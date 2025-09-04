Itt eldőlhet Ukrajna sorsa, erre készül Macron

Ukrajna kapcsán a miniszter elmondta, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump „nem zárt le semmilyen lehetőséget”, és bár az alaszkai találkozón Putyinnak meleg fogadtatást biztosítottak, továbbra is készen áll gazdasági intézkedések bevezetésére az orosz vezetés nyomás alá helyezésére – írja a BBC cikkére hivatkozva az Origo.
Healey kiemelte, hogy az Egyesült Királyság és a „hajlandók koalíciója” nevű szövetségesi csoport kész további segítséget nyújtani Ukrajnának, például a több mint 1 milliárd fontos elkobzott orosz vagyon átcsoportosításával katonai eszközökre.