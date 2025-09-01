Andrej BabisOrbán Viktortámadás

Orbán Viktor: Nem fogják megállítani Andrej Babist

Egy választási gyűlésen ért támadás Csehország korábbi miniszterelnökét, akit fejbe ütöttek egy bottal. Andrej Babis neve a magyar kormányfő bejegyzésében is megjelent, Orbán Viktor ugyanis X-en üzent barátjának a történtek után.

Wiedermann Béla
2025. 09. 01. 21:53
Andrej Babis Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök X-bejegyzésben reagált arra, hogy Andrej Babist, a cseh ANO párt elnökét és korábbi kormányfőt egy választási rendezvényen megtámadták. A politikust Dobrában, Ostrava közelében érte a támadás, amikor egy férfi hátulról fejbe ütötte egy mankóval.

Orbán Viktor támogatásáról biztosította Andrej Babist, miután a cseh politikust egy rendezvényen megtámadták.
Orbán Viktor támogatásáról biztosította Andrej Babist, miután a cseh politikust egy rendezvényen megtámadták.
Fotó: AFP

A magyar kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott:

Szlovákia után az erőszak a cseh politikába is beszivárgott. Nem csoda. Politikai ellenfelei évek óta démonizálják Andrej Babist. Ez az eredmény. De nem fogják megállítani. Folytatja, és meg fogja nyerni a választásokat! Jobbulást, barátom!

A cseh belpolitika is elítélte az Andrej Babis elleni támadást

Ales Juchelka, az ANO képviselője megerősítette, hogy Babist hátulról érte az ütés, a politikust pedig kórházba szállították kivizsgálásra. A rendőrség vizsgálatot indított. A támadást Vít Rakusan belügyminiszter is elítélte, aki közösségi oldalán azt írta:

Az erőszak bármilyen formája elfogadhatatlan, és semmit sem old meg. Egyértelműen elítélem a mai támadást Andrej Babis ellen. Jobb jövőt országunknak az érvek és eszmék összecsapásában kell keresnünk, nem pedig a fizikai erőszakban.

Az ANO mozgalom első alelnöke, Karel Havlícsek kijelentette, hogy „a támadás közvetlen következménye a gyűlöletkampánynak, amelyet a Spolu koalíció, a Piráti párt és a STAN folytat”. Hozzátette: 

Most egy fejre mért ütéssel végződött, legközelebb rosszabb is lehet.

A párt jelenleg vezeti a közvélemény-kutatásokat, augusztusban 31,1 százalékos támogatottságot mért az ANO-nak egy felmérés. A választások tétje, hogy a patrióta erők előretörése új helyzetet teremthet az Európai Unió politikai színterén is.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Néhány kérdés az ukrán nagykövethez

Bayer Zsolt avatarja

Ez Ukrajna valódi arca?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu