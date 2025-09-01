Megtámadták Andrej Babist

A Babis elleni támadást elítélte Vít Rakusan belügyminiszter és a STAN mozgalom elnöke.

A erőszak bármilyen formája elfogadhatatlan, és semmit sem old meg. Egyértelműen elítélem a mai támadást Andrej Babis ellen. Jobb jövőt országunknak az érvek és eszmék összecsapásában kell keresnünk, nem pedig a fizikai erőszakban

– írta az X-oldalán.

Násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné a nic nevyřeší. Dnešní útok na Andreje Babiše jednoznačně odsuzuji. Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí.



Doufám, že zranění pana Babiše není vážné, a věřím, že policie incident… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 1, 2025

Remélem, hogy Babis úr sérülései nem súlyosak, és bízom benne, hogy a rendőrség gyorsan kivizsgálja az esetet

– tette hozzá Rakusan.

Babis a gyűlöletkampány áldozata

Az ANO mozgalom első alelnöke, Karel Havlícsek kijelentette, hogy „a támadás közvetlen következménye a gyűlöletkampánynak, amelyet a Spolu koalíció (a Polgári Demokrata Párt, a kereszténydemokrata KDU-ČSL és a liberálkonzervatív TOP 09 szövetsége), a Piráti cseh párt és a STAN párt folytat.”

Most egy fejre mért ütéssel végződött, legközelebb rosszabb is lehet.

– figyelmeztetett Havlícsek.

Az ANO támogatottsága a legnagyobb

Két hónappal a cseh képviselőházi választás előtt az ANO mozgalomnak van a legnagyobb a támogatottsága Csehországban. Egy augusztusi közvélemény-kutatás szerint ha most lenne a választás, az Andrej Babis volt kormányfő által vezetett ANO megszerezné a szavazatok 31,1 százalékát. A csehországi választások tétje nagyobb, mint eddig bármikor: egy új patrióta miniszterelnök teljesen átrajzolhatja a politikai térképet Európában. Korábban a Magyar Nemzetnek Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője arról beszélt, egyre több helyen látszik, hogy az Európai Unió vezetése elszakadt az európai emberek akaratának a képviselésétől. A csehországi választás azonban lehetőséget teremthet a patrióta közösség számára.

Az, ha több Patrióta-kötődésű vezető is jelen van az Európai Tanács ülésein, egyértelműen új politikai helyzetet teremt Brüsszelben. Amíg egyedüliként Orbán Viktor száll szembe a rossz döntésekkel, addig jóval egyszerűbb különféle kényszerítő eszközöket alkalmazni vele szemben

– emelte ki Dornfeld László.