the Ukraine crisis, after the government in Kiev accused Russia of launching a "great war". As NATO prepares to upgrade its combat readiness in eastern Europe, Ban said he was greatly concerned at developments in Ukraine and wanted to avoid further deterioration to "a very chaotic and dangerous situation". AFP PHOTO/ANATOLII BOYKO (Photo by ANATOLIY BOYKO / AFP)
Illusztráció egy civil harcászati felkészítésről (Fotó: AFP/Anatoliy Boyko)

A háborús készülődésbe a nőket és a gyerekeket is bevonják. Finnországban például kifejezetten nőknek tartanak túlélőképzéseket, amelyek során nem csupán a tűzgyújtás vagy az elsősegélynyújtás fortélyait tanulhatták meg, de a kültéri főzést is. Az iskolások tantervébe pedig – az EU javaslatának megfelelően – egyre több ország, például Németország tervezi beépíteni a válsághelyzetekkel kapcsolatos ismereteket. Lengyelország egyenesen odáig ment, hogy kötelezővé teszi a honvédelmi ismeretek – lövészetet is tartalmazó– oktatását a 14 év feletti diákok számára.

Mindez azt jelzi: a kormányok a lakosságot is fokozatosan hozzászoktatják a háború gondolatához.

Európa útja: béke vagy háború?

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) szerint az európai védelmi rendszer az amerikai támogatás nélkül fenntarthatatlan. A szervezet ezért egy közös európai hadsereg létrehozását javasolja, amely Brüsszel kezébe adná a katonai erőt is.

Ez azonban komoly szuverenitási kérdéseket vet fel: a nemzetállamok kezéből egyre több döntés kerülne át Brüsszelhez, amely immár nemcsak gazdasági, hanem katonai téren is dominálna.

Hungary s Prime Minister Viktor Orban speaks to the press as he arrives to attend the European Council in Brussels on June 26, 2025. EU leaders meet from June 26 to 27 to discuss geoeconomic challenges and the ongoing developments in Ukraine and the Middle East. (Photo by Magali Cohen / Hans Lucas via AFP)
Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány következetesen a béke és a mielőbbi tűzszünet mellett áll (Fotó: Hans Lucas/AFP/Magali Cohen)

A békepárti álláspont jelentősége

A fenti folyamatokkal szemben Magyarország következetesen kiáll a béke mellett. A kormány világossá tette: nem a fegyverkezés, hanem a tárgyalás és a diplomácia jelenti a megoldást. 

A háborús pszichózis helyett a józan észnek kellene uralkodnia, hiszen Európának a béke és a jólét helyreállítására, nem pedig a frontvonalak kiépítésére van szüksége.

Az elmúlt évek eseményei világossá tették: az Európai Unió és több nagy tagállam vezetői egyre nyíltabban készítik elő a kontinenst a háborúra. Számos jelből az látszik: Európa háborúra készül. A kérdés az, hogy lesznek-e elég erősek azok a hangok – köztük Magyarországé –, amelyek továbbra is a béke mellett törnek lándzsát.

Borítókép: Az Európai Unió vezetése Ukrajnáért világháborút kockáztat (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

