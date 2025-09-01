Zelenszkij új szövetségeseket keres Párizsban

Zelenszkij új szereplőket is bevonna

A csúcstalálkozóra Zelenszkij meghívta Portugália miniszterelnökét is, miután telefonon egyeztetett Luís Montenegroval. Az ukrán államfő méltatta Portugália háború kezdete óta nyújtott segítségét, beleértve a védelmi támogatást és az ukrajnai „Szuperhős Iskolák” finanszírozását is.

Portugália a háború kezdete óta segít bennünket, és ezt Ukrajnában valóban érezzük

– fogalmazott Zelenszkij. A két vezető megvitatta a diplomáciai erőfeszítéseket és a biztonsági garanciák kialakítását is.

Csütörtökön ülésezik a Hajlandók Koalíciója, ahol a biztonsági garanciák kidolgozott javaslatairól tárgyalunk. Számítunk Portugália részvételére is bennük. A biztonsági garanciák egyik legfontosabb elemének Ukrajna EU-tagságát tekintjük

– jelentette ki az ukrán elnök. A megbeszélésen szó esett arról is, hogy portugál vállalatok is részt vállalhatnak Ukrajna újjáépítésében és közös drónfejlesztési projektekben. Zelenszkij elmondása szerint a két ország szakértői részletesen áttekintik az együttműködés lehetőségeit.

Az ukrán elnök meghívta Portugália miniszterelnökét egy hivatalos ukrajnai látogatásra is.

A párizsi tanácskozásra meghívást kaptak azok az európai vezetők, akik augusztus 18-án Washingtonban tárgyaltak Donald Trump amerikai elnökkel. A résztvevők között lesz Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit kormányfő, Mark Rutte NATO-főtitkár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.