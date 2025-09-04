Hajlandók KoalíciójaPárizsbiztonsági garancia

Összeül a hajlandók koalíciója: Párizsban osztja Von der Leyen az ígéreteket

Párizsban ülésezik a „hajlandók koalíciója”. A találkozón az ukrajnai biztonsági garanciákról egyeztetnek, többek között Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Emmanuel Macron francia elnök részvételével.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 15:34
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik az Élysée-palotában, ahol Ukrajna szövetségesei az ország biztonsági garanciáiról tárgyalnak Fotó: RAMON VAN FLYMEN Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A találkozót szeptember 4-én rendezik meg Párizsban. Ekkor ülésezik a „hajlandók koalíciója”, amelynek tagjai három fő kérdésben egyeztetnek – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Hajlandók Koalíciója találkozót szeptember negyedikén rendezik meg Párizsban (Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL)
A hajlandók koalíciója találkozót szeptember 4-én rendezik meg Párizsban (Fotó: LUDOVIC MARIN/POOL)

Párizsban fontos találkozóra kerül sor a koalíció tagjai között. Három fő feladaton dolgozunk: Ukrajna megerősítésén, multinacionális erők létrehozásán amerikai támogatással, valamint Európa védelmi pozíciójának megerősítésén. Haladjunk előre!

 – írta Ursula von der Leyen a közösségi médiában.

A Financial Times szerint 

az európai vezetők továbbra sem értenek egyet abban, hogy a háború lezárulta után részt vegyenek-e Ukrajnában egy multinacionális erő létrehozásában. A lap szerint álláspontjuk három csoportra oszlik.

Előző nap Emmanuel Macron francia elnök kijelentette: az európai országok készek biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, amint aláírja a békeszerződést Oroszországgal. Hangsúlyozta, hogy most minden azon múlik, Moszkva hajlandó-e elfogadni azokat a békejavaslatokat, amelyeket korábban az Egyesült Államoknak ismertetett – írja a Zerkalo Nyedeli ukrán lap.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik (AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Robert C. Castel: A Nyugat Ukrajna túszává válik?

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu