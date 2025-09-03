TrumpHamászGázai övezettúsz

Trump komolyan berágott a Hamászra

Az asztalra csapott Donald Trump amerikai elnök a Gázai övezetben fogva tartott túszokkal kapcsolatban. Trump az összes túsz szabadon bocsátását követeli a Hamász palesztin terrorszervezettől.

Munkatársunktól
2025. 09. 03. 19:34
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Megunta az időhúzást Donald Trump amerikai elnök a Gázai övezetben fogva tartott túszokkal kapcsolatban.

A túszok családjai számítanak Trump segítségére
A túszok családjai számítanak Trump segítségére. Fotó: AFP

Mondd meg a Hamásznak, hogy AZONNAL adja vissza mind a 20 túszt (nem 2-t, 5-öt vagy 7-et!), és a helyzet gyorsan megváltozik. VÉGET ÉR!

mennydörögte Trump a közösségi médiában.

Az elnök részleteket egyelőre nem árult el azzal kapcsolatban, hogy milyen lépésekre készül, amennyiben a Hamász nem teljesíti a követelést. Ha viszont kiszabadulnak a túszok, az a bejegyzés szerint Izrael gázai hadműveletének végét jelentheti.

A palesztin terrorszervezet 2023. október 7-én tört be Izrael területére, és hurcolt el 251 túszt. 

Többségük több megállapodás alapján kiszabadult, negyvenheten azonban továbbra is a Gázai övezetben vannak. Közülük húszan lehetnek még életben, két fő sorsa egyelőre kétséges. Huszonhat túsz esetében az izraeli hadsereg megerősítette, hogy meghaltak, holttestük (egy 2014-ben a Gázai övezetben elhunyt katona maradványaival együtt) továbbra is a Hamásznál van.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

