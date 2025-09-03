Benjamin Netanjahu: a palesztin állam elismerésére készülő belga kormányfő „gyenge vezető”

Netanjahu – hivatala által közzétett – megfogalmazása szerint De Wever „gyenge vezető, aki Izrael feláldozásával próbálja lecsillapítani az iszlám terrorizmust”.

Netanjahu gyengének nevezte Bart De Wever belga miniszterelnököt (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az izraeli kormányfői hivatal az X közösségi oldalon úgy fogalmazott:

a belga miniszterelnök jól akarja lakatni a terrorista krokodilt, mielőtt az Belgiumot is felfalja.

Maxime Prévot belga külügyminiszter kedden jelentette be, hogy hazája az ENSZ Közgyűlésének közelgő ülésszakán – bizonyos feltételek mellett – el fogja ismerni a palesztin államot, egyúttal határozottabb fellépést ígért egyrészről az izraeli kormánnyal, másrészről pedig az antiszemitizmussal és a Hamász palesztin fegyveres szervezet dicsőítésével szemben.

Az izraeli kormány hasonlóan reagált Franciaország, Nagy-Britannia, Kanada és Ausztrália korábban tett bejelentéseire a témában.

A kormányfő augusztusban Anthony Albanese ausztrál miniszterelnököt is „gyengének” nevezte, és azt mondta: a palesztin állam elismerése „jutalom lenne a Hamász számára” az Izrael ellen 2023. október 7-én intézett terrortámadása után.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP)