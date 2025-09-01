Ukrajna Magyarországot és Szlovákiát támadja

Alfjorov a magyarokat a második világháború idején „elkövetett bűnökre” emlékeztette, és azt állította, hogy Magyarország 1939-ben „megszállta és elpusztította” a Kárpátalján létrejött államalakulatot.

Ez az érvelés figyelmen kívül hagyja a régió bonyolult történelmi és jogi helyzetét, valamint a térségben élő nemzetiségek önrendelkezési törekvéseit.

A szlovák kormány is célkeresztbe került. Korábban Fico jelezte, hogy nem kíván találkozni Zelenszkijjel, „személyes ellenszenv” miatt, és inkább Denisz Smihal kormányfővel egyeztetne. A közelgő találkozó ettől függetlenül megtörténik, de előzetesen nem jelentették be, és részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.