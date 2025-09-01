Az ukrán elnök, Zelenszkij megerősítette, hogy szeptember 4-én Párizsban kerül sor a Hajlandók Koalíciója következő ülésére. A tanácskozáson várhatóan az ukrán biztonsági garanciák kérdései, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozás lesznek a fő témák. Az eseményt Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök közösen vezetik az Élysée-palotában, hibrid formátumban.
Zelenszkij új szövetségeseket keres Párizsban
Több európai vezető is részt vesz szeptember 4-én a párizsi csúcstalálkozón, amelyet Emmanuel Macron elnök hívott össze. A Hajlandók Koalíciója ülésére Zelenszkij Portugáliát is meghívta, és hangsúlyozta: az ország támogatása az ukránok számára érezhető és fontos. A tárgyalások középpontjában a biztonsági garanciák és az európai integráció állnak.
Zelenszkij új szereplőket is bevonna
A csúcstalálkozóra Zelenszkij meghívta Portugália miniszterelnökét is, miután telefonon egyeztetett Luís Montenegroval. Az ukrán államfő méltatta Portugália háború kezdete óta nyújtott segítségét, beleértve a védelmi támogatást és az ukrajnai „Szuperhős Iskolák” finanszírozását is.
Portugália a háború kezdete óta segít bennünket, és ezt Ukrajnában valóban érezzük
– fogalmazott Zelenszkij. A két vezető megvitatta a diplomáciai erőfeszítéseket és a biztonsági garanciák kialakítását is.
Csütörtökön ülésezik a Hajlandók Koalíciója, ahol a biztonsági garanciák kidolgozott javaslatairól tárgyalunk. Számítunk Portugália részvételére is bennük. A biztonsági garanciák egyik legfontosabb elemének Ukrajna EU-tagságát tekintjük
– jelentette ki az ukrán elnök. A megbeszélésen szó esett arról is, hogy portugál vállalatok is részt vállalhatnak Ukrajna újjáépítésében és közös drónfejlesztési projektekben. Zelenszkij elmondása szerint a két ország szakértői részletesen áttekintik az együttműködés lehetőségeit.
Az ukrán elnök meghívta Portugália miniszterelnökét egy hivatalos ukrajnai látogatásra is.
A párizsi tanácskozásra meghívást kaptak azok az európai vezetők, akik augusztus 18-án Washingtonban tárgyaltak Donald Trump amerikai elnökkel. A résztvevők között lesz Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit kormányfő, Mark Rutte NATO-főtitkár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
