Brüsszel joggal fél a cseh választás miatt

Csehországban hamarosan választásokat tartanak, Andrej Babis győzelme pedig fontosabbnak tűnik, mint valaha. Brüsszel elhibázott politikája ellen az európai emberek egyre inkább lázadnak, egy új patrióta miniszterelnök azonban teljesen átrajzolhatja a politikai térképet. Lapunk ennek kapcsán megkereste Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ elemzőjét.

Brém-Nagy Márton
2025. 08. 27. 18:28
Fotó: BASTIEN OHIER Forrás: Hans Lucas
Hamarosan választások lesznek Csehországban, ennek pedig nagyobb a tétje, mint az elsőre látszik. Brüsszel minden téren megbukott, ugyanis nemcsak nem sikerült Európa versenyképességét visszaállítani, de még jelentősen rontott is rajta a globalista vezetés. Szintén hasonlóan áll a mérleg, ha a migráció kérdésére tekintünk.

Brüsszel joggal tart Babis győzelmétől
Brüsszel joggal tart Babis győzelmétől 
Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

Az Európai Unió országai egymás után lázadnak fel a bevándorlási kvóta ellen, és még az a Németország is szigorít, amelyben oly sokáig a „willkommenskultur” uralkodott. Orbán Viktort még bírálták a határzár miatt, azonban ma már ez sztenderd a legtöbb európai országban. 

Egyre több helyen látszik tehát, hogy az Európai Unió vezetése elszakadt az európai emberek akaratának a képviselésétől. A csehországi választás azonban lehetőséget teremthet a patrióta közösség számára. 

Dornfeld László, az Alapjogokért központ elemzője beszélt lapunknak arról, hogy hogyan rajzolhatja át az európai erőviszonyokat Andrej Babis esetleges győzelme a cseh választásokon.  

Az, ha több Patrióta kötődésű vezető is jelen van az Európai Tanács ülésein, egyértelműen új politikai helyzetet teremt Brüsszelben. Amíg egyedüliként Orbán Viktor száll szembe a rossz döntésekkel, addig jóval egyszerűbb különféle kényszerítő eszközöket alkalmazni vele szemben – emelete ki Dornfeld.

Legyen az csak egyszerű kifárasztás (némelyik ilyen ülés hajnalokig húzódott), vagy akár nyílt zsarolás (a Financial Times a magyar gazdaság tönkretételéről írt abban az esetben, ha a kormány egy ukránpárti döntésnél vétóval él). Dornfeld szerint ugyanakkor láthattuk azt is, hogy a pusztán a közös ügy mentén létrejövő szövetségek nagyon törékenyek: Fico Szlovákiájának ellenállását eddig szinte minden alkalommal sikerült leszerelni.

Babis kormányalakítása ezzel szemben úgy teremtene új helyzetet, hogy ő azonos világlátásból és közös értékrendszerből kifolyólag állna be ezen ügyek mögé, vagyis lényegesen nehezebb lenne a döntésének megmásítására bírni. Ráadásul az 1+1 néha több, mint kettő – sokkal nehezebb feladat több állam közös ellenállását megtörni, mint egy magányosét

– emelte ki Dornfeld.

Az elemző szerint ha ezeken az üléseken több, egymást támogató vezető is jelen van, a globalista vezetők számára lényegesen nehezebbé válik a nyomásgyakorlás. „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”, ahogy Széchenyi István is megfogalmazta.

Dornfeld emlékeztetett rá, hogy erről a jelenségről még a Politico is írt idén tavasszal, amikor úgy tűnt, hogy Herbert Kicklből hamarosan osztrák kancellár lesz. Ők is úgy érveltek, hogy több vezető közös ellenállása lényegesen nagyobb kihívás elé állítja majd a Von der Leyen és Manfred Weber által vezetett globalistákat. Talán éppen emiatt a félelem miatt sem lett Kickl végül kancellár; a néppárti erők Ausztriában is inkább összefogtak a baloldallal, semmint, hogy a patriótákkal álljanak össze – fogalmazott. 

