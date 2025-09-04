Egyesült KirályságUkrajnaháborúorosz-ukrán háborúEmmanuel Macron

Itt eldőlhet Ukrajna sorsa, erre készül Macron

Az Egyesült Királyság és szövetségesei készséget mutatnak Ukrajna támogatására mind a háború befejezését célzó tárgyalások előtt, mind pedig egy későbbi békemegállapodás biztosításában – jelentette ki John Healey brit védelmi miniszter Kijevben. Healey hangsúlyozta: a szövetségesek készek „biztonságossá tenni az eget, a tengereket és a földet”, amint megszületik a békemegállapodás.

2025. 09. 04. 8:02
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: XOSE BOUZAS Forrás: Hans Lucas
Ukrajna kapcsán a miniszter elmondta, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump „nem zárt le semmilyen lehetőséget”, és bár az alaszkai találkozón Putyinnak meleg fogadtatást biztosítottak, továbbra is készen áll gazdasági intézkedések bevezetésére az orosz vezetés nyomás alá helyezésére – írja a BBC cikkére hivatkozva az Origo.

Ukrajna
Ukrajna – John Healey brit védelmi miniszter (Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU)

Healey kiemelte, hogy az Egyesült Királyság és a „hajlandók koalíciója” nevű szövetségesi csoport kész további segítséget nyújtani Ukrajnának, például a több mint 1 milliárd fontos elkobzott orosz vagyon átcsoportosításával katonai eszközökre.

Franciaországban Emmanuel Macron csütörtökön a „hajlandók koalíciója” vezetőit látja vendégül, hogy megvitassák Ukrajna biztonsági garanciáit. A tervek szerint a szövetségesek folytatnák az ukrán hadsereg kiképzését és felszerelésének biztosítását, valamint európai katonákat telepítenének Ukrajnába a jövőbeli orosz agresszió elrettentésére – fogalmaz a portál.

Eközben Oroszország intenzívebb légicsapásokat hajt végre az ukrán városok ellen. A hét közepén több mint 500 drónt és 24 cirkálórakétát indítottak, amelyek súlyos károkat okoztak a civileknek. 

Nemrég egy kijevi lakóházat is találat ért, 22 ember, köztük négy gyerek vesztette életét. Az áldozatok és a túlélők a romok között próbálják rendezni életüket, miközben a béke kilátásai továbbra is bizonytalanok.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

