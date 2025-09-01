A szlovák miniszterelnök, Robert Fico szeptember 5-én találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, előtte pedig egyeztet Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel is. A politikus azt is bejelentette, hogy ő lesz az egyetlen uniós vezető, aki részt vesz a pekingi győzelmi parádén, amelyet a második világháború befejezésének alkalmából tartanak. Az utazásról előzetesen tájékoztatták az Európai Unió vezetését is.
Ukrajna Magyarországot és Szlovákiát támadja
A szlovák kormányfő hamarosan egymás után találkozik a kínai, az orosz és az ukrán elnökkel. Ukrajna eközben történelmi bűnök felemlegetésével vádolja Magyarországot, és illojálisnak nevezi Szlovákiát is. A támadások egyre élesebbek, miközben a két ország a békéért emel szót.
Ukrajna újabb támadása a szomszédos országok ellen
Közben Ukrajna részéről újabb nyilatkozatok érkeztek, amelyekben Kijev élesen bírálja Magyarországot és Szlovákiát. Az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézetének vezetője, Olekszandr Alfjorov szerint a két ország politikai vezetése rendszeresen „illojális, sőt agresszív retorikát” használ. Mint fogalmazott:
Nagyon fontos megérteni: vannak magyarok, szlovákok, fehéroroszok – népek, akikkel közös a történelmünk és az együttműködésünk. És vannak politikusok, akikről reméljük, hogy nem sokáig maradnak hivatalban, és a népeink közötti együttműködés folytatódhat.
További Külföld híreink
Alfjorov a magyarokat a második világháború idején „elkövetett bűnökre” emlékeztette, és azt állította, hogy Magyarország 1939-ben „megszállta és elpusztította” a Kárpátalján létrejött államalakulatot.
Ez az érvelés figyelmen kívül hagyja a régió bonyolult történelmi és jogi helyzetét, valamint a térségben élő nemzetiségek önrendelkezési törekvéseit.
A szlovák kormány is célkeresztbe került. Korábban Fico jelezte, hogy nem kíván találkozni Zelenszkijjel, „személyes ellenszenv” miatt, és inkább Denisz Smihal kormányfővel egyeztetne. A közelgő találkozó ettől függetlenül megtörténik, de előzetesen nem jelentették be, és részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
További Külföld híreink
Borítókép: Robert Fico és Orbán Viktor (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij új szövetségeseket keres Párizsban
A biztonsági garanciák kialakításában számítanak Portugáliára is.
Greta Thunberget megint megállították
Ezúttal el se jutott a Gázai övezet közelébe.
Helyretette Von der Leyent a német védelmi miniszter
Veszélyes elterelő hadműveletbe fogott az Európai Bizottság elnöke?
Bárki lövöldözés áldozatává válhat Brüsszelben
A cinikus uniós biztos szerint nem kell félni, csak a „romlott negyedekben” lövöldöznek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij új szövetségeseket keres Párizsban
A biztonsági garanciák kialakításában számítanak Portugáliára is.
Greta Thunberget megint megállították
Ezúttal el se jutott a Gázai övezet közelébe.
Helyretette Von der Leyent a német védelmi miniszter
Veszélyes elterelő hadműveletbe fogott az Európai Bizottság elnöke?
Bárki lövöldözés áldozatává válhat Brüsszelben
A cinikus uniós biztos szerint nem kell félni, csak a „romlott negyedekben” lövöldöznek.