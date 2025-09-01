ZelenszkijPortugáliaorosz-ukrán háború

Zelenszkij új szövetségeseket keres Párizsban

Több európai vezető is részt vesz szeptember 4-én a párizsi csúcstalálkozón, amelyet Emmanuel Macron elnök hívott össze. A Hajlandók Koalíciója ülésére Zelenszkij Portugáliát is meghívta, és hangsúlyozta: az ország támogatása az ukránok számára érezhető és fontos. A tárgyalások középpontjában a biztonsági garanciák és az európai integráció állnak.

Wiedermann Béla
2025. 09. 01. 23:07
Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Az ukrán elnök, Zelenszkij megerősítette, hogy szeptember 4-én Párizsban kerül sor a Hajlandók Koalíciója következő ülésére. A tanácskozáson várhatóan az ukrán biztonsági garanciák kérdései, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozás lesznek a fő témák. Az eseményt Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök közösen vezetik az Élysée-palotában, hibrid formátumban.

Zelenszkij és Luís Montenegro a biztonsági együttműködésről egyeztetett. A portugál kormányt is várják a szeptember 4-i párizsi találkozóra.
Fotó: AFP

Zelenszkij új szereplőket is bevonna

A csúcstalálkozóra Zelenszkij meghívta Portugália miniszterelnökét is, miután telefonon egyeztetett Luís Montenegroval. Az ukrán államfő méltatta Portugália háború kezdete óta nyújtott segítségét, beleértve a védelmi támogatást és az ukrajnai „Szuperhős Iskolák” finanszírozását is. 

Portugália a háború kezdete óta segít bennünket, és ezt Ukrajnában valóban érezzük

– fogalmazott Zelenszkij. A két vezető megvitatta a diplomáciai erőfeszítéseket és a biztonsági garanciák kialakítását is. 

Csütörtökön ülésezik a Hajlandók Koalíciója, ahol a biztonsági garanciák kidolgozott javaslatairól tárgyalunk. Számítunk Portugália részvételére is bennük. A biztonsági garanciák egyik legfontosabb elemének Ukrajna EU-tagságát tekintjük

– jelentette ki az ukrán elnök. A megbeszélésen szó esett arról is, hogy portugál vállalatok is részt vállalhatnak Ukrajna újjáépítésében és közös drónfejlesztési projektekben. Zelenszkij elmondása szerint a két ország szakértői részletesen áttekintik az együttműködés lehetőségeit. 

Az ukrán elnök meghívta Portugália miniszterelnökét egy hivatalos ukrajnai látogatásra is.

A párizsi tanácskozásra meghívást kaptak azok az európai vezetők, akik augusztus 18-án Washingtonban tárgyaltak Donald Trump amerikai elnökkel. A résztvevők között lesz Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit kormányfő, Mark Rutte NATO-főtitkár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Európa garantálná az ukrán légtér biztonságát

