Benjamin Netanjahu: a palesztin állam elismerésére készülő belga kormányfő „gyenge vezető”

Gyenge vezetőnek nevezte Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő szerdán Bart De Wever belga miniszterelnököt, akinek kormánya előző nap bejelentette, hogy hamarosan elismeri az önálló palesztin államot. Netanjahu korábban más a palesztin államot elismerni készülő politikusokra is hasonló kijelentést tett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 03. 23:18
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP
Netanjahu – hivatala által közzétett – megfogalmazása szerint De Wever „gyenge vezető, aki Izrael feláldozásával próbálja lecsillapítani az iszlám terrorizmust”. 

Netanjahu gyengének nevezte Bart De Wever belga miniszterelnököt
Netanjahu gyengének nevezte Bart De Wever belga miniszterelnököt (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az izraeli kormányfői hivatal az X közösségi oldalon úgy fogalmazott: 

a belga miniszterelnök jól akarja lakatni a terrorista krokodilt, mielőtt az Belgiumot is felfalja.

Maxime Prévot belga külügyminiszter kedden jelentette be, hogy hazája az ENSZ Közgyűlésének közelgő ülésszakán – bizonyos feltételek mellett – el fogja ismerni a palesztin államot, egyúttal határozottabb fellépést ígért egyrészről az izraeli kormánnyal, másrészről pedig az antiszemitizmussal és a Hamász palesztin fegyveres szervezet dicsőítésével szemben.

Az izraeli kormány hasonlóan reagált Franciaország, Nagy-Britannia, Kanada és Ausztrália korábban tett bejelentéseire a témában.

A kormányfő augusztusban Anthony Albanese ausztrál miniszterelnököt is „gyengének” nevezte, és azt mondta: a palesztin állam elismerése „jutalom lenne a Hamász számára” az Izrael ellen 2023. október 7-én intézett terrortámadása után.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP)

