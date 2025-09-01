Megtámadták Andrej Babist

A Babis elleni támadást elítélte Vít Rakusan belügyminiszter és a STAN mozgalom elnöke.
A erőszak bármilyen formája elfogadhatatlan, és semmit sem old meg. Egyértelműen elítélem a mai támadást Andrej Babis ellen. Jobb jövőt országunknak az érvek és eszmék összecsapásában kell keresnünk, nem pedig a fizikai erőszakban
– írta az X-oldalán.
Remélem, hogy Babis úr sérülései nem súlyosak, és bízom benne, hogy a rendőrség gyorsan kivizsgálja az esetet
– tette hozzá Rakusan.
Babis a gyűlöletkampány áldozata
Az ANO mozgalom első alelnöke, Karel Havlícsek kijelentette, hogy „a támadás közvetlen következménye a gyűlöletkampánynak, amelyet a Spolu koalíció (a Polgári Demokrata Párt, a kereszténydemokrata KDU-ČSL és a liberálkonzervatív TOP 09 szövetsége), a Piráti cseh párt és a STAN párt folytat.”
Most egy fejre mért ütéssel végződött, legközelebb rosszabb is lehet.
– figyelmeztetett Havlícsek.
Az ANO támogatottsága a legnagyobb
Két hónappal a cseh képviselőházi választás előtt az ANO mozgalomnak van a legnagyobb a támogatottsága Csehországban. Egy augusztusi közvélemény-kutatás szerint ha most lenne a választás, az Andrej Babis volt kormányfő által vezetett ANO megszerezné a szavazatok 31,1 százalékát. A csehországi választások tétje nagyobb, mint eddig bármikor: egy új patrióta miniszterelnök teljesen átrajzolhatja a politikai térképet Európában. Korábban a Magyar Nemzetnek Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője arról beszélt, egyre több helyen látszik, hogy az Európai Unió vezetése elszakadt az európai emberek akaratának a képviselésétől. A csehországi választás azonban lehetőséget teremthet a patrióta közösség számára.
Az, ha több Patrióta-kötődésű vezető is jelen van az Európai Tanács ülésein, egyértelműen új politikai helyzetet teremt Brüsszelben. Amíg egyedüliként Orbán Viktor száll szembe a rossz döntésekkel, addig jóval egyszerűbb különféle kényszerítő eszközöket alkalmazni vele szemben
– emelte ki Dornfeld László.