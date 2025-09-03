Lisszabonsiklóbaleset

Borzasztó tragédia: kisiklott egy siklóvasút Lisszabonban, sok a halott + videó

Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben legalább 15 ember meghalt, sokan megsérültek – közölte a portugál katasztrófavédelmi hatóság.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 21:41
Siklóvasút siklott ki Lisszabonban Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.

Police and firefighters work on the site of a funicular railway accident in Lisbon, on September 3, 2025. The accident of a funicular railway caused several dead and seriously injured in Lisbon, announced the Portugal's President of the Republic. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Siklóvasút siklott ki Lisszabonban
Fotó: AFP

Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója közölte, hogy a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, többen még mindig a roncsok között vannak. A CNN tudósítása szerint leglalább két tucatnyian sérültek meg.  

A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást.

A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az Observadornak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak.

Borítókép: Kisiklott siklóvasút Lisszabonban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvendégmunkás

Na most légy polkorrekt, tesó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.