PortugáliaLisszabonGloria

Kiderült, mi okozhatta a lisszaboni siklóvasúton történt tragédiát + videó

Portugáliában eluralkodott a gyász. Az ország mély megrendüléssel fogadta a hírt, hogy 15 ember vesztette életét a 140 éves Gloria siklóvasút kisiklása során Lisszabon belvárosában.

Kozma Zoltán
2025. 09. 04. 6:13
Hatalmas a gyász Lisszabonban a tragédia után (Fotó: AFP)
Hatalmas a gyász Lisszabonban a tragédia után (Fotó: AFP)
A hatóságok közlése szerint további 18 személy került kórházba, közülük öten súlyos állapotban. Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere „tragikus pillanatnak” nevezte az esetet a város számára, miközben meglátogatta a sérülteket a kórházban.

Mentők és tűzoltók dolgoznak a helyszínen, miután a Gloria siklóvasút kisiklott Lisszabonban, Portugáliában (Fotó: AFP)
Mentők és tűzoltók dolgoznak a helyszínen, miután a Gloria siklóvasút kisiklott Lisszabonban, Portugáliában (Fotó: AFP)

Marcelo Rebelo de Sousa, Portugália elnöke kifejezte „együttérzését és szolidaritását az érintett családokkal”. 

A kormány nemzeti gyásznapot hirdetett csütörtökre. 

Lisszabonban hatalmas tragédia történt

Szemtanúk beszámolói alapján úgy tűnik, hogy a fékrendszer meghibásodott, ami miatt a jármű kontrollálatlanul száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott. 

Teresa d'Avó, egy szemtanú elmondása szerint: 

Mindenki futni kezdett, mert azt hittük, hogy [a kocsi] nekimegy az alatta lévőnek. De a kanyarban leesett és nekiütközött egy épületnek.

A Carris, Lisszabon tömegközlekedési vállalatának vezetője a baleset helyszínére látogatott, és közleményben hangsúlyozta, hogy a siklóvasúton rendszeresen elvégezték a szükséges karbantartási munkálatokat.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök megdöbbentőnek nevezte a „szörnyű balesetet”.

A Gloria siklóvasút 1885 óta Lisszabon ikonikus látványossága, amely 275 méteres utat tesz meg a Restauradores tértől a festői Bairro Alto negyedig. A meredek utcákon közlekedő sárga járművek nemcsak a turisták, de a helyiek körében is népszerűek.

A hatóságok közölték, hogy még korai lenne megállapítani a baleset pontos okát. A vizsgálatok folyamatban vannak.

Borítókép: Hatalmas a gyász Lisszabonban a tragédia után (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

