Összeül a hajlandók koalíciója: Párizsban osztja Von der Leyen az ígéreteket

A Financial Times szerint

az európai vezetők továbbra sem értenek egyet abban, hogy a háború lezárulta után részt vegyenek-e Ukrajnában egy multinacionális erő létrehozásában. A lap szerint álláspontjuk három csoportra oszlik.

Előző nap Emmanuel Macron francia elnök kijelentette: az európai országok készek biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, amint aláírja a békeszerződést Oroszországgal. Hangsúlyozta, hogy most minden azon múlik, Moszkva hajlandó-e elfogadni azokat a békejavaslatokat, amelyeket korábban az Egyesült Államoknak ismertetett – írja a Zerkalo Nyedeli ukrán lap.