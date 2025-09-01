greta thunbergIzraelGázai övezet

Greta Thunberget megint megállították

Visszakergette a szél Barcelonába a segélyhajókat. Greta Thunberg ismét nem jutott el a Gázai övezetbe.

2025. 09. 01. 22:39
Greta Thunberg Fotó: Middle East Images via AFP
A svéd klímaaktivista, Greta Thunberg és az úgynevezett „segélyflottilla” kénytelen volt feladni a Gázába tervezett útját mindössze néhány órával a spanyolországi indulás után a viharos időjárás miatt – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

Swedish climate activist Greta Thunberg (2R) is seen aboard of a vessel of a civilian flotilla, carrying pro-Palestinian activists and humanitarian aid and aiming to break the Israeli blockade of the Gaza Strip, remains moored at Barcelona port on September 1, 2025, after being forced to return due to bad weather. Fierce Mediterranean winds forced back to Barcelona a Gaza-bound flotilla carrying humanitarian aid and hundreds of pro-Palestinian activists including environmental campaigner Greta Thunberg, organisers said today. Some 20 vessels left Barcelona yesterday aiming to "open a humanitarian corridor and end the ongoing genocide of the Palestinian people" amid the Israel-Hamas war, said the Global Sumud Flotilla -- sumud being the Arabic term for "resilience". (Photo by Lluis GENE / AFP)
Greta Thunberg és a flottilla kénytelen volt visszafordulni (Fotó: AFP)

A közel harminc hajó, fedélzetükön élelmiszerrel, gyógyszerekkel, valamint neves baloldali aktivistákkal és politikusokkal, vasárnap Barcelonából indult útnak a Gázai övezet felé. A spanyol ABC híradása szerint azonban a kapitányok a szeles időjárás miatt biztonsági kockázatot láttak, így röviddel az indulás után visszatértek a kikötőbe.

A bizonytalan időjárási körülmények miatt tengeri próbát hajtottunk végre, majd visszatértünk a kikötőbe, hogy megvárjuk, amíg elvonul a vihar

– közölte a csoport hétfőn egy nyilatkozatban. A flottilla fedélzetén tartózkodott többek között Ada Colau, Barcelona korábbi baloldali polgármestere és Greta Thunberg svéd klímaaktivista is.

Ez a projekt része egy globális felkelésnek... amikor kormányaink nem lépnek fel, az emberek átveszik a helyüket, és a gázai népirtásban való bűnrészességük nem olyasmi, amit eltűrhetünk

– jelentette ki Thunberg az indulás előtt. A 22 éves aktivista és hivatásos klímarettegő úgy tűnik, Izrael államban találta meg legfrissebb célpontját. Thunberg népirtással vádolja a zsidó államot, és júniusban egyszer már megpróbált vízi úton, az izraeli tengeri blokádot áttörve bejutni a Gázai övezetbe. Azonban nem járt sikerrel, az izraeli hatóságok pedig elfogták és kitoloncolták.

Az ABC szerint a flottilla ismét megkísérli az indulást Gáza felé.

Borítókép: Greta Thunberg (Fotó: Middle East Images via AFP)

