Trump komolyan berágott a Hamászra

Megunta az időhúzást Donald Trump amerikai elnök a Gázai övezetben fogva tartott túszokkal kapcsolatban.
Mondd meg a Hamásznak, hogy AZONNAL adja vissza mind a 20 túszt (nem 2-t, 5-öt vagy 7-et!), és a helyzet gyorsan megváltozik. VÉGET ÉR!
– mennydörögte Trump a közösségi médiában.
Az elnök részleteket egyelőre nem árult el azzal kapcsolatban, hogy milyen lépésekre készül, amennyiben a Hamász nem teljesíti a követelést. Ha viszont kiszabadulnak a túszok, az a bejegyzés szerint Izrael gázai hadműveletének végét jelentheti.
A palesztin terrorszervezet 2023. október 7-én tört be Izrael területére, és hurcolt el 251 túszt.
Többségük több megállapodás alapján kiszabadult, negyvenheten azonban továbbra is a Gázai övezetben vannak. Közülük húszan lehetnek még életben, két fő sorsa egyelőre kétséges. Huszonhat túsz esetében az izraeli hadsereg megerősítette, hogy meghaltak, holttestük (egy 2014-ben a Gázai övezetben elhunyt katona maradványaival együtt) továbbra is a Hamásznál van.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)