Borzasztó tragédia: kisiklott egy siklóvasút Lisszabonban, sok a halott + videó

A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.
Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója közölte, hogy a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, többen még mindig a roncsok között vannak. A CNN tudósítása szerint leglalább két tucatnyian sérültek meg.
A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást.
A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az Observadornak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak.
Borítókép: Kisiklott siklóvasút Lisszabonban (Fotó: AFP)