Ahogy ez megtörtént Lengyelországban is, úgy Csehországban is elképzelhető olyan kimenetel, hogy bár a legtöbb szavazatot a jobboldal szerzi meg, a többi párt koalíciót köt ellenük, így végül globalista kormányzat alakul

– emelte ki az Alapjogokért Központ elemzője. 

Brüsszel a régi nótát fújja

Dornfeld véleménye szerint egyértelmű és tudatos stratégia ez a nyugat-európai és brüsszeli elit részéről, hiszen így az elhibázott politikájukkal szembeni jogos népharagot képviselő patrióták véleményét a szőnyeg alá söpörhetik. Nem véletlen, hogy Magyar Péteren és a Tisza Párton keresztül most is azon munkálkodnak, hogy a lengyelországihoz hasonló kormányváltást hajtsanak végre hazánkban, és egy globalista bábkormányt juttassanak hatalomra. 

Hiszen, akárcsak Donald Tusk, úgy Magyar Péter is kérdés nélkül szolgálná ki a globalista igényeket – fogalmazott a szakértő.

A Politico arra is figyelmeztetett egy másik írásban, hogy egy újabb patrióta színezetű kormány megjelenése az Európai Néppárt „politikai karantén” (cordon sanitaire) politikájának a végét is jelentheti. Vagyis megszűnne az a politikai tabu, ami abból eredt, hogy a patrióta színezetű pártokat önkényesen szélsőjobboldalinak bélyegezték. Dornfeld szeirnt ez szintén hatalmas csapást mérne a globalistákra, akik most szívesen tetszelegnek a szélsőségesség elleni harc zászlóvivőiként – holott ők maguk alkalmaznak cenzúrát és kirekesztést a másként gondolkodókkal szemben.

Az elemző szerint Babis kormányra kerülése növelné Közép-Európa súlyát az Európai Unión belül, hiszen új löketet adna a jelenleg tetszhalott állapotban lévő V4 szövetségnek. Nem véletlenül volt nagyon fontos prioritás Brüsszel számára az, hogy a szövetség tagjait egymás ellen fordítsák, és a szuverenista törekvéseket éveken át sikeresen képviselő Budapest–Varsó együttműködés tagjai közé éket verjenek. 

Ugyanakkor ez a helyzet csak akkor fordítható meg teljesen, amennyiben Varsóban újra jobboldali kormányzat lesz, Prága visszatérése a V4-be máris hatalmas eredmény lenne.

Összességében tehát ha Babis képes Csehországban győzelmet aratni és kormányt alakítani, az komolyan átrajzolná a brüsszeli erőviszonyokat: nemcsak a patrióták ereje nőne meg jelentősen, hanem az egész közép-európai térség befolyása is. Immáron két európai vezető is ellenezné a háború elnyújtását, valamint Ukrajna uniós csatlakozását

– fogalmazott. 

Dornfeld szerint éppen ezért vehetjük biztosra azt, hogy a brüsszeli globalisták mindent megtesznek majd, hogy ez a kimenetel ne valósulhasson meg, akárcsak tették ezt Ausztriában és Lengyelországban korábban. 

A szakértő ugyanakkor úgy véli, mindezek ellenére bizakodással várhatjuk a fejleményeket, akárcsak az októberi hollandiai választások esetén, ahol egy másik patrióta politikus és CPAC Hungary-veterán, Geert Wilders méreti meg magát. Eközben egyre inkább úgy tűnik, hogy Franciaországban is megbukhat a mostani kormányzat, a bizalmi szavazás következménye pedig egy újabb előre hozott választás is lehet, ahol a Marine Le Pen patrióta pártja számíthatna jó eredményekre. 

Borítókép: Andrej Babis cseh elnökjelölt (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

