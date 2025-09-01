Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist

Andrej BabisANOincidens

Megtámadták Andrej Babist

A politikust egy választási rendezvényen támadták meg, fejen ütötték egy bottal. Babist kórházba szállították.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 18:53
Andrej Babis Fotó: FRANCOIS PAULETTO Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A cseh ANO párt elnökét, Csehország korábbi miniszterelnökét, Andrej Babist egy választási gyűlésen Dobrá településen, Ostrava közelében érte támadás. Ales Juchelka (ANO) képviselő arról adott tájékoztatást, hogy a gyűlés egyik résztvevője bottal fejbe verte őt. A rendőrség azonnal intézkedett és vizsgálatot is indított, a politikust pedig kórházba szállították – írta a sita.sk.

Andrej Babis
Andrej Babis egy választási rendezvényen augusztus 18-án (Fotó: MICHAL CIZEK/AFP)

Megerősíthetem, hogy Andrej Babist megtámadták a Dobrában tartott gyűlésen, hátulról  fejbe ütötték. Az incidenst követően kórházba vitték kivizsgálásra

– nyilatkozta az ANO szóvivője, Martin Vodicska.

Ales Juchelka képviselő, aki Babist kísérte a választási kampány rendezvényén, szintén megerősítette a történteket. „Az elnököt egy mankóval támadták meg, az illető egy férfi volt, aki fejbe ütötte a volt kormányfőt” – nyilatkozta Juchelka a Novinky.cz-nek, hozzátéve: a politikus állapotát vizsgálják. 

A Babis elleni támadást elítélte Vít Rakusan belügyminiszter és a STAN mozgalom elnöke. 

A erőszak bármilyen formája elfogadhatatlan, és semmit sem old meg. Egyértelműen elítélem a mai támadást Andrej Babis ellen. Jobb jövőt országunknak az érvek és eszmék összecsapásában kell keresnünk, nem pedig a fizikai erőszakban

– írta az X-oldalán. 

Remélem, hogy Babis úr sérülései nem súlyosak, és bízom benne, hogy a rendőrség gyorsan kivizsgálja az esetet

– tette hozzá Rakusan.

Babis a gyűlöletkampány áldozata

Az ANO mozgalom első alelnöke, Karel Havlícsek kijelentette, hogy „a támadás közvetlen következménye a gyűlöletkampánynak, amelyet a Spolu koalíció (a Polgári Demokrata Párt, a kereszténydemokrata KDU-ČSL és a liberálkonzervatív TOP 09 szövetsége), a Piráti cseh párt és a STAN párt folytat.”

Most egy fejre mért ütéssel végződött, legközelebb rosszabb is lehet.

– figyelmeztetett Havlícsek.

Az ANO támogatottsága a legnagyobb

Két hónappal a cseh képviselőházi választás előtt az ANO mozgalomnak van a legnagyobb a támogatottsága Csehországban. Egy augusztusi közvélemény-kutatás szerint ha most lenne a választás, az Andrej Babis volt kormányfő által vezetett ANO megszerezné a szavazatok 31,1 százalékát.  A csehországi választások tétje nagyobb, mint eddig bármikor: egy új patrióta miniszterelnök teljesen átrajzolhatja a politikai térképet Európában. Korábban a Magyar Nemzetnek Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője arról beszélt, egyre több helyen látszik, hogy az Európai Unió vezetése elszakadt az európai emberek akaratának a képviselésétől. A csehországi választás azonban lehetőséget teremthet a patrióta közösség számára. 

Az, ha több Patrióta-kötődésű vezető is jelen van az Európai Tanács ülésein, egyértelműen új politikai helyzetet teremt Brüsszelben. Amíg egyedüliként Orbán Viktor száll szembe a rossz döntésekkel, addig jóval egyszerűbb különféle kényszerítő eszközöket alkalmazni vele szemben

– emelte ki Dornfeld László.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Néhány kérdés az ukrán nagykövethez

Bayer Zsolt avatarja

Ez Ukrajna valódi arca?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu