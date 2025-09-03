Borzasztó tragédia: kisiklott egy siklóvasút Lisszabonban, sok a halott + videó

A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.

Siklóvasút siklott ki Lisszabonban

Fotó: AFP

Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója közölte, hogy a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, többen még mindig a roncsok között vannak. A CNN tudósítása szerint leglalább két tucatnyian sérültek meg.

WATCH: Closeup footage of Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória, after it derailed. At least 3 dead, 20 injured. pic.twitter.com/s1zGF98HBA — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást.

🚨BREAKING🚨:LISBON FUNICULAR DERAILS 🚋



Close-up footage shows the Elevador da Glória, one of the city’s most iconic trams, after it jumped the tracks in central Lisbon. Emergency services rushed to the scene, with at least 3 fatalities confirmed. pic.twitter.com/zZ3D03PAXi — The_Independent (@TheIndeWire) September 3, 2025

A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az Observadornak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak.

Borítókép: Kisiklott siklóvasút Lisszabonban (Fotó: AFP)