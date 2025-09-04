PutyinOroszországlustapeszkov

Putyin beszólt az emberének, aggódhat Peszkov? + videó

Az orosz elnök tréfásan lustának nevezte sajtótitkárát, Dmitrij Peszkovot egy pekingi sajtótájékoztatón. Ez akkor történt, amikor Peszkov megjegyezte, hogy a sajtótájékoztató még sokáig eltarthat. Vlagyimir Putyin ezt nem hagyta szó nélkül.

Kozma Zoltán
2025. 09. 04. 6:42
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Az esemény során Peszkov többször is jelezte az újságíróknak, hogy a következő kérdés lesz az utolsó, de a médiamunkások folytatták a beszélgetést az elnökkel. Peszkov egy ponton így szólt Putyinhoz: „Vlagyimir Vlagyimirovics, ez még sokáig folytatódhat.” 

Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra) Dmitrij Peszkov orosz elnöki sajtótitkárral beszélget (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra) Dmitrij Peszkov orosz elnöki sajtótitkárral beszélget (Fotó: AFP)

Az elnök erre viccelődve reagált: 

Lusta, nem akar dolgozni. Csak áll itt és lustálkodik.

 Putyin ezután jelezte, hogy hamarosan befejezik a sajtótájékoztatót.

Putyin nem először szólt be Peszkovnak

Dmitrij Peszkov már korábban is beszélt arról, hogy Putyin többször is megviccelte már őt. Azt mondta, hogy „emberi módon” viccelődnek, de példákat nem hozott fel.

Vlagyimir Putyin márciusban arra kérte az embereket, hogy „ne hallgassanak” sajtótitkárára, Dmitrij Peszkovra az amerikai kollégájával, Donald Trumppal folytatott beszélgetés időpontjával kapcsolatban.

Az orosz vezető négynapos kínai látogatásának zárásaként tartotta meg ezt a sajtóeseményt Pekingben.

Útja során részt vett a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján, valamint a japán militarizmus feletti győzelem és a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. Emellett több kétoldalú találkozót is tartott világvezetőkkel.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

