Itt eldőlhet Ukrajna sorsa, erre készül Macron

Ukrajna kapcsán a miniszter elmondta, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump „nem zárt le semmilyen lehetőséget”, és bár az alaszkai találkozón Putyinnak meleg fogadtatást biztosítottak, továbbra is készen áll gazdasági intézkedések bevezetésére az orosz vezetés nyomás alá helyezésére – írja a BBC cikkére hivatkozva az Origo.

Ukrajna – John Healey brit védelmi miniszter (Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU)