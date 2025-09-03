Lengyelországkarol nawrockiDonald Trump

Donald Trump: Az amerikai katonák Lengyelországban maradnak

Lengyelországban maradnak az odavezényelt amerikai katonák, és ha a lengyelek úgy kívánják, Washington akár növelheti is a kontingens létszámát – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban, a Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott találkozójának kezdetén.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 23:59
Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A TV Republika lengyel konzervatív hírtelevízió élő közvetítésében Trump a sajtó képviselőinek arra a kérdésére válaszolt, hogy Lengyelországban maradnak-e az amerikai katonák. „Azt hiszem, hogy maradnak. (...) Esetleg több katonát is telepíthetünk oda, ha azt kívánják” – reagált Trump. Hozzátette: Varsó már régóta akarta a katonai jelenlét növelését.

Egy további kérdésre válaszolva Trump kifejtette: az amerikai kormányzat soha nem gondolt arra, hogy Lengyelországból visszavonná fegyveres erőit. 

Más országokra vonatkozóan ezt fontolóra vesszük, de Lengyelországgal folyamatosan vállvetve járunk

– fogalmazott Trump, utalva a lengyel–amerikai kapcsolatok „rendkívüli jellegére”.

Lengyelországban örökké ott maradunk, és segítünk neki a védekezésben

– tette hozzá az amerikai elnök.

Lengyelországban jelenleg mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik, többségük úgynevezett állandó rotációs jelleggel.

Karol Nawrocki ezzel összefüggésben elmondta: a 20. és a 21. századi lengyel történelemben először fordul elő, hogy a lengyelek örülnek külföldi katonák jelenlétének, amelynek köszönhetően biztonság honol lengyel földön.

Ez a jelenlét jelzést jelent Oroszország felé is, hogy összetartunk, hogy nem ingyen akarunk NATO-tagok lenni – érvelt Nawrocki. Rámutatott: Lengyelország a GDP-jének 4,7 százalékát költi védelemre, és azt ígérte, hogy ezeket a kiadásokat 5 százalékra emelik.

A zárt ajtók mögött folytatott, több mint kétórás kétoldalú megbeszélést követően Nawrocki az amerikai kormányzat vendégházában, a Blair House-ban rendezett sajtóértekezleten a lengyel média képviselőinek kiemelte: az amerikai csapatok európai átcsoportosításáról szóló viták fényében azt tekinti a találkozó egyik legnagyobb sikerének, hogy Trump biztonsági garanciákat adott Lengyelországnak, és az egyeztetés során hangsúlyozta a lengyel–amerikai katonai szövetségi együttműködést.

A TV Republikának adott interjúban Nawrocki később kifejtette: 

Trumppal egyrészt az amerikai kontingens esetleges bővítését vitatták meg, másrészt pedig a katonai jelenlét állandóvá tételét és az ezzel összefüggő nagy projektet.

Kifejtette: egyfajta „fort” (támaszpont) létesítéséről lenne szó, amely a lengyel–amerikai gazdasági és technológiai együttműködést is előmozdítaná.

Beszéltek olyan gazdasági kérdésekről is, amelyek a Trump elnök támogatását élvező Három Tenger Kezdeményezéssel összefüggésben fontosak – közölte Nawrocki.

Elmondta továbbá: Trump meghívta őt a jövő évi, a floridai Miamiban tartandó G20-csúcstalálkozóra.

Donald Trump nyilatkozatát az amerikai katonai jelenlét fenntartásáról Donald Tusk lengyel kormányfő és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is üdvözölte az X-en. „Ezek fontos szavak, megerősítik szövetségünk időtlen jellegét” – fogalmazott Tusk.

Andrzej Duda előző lengyel elnök az X-en úgy kommentálta Trump szavait: „A NATO keleti szárnya továbbra is biztonságos marad a szövetségesek együttműködésének és az amerikai csapatok lengyelországi jelenlétének köszönhetően”.

Karol Nawrockit augusztus elején iktatták be az elnöki tisztségre, és Washingtonba vezetett első hivatalos külföldi útja.

Borítókép: Karol Nawrocki és Donald Trump (Fotó: AFP)

