15 éves olasz fiút avat szentté XIV. Leó pápa

Vasárnap kerül sor a Vatikánban Carlo Acutis szentté avatására. A 2006-ban leukémiában elhunyt olasz tinédzsert sokan „Isten influenszereként” emlegetik – számol be róla az amerikai People magazin.

Még Ferenc pápa hagyta jóvá, de XIV. Leó celebrálja Carlo Acutis szentté avatási ceremóniáját (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Az esemény történelmi jelentőségű, hiszen Acutis lesz az első úgynevezett Y generációs – azaz nagyjából 1980 és 1995 között született – szent a katolikus egyház történetében.

A 15 évesen az olaszországi Monzában elhunyt Acutis nem az első szent lesz a családjában – árulta el édesanyja, Antonia Salzano Acutis. Mint elmondta, Carlo felmenői között két apáca is szerepel, akiket szentté avattak. Anyai nagyapja ágán Giulia Salzano alapította meg Nápoly közelében a Jézus Szent Szíve Katekétikai Nővérek rendjét Az 1929-ben elhunyt apácát 2010-ben XVI. Benedek pápa avatta szentté. Anyai nagyanyja oldalán is találunk egy rendalapítót, Caterina Volpicellit, a Jézus Szent Szíve Szolgálóleányai apácarendet hozta létre. Őt állítólag már a halála előtt egy évvel, 1894-ben szentté avatták.

Érdekesség, hogy Carlo apai ágon rokonságban állt Paolo Ruffinivel, Olaszország egyik leghíresebb matematikusával is.

Szentek és matematikusok leszármazottai vagyunk, és ennek eredménye Carlo lett

– nyilatkozta az édesanya. Carlo Acutis webdizájnerként tevékenykedett, és szaktudását az eucharisztikus csodák népszerűsítésére használta fel. 2020 októberében avatták boldoggá, és gyakorlatilag az „internet patronáló szentjeként” tartották számon.

Szentté avatásához, amelyet még Ferenc pápa hagyott jóvá, két csoda köthető: egy brazil fiú 2020-as gyógyulása, valamint egy Valeria nevű egyetemista lány felépülése 2022-ben egy súlyos kerékpáros balesetből.

Az eredetileg április 27-re tervezett szentté avatási ceremóniát Ferenc pápa április 21-i halála miatt halasztották el szeptember 7-re. Carlo Acutis az elsők között lesz, akit XIV. Leó pápa avat szentté.

Borítókép: Boldog Carlo Acutis (Fotó: AFP)