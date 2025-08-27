Brüsszel joggal fél a cseh választás miatt

Hamarosan választások lesznek Csehországban, ennek pedig nagyobb a tétje, mint az elsőre látszik. Brüsszel minden téren megbukott, ugyanis nemcsak nem sikerült Európa versenyképességét visszaállítani, de még jelentősen rontott is rajta a globalista vezetés. Szintén hasonlóan áll a mérleg, ha a migráció kérdésére tekintünk.

Brüsszel joggal tart Babis győzelmétől

Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

Az Európai Unió országai egymás után lázadnak fel a bevándorlási kvóta ellen, és még az a Németország is szigorít, amelyben oly sokáig a „willkommenskultur” uralkodott. Orbán Viktort még bírálták a határzár miatt, azonban ma már ez sztenderd a legtöbb európai országban.

Egyre több helyen látszik tehát, hogy az Európai Unió vezetése elszakadt az európai emberek akaratának a képviselésétől. A csehországi választás azonban lehetőséget teremthet a patrióta közösség számára.

Dornfeld László, az Alapjogokért központ elemzője beszélt lapunknak arról, hogy hogyan rajzolhatja át az európai erőviszonyokat Andrej Babis esetleges győzelme a cseh választásokon.

Az, ha több Patrióta kötődésű vezető is jelen van az Európai Tanács ülésein, egyértelműen új politikai helyzetet teremt Brüsszelben. Amíg egyedüliként Orbán Viktor száll szembe a rossz döntésekkel, addig jóval egyszerűbb különféle kényszerítő eszközöket alkalmazni vele szemben – emelete ki Dornfeld.

Legyen az csak egyszerű kifárasztás (némelyik ilyen ülés hajnalokig húzódott), vagy akár nyílt zsarolás (a Financial Times a magyar gazdaság tönkretételéről írt abban az esetben, ha a kormány egy ukránpárti döntésnél vétóval él). Dornfeld szerint ugyanakkor láthattuk azt is, hogy a pusztán a közös ügy mentén létrejövő szövetségek nagyon törékenyek: Fico Szlovákiájának ellenállását eddig szinte minden alkalommal sikerült leszerelni.

Babis kormányalakítása ezzel szemben úgy teremtene új helyzetet, hogy ő azonos világlátásból és közös értékrendszerből kifolyólag állna be ezen ügyek mögé, vagyis lényegesen nehezebb lenne a döntésének megmásítására bírni. Ráadásul az 1+1 néha több, mint kettő – sokkal nehezebb feladat több állam közös ellenállását megtörni, mint egy magányosét

– emelte ki Dornfeld.

Az elemző szerint ha ezeken az üléseken több, egymást támogató vezető is jelen van, a globalista vezetők számára lényegesen nehezebbé válik a nyomásgyakorlás. „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”, ahogy Széchenyi István is megfogalmazta.

Dornfeld emlékeztetett rá, hogy erről a jelenségről még a Politico is írt idén tavasszal, amikor úgy tűnt, hogy Herbert Kicklből hamarosan osztrák kancellár lesz. Ők is úgy érveltek, hogy több vezető közös ellenállása lényegesen nagyobb kihívás elé állítja majd a Von der Leyen és Manfred Weber által vezetett globalistákat. Talán éppen emiatt a félelem miatt sem lett Kickl végül kancellár; a néppárti erők Ausztriában is inkább összefogtak a baloldallal, semmint, hogy a patriótákkal álljanak össze – fogalmazott.

Ahogy ez megtörtént Lengyelországban is, úgy Csehországban is elképzelhető olyan kimenetel, hogy bár a legtöbb szavazatot a jobboldal szerzi meg, a többi párt koalíciót köt ellenük, így végül globalista kormányzat alakul

– emelte ki az Alapjogokért Központ elemzője.