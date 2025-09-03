Putyin örömét fejezte ki, hogy külön megbeszélést folytathatott észak-koreai kollégájával. Hangsúlyozta, hogy Moszkva és Phenjan kapcsolatai az utóbbi időben „bizalmas, szövetséges jellegűvé” váltak, írja a RIA Novosztyi.
Putyin megkapta a támogatást szövetségesétől
Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingben találkozott Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. A felek több mint másfél órás megbeszélésük során a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését, valamint a jövőbeni együttműködés lehetőségeit vitatták meg.
Putyin emlékeztetett arra, hogy Oroszország és Észak-Korea együtt harcolt a nácizmus, a fasizmus és a militarizmus ellen, és kiemelte az észak-koreai katonák szerepét Kurszk felszabadításában.
Soha nem felejtjük el azokat az áldozatokat, amelyeket az önök fegyveres erői és katonacsaládjai hoztak. A mai napig hálásak vagyunk ezért a közös küzdelemért a modern neonácizmus ellen. Kérem, tolmácsolja a legmelegebb köszönet szavait a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népének
– fogalmazott Putyin.
Az észak-koreai vezető szintén elégedettségének adott hangot, hogy négyszemközt is beszélhetett Putyinnal. Emlékeztetett: a tavaly júniusban megkötött államközi szerződés óta a kétoldalú kapcsolatok „minden területen fejlődnek”.
Kim hangsúlyozta:
Ha Phenjan bármiben segítheti Moszkvát, ezt testvéri kötelességének tekinti, és feltétlenül megteszi.
A megbeszélésen orosz részről részt vett Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó, valamint Alekszandr Kozlov, a természeti erőforrások és ökológia minisztere, aki egyben az orosz–észak-koreai gazdasági és tudományos-technikai együttműködési bizottság társelnöke.
Az észak-koreai delegációban több magas rangú tisztviselő mellett jelen volt Kim Dzsong Un húga, Kim Jodzsong is. A hivatalos tárgyalásokat követően Putyin és Kim négyszemközt folytatták megbeszélésüket.
További Külföld híreink
Katonai parádé Pekingben
A találkozóra azután került sor, hogy Pekingben nagyszabású katonai parádét rendeztek Japán feletti győzelem és a második világháború lezárásának 80. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen több állam- és kormányfő vett részt, Putyin pedig a díszvendégek között kapott helyet.
Kérem, tolmácsolják legmelegebb üdvözletemet Vlagyimir Putyinnak és Kim Dzsong Unnak, miközben az Amerikai Egyesült Államok ellen szövetkeznek
– írta Trump a Truth Social platformon.
Trump a második világháború alatti amerikai kínai támogatás történetére is hivatkozott, mondván: „Sok amerikai halt meg Kína győzelem és dicsőség utáni harcában. Remélem, hogy jogosan tisztelik és emlékeznek rájuk bátorságukért és áldozatukért!”
Hszi Csin-ping beszédében nem említette konkrétan az Egyesült Államokat, bár háláját fejezte ki azoknak az országoknak, amelyek segítették Kínát.
További Külföld híreink
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető (Fotó: AFP/Sergey Bobylev)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb kárpátaljai magyart vittek el Zelenszkij emberrablói
Újabb magyart hurcoltak el.
Erről tárgyal Szijjártó Péter Pekingben
Szijjártó Péter közösségi oldalán osztott meg bejegyzést.
Súlyos baleset, sok a sérült
Több halottja van a karambolnak.
„Amit most látunk, az a Nyugat hanyatlásának a kezdete”
Somkuti Bálint szerint új világrend körvonalazódik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb kárpátaljai magyart vittek el Zelenszkij emberrablói
Újabb magyart hurcoltak el.
Erről tárgyal Szijjártó Péter Pekingben
Szijjártó Péter közösségi oldalán osztott meg bejegyzést.
Súlyos baleset, sok a sérült
Több halottja van a karambolnak.
„Amit most látunk, az a Nyugat hanyatlásának a kezdete”
Somkuti Bálint szerint új világrend körvonalazódik.