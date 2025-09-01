Greta Thunberget megint megállították

A svéd klímaaktivista, Greta Thunberg és az úgynevezett „segélyflottilla” kénytelen volt feladni a Gázába tervezett útját mindössze néhány órával a spanyolországi indulás után a viharos időjárás miatt – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

Greta Thunberg és a flottilla kénytelen volt visszafordulni (Fotó: AFP)

A közel harminc hajó, fedélzetükön élelmiszerrel, gyógyszerekkel, valamint neves baloldali aktivistákkal és politikusokkal, vasárnap Barcelonából indult útnak a Gázai övezet felé. A spanyol ABC híradása szerint azonban a kapitányok a szeles időjárás miatt biztonsági kockázatot láttak, így röviddel az indulás után visszatértek a kikötőbe.

A bizonytalan időjárási körülmények miatt tengeri próbát hajtottunk végre, majd visszatértünk a kikötőbe, hogy megvárjuk, amíg elvonul a vihar

– közölte a csoport hétfőn egy nyilatkozatban. A flottilla fedélzetén tartózkodott többek között Ada Colau, Barcelona korábbi baloldali polgármestere és Greta Thunberg svéd klímaaktivista is.

Ez a projekt része egy globális felkelésnek... amikor kormányaink nem lépnek fel, az emberek átveszik a helyüket, és a gázai népirtásban való bűnrészességük nem olyasmi, amit eltűrhetünk

– jelentette ki Thunberg az indulás előtt. A 22 éves aktivista és hivatásos klímarettegő úgy tűnik, Izrael államban találta meg legfrissebb célpontját. Thunberg népirtással vádolja a zsidó államot, és júniusban egyszer már megpróbált vízi úton, az izraeli tengeri blokádot áttörve bejutni a Gázai övezetbe. Azonban nem járt sikerrel, az izraeli hatóságok pedig elfogták és kitoloncolták.

Az ABC szerint a flottilla ismét megkísérli az indulást Gáza felé.

Borítókép: Greta Thunberg (Fotó: Middle East Images via AFP)