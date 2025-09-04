ZelenszkijtámogatásOroszországUkrajnaPutyinháborúszövetséges

Zelenszkij nem áll le, a háború folytatásáért házal

Újabb körútra indult az ukrán elnök, hogy folytathassa a háborút. Az európai szövetségeseivel mindent megtesz, hogy Ukrajnában folytatódhasson a vérontás. Oroszország eközben konkrét elvárásokat fogalmaz meg a béke érdekében. Ukrajna támogatói egyre kevesebben vannak, s egyre nehezebben öntik a pénzt a feneketlen kútnak számító Kijevbe, míg Moszkva mögött ott van Peking és Phenjan, akikhez gazdaságilag immár Újdelhi is csatlakozott, mondta el lapunknak a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

Szabó István
2025. 09. 04. 13:44
Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja, Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Dick Schoof, Hollandia leköszönő miniszterelnöke beszédet mond a hajlandók koalíciója csúcstalálkozóján, az Élysée-palotában, Párizsban, 2025. szeptember 4-én Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb európai körútra indult hogy szövetségeseitől további támogatást eszközöljön ki a háború folytatásához. Az ukrán vezetés az egyre kevesebb emberállomány ellenére minden erejével azon dolgozik, hogy a fronton folytatódjon a vérontás, azonban a Nyugat egyre nehezebben tudja finanszírozni Kijevet, amely sokak szerint feneketlen kútként nyeli el a pénzt és a fegyvereket.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök a csúcstalálkozón, ahol Ukrajna szövetségesei az ország biztonsági garanciáiról tárgyalnak (Fotó: ANP/AFP/Ramon van Flymen)

Zelenszkij a szövetségeseit győzködi és nagyobb nyomásgyakorlást szorgalmaz Oroszországra újabb európai körútjának kezdetén. Az ukrán államfő Koppenhágában kezdte a látogatását, és már indulásakor minden szövetségesét arra sürgette, hogy szállítsanak Ukrajnának légvédelmi eszközöket.

Az ukrán elnök már többször járta végig az európai fővárosokat, hogy katonai segélyeket és biztonsági garanciákat kérjen. Moszkva azonban figyelmeztetett: ezek a „garanciák” valójában nem Ukrajna, hanem egész Európa biztonságát veszélyeztetik. 

MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 01: Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zaharova delivers a speech as she attends the Media Forum of the Commonwealth of Independent States (CIS) Countries in Moscow, Russia on November 01, 2023. Sefa Karacan / Anadolu (Photo by SEFA KARACAN / Anadolu via AFP)
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint a nyugati terveket, amelyek akár katonai erők Ukrajnába küldését is tartalmazhatják, Oroszország semmilyen formában nem hajlandó megvitatni. 

Ezek nem biztonsági garanciák Ukrajna számára, hanem fenyegetést jelentenek az egész kontinensnek

hangsúlyozta a diplomata Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórumon, idézte a TASZSZ.

Marija Zaharova szerint az, hogy az Egyesült Államok jóváhagyta több mint háromezer ERAM rakéta és a hozzájuk szükséges felszerelés eladását Ukrajnának nyíltan ellentmond annak a narratívának, hogy a konfliktus „békés rendezésére” törekednek.

Oroszország eközben konkrét elvárásokat fogalmaz meg a béke érdekében, és egyre erősebb nemzetközi támogatást tudhat maga mögött. Moszkva mellett nyíltan kiáll Peking, Phenjan és Újdelhi is, míg Ukrajna támogatói köre folyamatosan szűkül. 

Kim Dzsong Un a Putyinnal folytatott pekingi kétoldalú tárgyaláson úgy fogalmazott:

Ha Phenjan bármiben segítheti Moszkvát, ezt testvéri kötelességének tekinti, és feltétlenül megteszi.

Trump kivárásra játszik

Az világosan látható, hogy Egyesült Államok békét szeretne, ez a konfliktus nem az ő konfliktusuk és Trump számára az lenne a fontos, hogy ezzel ne kelljen foglalkoznia és egyfajta nyugalmi állapot álljon be azért, hogy az Amerika számára igazán fontos kihívóra, Kínára koncentrálhasson

– mondta lapunknak Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

Trump ennek érdekében békeközvetítő szerepet vállal és mindkét felet erre szeretné rávenni és ennek érdekében pozitív és negatív üzeneteket is megfogalmaz, tette hozzá a szakértő.

Zelenszkij újabb európai útjával nyilván azt szeretné demonstrálni, hogy Ukrajna kitart és sok támogatója van. Ugyanakkor Kijev európai szövetségesei Amerika nélkül ezt nem fogják sokáig bírni

– mutatott rá Siklósi Péter. A szakértő arról is beszélt, hogy a kínai történéseket látva Oroszország is megmutatta, hogy neki is vannak támogatói.

This picture taken on September 3, 2025 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on September 4, 2025 shows (front L-R) Russia's President Vladimir Putin, China's President Xi Jinping and North Korean leader Kim Jong Un arriving to a military parade marking the 80th anniversary of victory over Japan and the end of World War II, in Beijings Tiananmen Square. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /
Vlagyimir Putyin orosz elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, amint megérkeznek a Japán felett aratott győzelem és a második világháború végének 80. évfordulóját ünneplő katonai parádéra a pekingi Tienanmen téren (Fotó: STR/KCNA/KNS)

Ezzel azt is mutatja Moszkva Washington felé, hogy neki nem sürgős a háború lezárása, amit Zelenszkij is mutatni szeretne, de azért lássuk be, hogy a jobb lapok Oroszország kezében vannak.

– fogalmazott.

Minél tovább tart ez a háború annál inkább az oroszok fognak előnyösebb helyzetben lenni, összegezte a szakértő.

A háború költségeit viselő nyugati társadalmakban növekszik az elégedetlenség a háborús kiadások miatt, és mind több ország vezetése kénytelen belátni: az ukrán háború finanszírozása hosszú távon fenntarthatatlan. Kérdés, meddig tart még ki a Nyugat türelme. 

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja, Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Dick Schoof, Hollandia leköszönő miniszterelnöke beszédet mond a hajlandók koalíciója csúcstalálkozóján, az Élysée-palotában, Párizsban, 2025. szeptember 4-én (Fotó: AFP/Ludovic Marin)


 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu