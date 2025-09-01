UkrajnaMagyarországSzlovákia

Ukrajna Magyarországot és Szlovákiát támadja

A szlovák kormányfő hamarosan egymás után találkozik a kínai, az orosz és az ukrán elnökkel. Ukrajna eközben történelmi bűnök felemlegetésével vádolja Magyarországot, és illojálisnak nevezi Szlovákiát is. A támadások egyre élesebbek, miközben a két ország a békéért emel szót.

Wiedermann Béla
2025. 09. 01. 22:54
Robert Fico és Orbán Viktor Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico szeptember 5-én találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, előtte pedig egyeztet Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel is. A politikus azt is bejelentette, hogy ő lesz az egyetlen uniós vezető, aki részt vesz a pekingi győzelmi parádén, amelyet a második világháború befejezésének alkalmából tartanak. Az utazásról előzetesen tájékoztatták az Európai Unió vezetését is.

Ukrajnai szereplők szerint Magyarország és Szlovákia nem lojális, történelmi sérelmeket emlegetnek a nyilatkozatokban.
Ukrajnai szereplők szerint Magyarország és Szlovákia nem lojális, történelmi sérelmeket emlegetnek a nyilatkozatokban.
Fotó: AFP

Ukrajna újabb támadása a szomszédos országok ellen

Közben Ukrajna részéről újabb nyilatkozatok érkeztek, amelyekben Kijev élesen bírálja Magyarországot és Szlovákiát. Az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézetének vezetője, Olekszandr Alfjorov szerint a két ország politikai vezetése rendszeresen „illojális, sőt agresszív retorikát” használ. Mint fogalmazott:

Nagyon fontos megérteni: vannak magyarok, szlovákok, fehéroroszok – népek, akikkel közös a történelmünk és az együttműködésünk. És vannak politikusok, akikről reméljük, hogy nem sokáig maradnak hivatalban, és a népeink közötti együttműködés folytatódhat.

Alfjorov a magyarokat a második világháború idején „elkövetett bűnökre” emlékeztette, és azt állította, hogy Magyarország 1939-ben „megszállta és elpusztította” a Kárpátalján létrejött államalakulatot. 

Ez az érvelés figyelmen kívül hagyja a régió bonyolult történelmi és jogi helyzetét, valamint a térségben élő nemzetiségek önrendelkezési törekvéseit.

A szlovák kormány is célkeresztbe került. Korábban Fico jelezte, hogy nem kíván találkozni Zelenszkijjel, „személyes ellenszenv” miatt, és inkább Denisz Smihal kormányfővel egyeztetne. A közelgő találkozó ettől függetlenül megtörténik, de előzetesen nem jelentették be, és részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Borítókép: Robert Fico és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Néhány kérdés az ukrán nagykövethez

Bayer Zsolt avatarja

Ez Ukrajna valódi arca?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu