A találkozót szeptember 4-én rendezik meg Párizsban. Ekkor ülésezik a „hajlandók koalíciója”, amelynek tagjai három fő kérdésben egyeztetnek – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Összeül a hajlandók koalíciója: Párizsban osztja Von der Leyen az ígéreteket
Párizsban ülésezik a „hajlandók koalíciója”. A találkozón az ukrajnai biztonsági garanciákról egyeztetnek, többek között Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Emmanuel Macron francia elnök részvételével.
Párizsban fontos találkozóra kerül sor a koalíció tagjai között. Három fő feladaton dolgozunk: Ukrajna megerősítésén, multinacionális erők létrehozásán amerikai támogatással, valamint Európa védelmi pozíciójának megerősítésén. Haladjunk előre!
– írta Ursula von der Leyen a közösségi médiában.
További Külföld híreink
A Financial Times szerint
az európai vezetők továbbra sem értenek egyet abban, hogy a háború lezárulta után részt vegyenek-e Ukrajnában egy multinacionális erő létrehozásában. A lap szerint álláspontjuk három csoportra oszlik.
Előző nap Emmanuel Macron francia elnök kijelentette: az európai országok készek biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, amint aláírja a békeszerződést Oroszországgal. Hangsúlyozta, hogy most minden azon múlik, Moszkva hajlandó-e elfogadni azokat a békejavaslatokat, amelyeket korábban az Egyesült Államoknak ismertetett – írja a Zerkalo Nyedeli ukrán lap.
További Külföld híreink
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sarkozy szerint ideje lenne végre felébrednie Európának
Európa ma jobban el van szigetelve, mint Oroszország.
Szijjártó Péter: A kormány megvédi a magyarokat az európai gazdasági mélyrepülés következményeitől
Hazánkban továbbra is bíznak a befektetők.
Marta Kos: Nincs kerülő út az EU-tagság felé
Ukrajnának mégis van?
Szijjártó Péter szerint közismert tény az ukrajnai kényszersorozás
A tárcavezető elmondta: Európa háborúpárti politikusai szerint Ukrajnának mindent szabad.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sarkozy szerint ideje lenne végre felébrednie Európának
Európa ma jobban el van szigetelve, mint Oroszország.
Szijjártó Péter: A kormány megvédi a magyarokat az európai gazdasági mélyrepülés következményeitől
Hazánkban továbbra is bíznak a befektetők.
Marta Kos: Nincs kerülő út az EU-tagság felé
Ukrajnának mégis van?
Szijjártó Péter szerint közismert tény az ukrajnai kényszersorozás
A tárcavezető elmondta: Európa háborúpárti politikusai szerint Ukrajnának mindent szabad.