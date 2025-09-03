Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Putyin megkapta a támogatást szövetségesétől

Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingben találkozott Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. A felek több mint másfél órás megbeszélésük során a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését, valamint a jövőbeni együttműködés lehetőségeit vitatták meg.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 09. 03. 11:00
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Fotó: Sergey Bobylev Forrás: AFP
Putyin örömét fejezte ki, hogy külön megbeszélést folytathatott észak-koreai kollégájával. Hangsúlyozta, hogy Moszkva és Phenjan kapcsolatai az utóbbi időben „bizalmas, szövetséges jellegűvé” váltak, írja a RIA Novosztyi.

Putyin
Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong Un (Fotó: AFP/Sergey Bobylev)

Putyin emlékeztetett arra, hogy Oroszország és Észak-Korea együtt harcolt a nácizmus, a fasizmus és a militarizmus ellen, és kiemelte az észak-koreai katonák szerepét Kurszk felszabadításában.

Soha nem felejtjük el azokat az áldozatokat, amelyeket az önök fegyveres erői és katonacsaládjai hoztak. A mai napig hálásak vagyunk ezért a közös küzdelemért a modern neonácizmus ellen. Kérem, tolmácsolja a legmelegebb köszönet szavait a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népének 

– fogalmazott Putyin.

Az észak-koreai vezető szintén elégedettségének adott hangot, hogy négyszemközt is beszélhetett Putyinnal. Emlékeztetett: a tavaly júniusban megkötött államközi szerződés óta a kétoldalú kapcsolatok „minden területen fejlődnek”.

Kim hangsúlyozta: 

Ha Phenjan bármiben segítheti Moszkvát, ezt testvéri kötelességének tekinti, és feltétlenül megteszi.

A megbeszélésen orosz részről részt vett Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó, valamint Alekszandr Kozlov, a természeti erőforrások és ökológia minisztere, aki egyben az orosz–észak-koreai gazdasági és tudományos-technikai együttműködési bizottság társelnöke.

Az észak-koreai delegációban több magas rangú tisztviselő mellett jelen volt Kim Dzsong Un húga, Kim Jodzsong is. A hivatalos tárgyalásokat követően Putyin és Kim négyszemközt folytatták megbeszélésüket.

Katonai parádé Pekingben

A találkozóra azután került sor, hogy Pekingben nagyszabású katonai parádét rendeztek Japán feletti győzelem és a második világháború lezárásának 80. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen több állam- és kormányfő vett részt, Putyin pedig a díszvendégek között kapott helyet.

Donald Trump amerikai elnök a parádé előtt egy sejtelmes bejegyzésben a közösségi médiában azzal vádolta a kínai vezetést, hogy Oroszországgal és Észak-Koreával szövetkezik az Egyesült Államok ellen, írta a Politico.

Kérem, tolmácsolják legmelegebb üdvözletemet Vlagyimir Putyinnak és Kim Dzsong Unnak, miközben az Amerikai Egyesült Államok ellen szövetkeznek

írta Trump a Truth Social platformon.

Trump a második világháború alatti amerikai kínai támogatás történetére is hivatkozott, mondván: „Sok amerikai halt meg Kína győzelem és dicsőség utáni harcában. Remélem, hogy jogosan tisztelik és emlékeznek rájuk bátorságukért és áldozatukért!”

Hszi Csin-ping beszédében nem említette konkrétan az Egyesült Államokat, bár háláját fejezte ki azoknak az országoknak, amelyek segítették Kínát.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető (Fotó: AFP/Sergey Bobylev)

