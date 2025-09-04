Putyin beszólt az emberének, aggódhat Peszkov? + videó

Az esemény során Peszkov többször is jelezte az újságíróknak, hogy a következő kérdés lesz az utolsó, de a médiamunkások folytatták a beszélgetést az elnökkel. Peszkov egy ponton így szólt Putyinhoz: „Vlagyimir Vlagyimirovics, ez még sokáig folytatódhat.”

Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra) Dmitrij Peszkov orosz elnöki sajtótitkárral beszélget (Fotó: AFP)

Az elnök erre viccelődve reagált:

Lusta, nem akar dolgozni. Csak áll itt és lustálkodik.

Putyin ezután jelezte, hogy hamarosan befejezik a sajtótájékoztatót.

Putyin nem először szólt be Peszkovnak

Dmitrij Peszkov már korábban is beszélt arról, hogy Putyin többször is megviccelte már őt. Azt mondta, hogy „emberi módon” viccelődnek, de példákat nem hozott fel.

Vlagyimir Putyin márciusban arra kérte az embereket, hogy „ne hallgassanak” sajtótitkárára, Dmitrij Peszkovra az amerikai kollégájával, Donald Trumppal folytatott beszélgetés időpontjával kapcsolatban.