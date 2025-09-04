Kiderült, mi okozhatta a lisszaboni siklóvasúton történt tragédiát + videó

A hatóságok közlése szerint további 18 személy került kórházba, közülük öten súlyos állapotban. Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere „tragikus pillanatnak” nevezte az esetet a város számára, miközben meglátogatta a sérülteket a kórházban.

Mentők és tűzoltók dolgoznak a helyszínen, miután a Gloria siklóvasút kisiklott Lisszabonban, Portugáliában (Fotó: AFP)

Marcelo Rebelo de Sousa, Portugália elnöke kifejezte „együttérzését és szolidaritását az érintett családokkal”.

A kormány nemzeti gyásznapot hirdetett csütörtökre.

Lisszabonban hatalmas tragédia történt

Szemtanúk beszámolói alapján úgy tűnik, hogy a fékrendszer meghibásodott, ami miatt a jármű kontrollálatlanul száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott.