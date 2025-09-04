Zelenszkij nem áll le, a háború folytatásáért házal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb európai körútra indult hogy szövetségeseitől további támogatást eszközöljön ki a háború folytatásához. Az ukrán vezetés az egyre kevesebb emberállomány ellenére minden erejével azon dolgozik, hogy a fronton folytatódjon a vérontás, azonban a Nyugat egyre nehezebben tudja finanszírozni Kijevet, amely sokak szerint feneketlen kútként nyeli el a pénzt és a fegyvereket.

Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök a csúcstalálkozón, ahol Ukrajna szövetségesei az ország biztonsági garanciáiról tárgyalnak (Fotó: ANP/AFP/Ramon van Flymen)

Zelenszkij a szövetségeseit győzködi és nagyobb nyomásgyakorlást szorgalmaz Oroszországra újabb európai körútjának kezdetén. Az ukrán államfő Koppenhágában kezdte a látogatását, és már indulásakor minden szövetségesét arra sürgette, hogy szállítsanak Ukrajnának légvédelmi eszközöket.

Az ukrán elnök már többször járta végig az európai fővárosokat, hogy katonai segélyeket és biztonsági garanciákat kérjen. Moszkva azonban figyelmeztetett: ezek a „garanciák” valójában nem Ukrajna, hanem egész Európa biztonságát veszélyeztetik.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint a nyugati terveket, amelyek akár katonai erők Ukrajnába küldését is tartalmazhatják, Oroszország semmilyen formában nem hajlandó megvitatni.

Ezek nem biztonsági garanciák Ukrajna számára, hanem fenyegetést jelentenek az egész kontinensnek

– hangsúlyozta a diplomata Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórumon, idézte a TASZSZ.

CBS: Trump commits to pursuing Russia-Ukraine peace: They are "not ready yet," but "something is going to happen."



President Trump characterized his position as both realistic and optimistic: “something is going to happen. We are going to get it done." 🕊️https://t.co/NMm0jqQLN5 — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) September 4, 2025

Marija Zaharova szerint az, hogy az Egyesült Államok jóváhagyta több mint háromezer ERAM rakéta és a hozzájuk szükséges felszerelés eladását Ukrajnának nyíltan ellentmond annak a narratívának, hogy a konfliktus „békés rendezésére” törekednek.

Oroszország eközben konkrét elvárásokat fogalmaz meg a béke érdekében, és egyre erősebb nemzetközi támogatást tudhat maga mögött. Moszkva mellett nyíltan kiáll Peking, Phenjan és Újdelhi is, míg Ukrajna támogatói köre folyamatosan szűkül.

Kim Dzsong Un a Putyinnal folytatott pekingi kétoldalú tárgyaláson úgy fogalmazott: