Orbán Viktor: Nem fogják megállítani Andrej Babist

A cseh belpolitika is elítélte az Andrej Babis elleni támadást

Ales Juchelka, az ANO képviselője megerősítette, hogy Babist hátulról érte az ütés, a politikust pedig kórházba szállították kivizsgálásra. A rendőrség vizsgálatot indított. A támadást Vít Rakusan belügyminiszter is elítélte, aki közösségi oldalán azt írta:

Az erőszak bármilyen formája elfogadhatatlan, és semmit sem old meg. Egyértelműen elítélem a mai támadást Andrej Babis ellen. Jobb jövőt országunknak az érvek és eszmék összecsapásában kell keresnünk, nem pedig a fizikai erőszakban.

Az ANO mozgalom első alelnöke, Karel Havlícsek kijelentette, hogy „a támadás közvetlen következménye a gyűlöletkampánynak, amelyet a Spolu koalíció, a Piráti párt és a STAN folytat”. Hozzátette:

Most egy fejre mért ütéssel végződött, legközelebb rosszabb is lehet.

A párt jelenleg vezeti a közvélemény-kutatásokat, augusztusban 31,1 százalékos támogatottságot mért az ANO-nak egy felmérés. A választások tétje, hogy a patrióta erők előretörése új helyzetet teremthet az Európai Unió politikai színterén is.