Putyin megkapta a támogatást szövetségesétől

Putyin emlékeztetett arra, hogy Oroszország és Észak-Korea együtt harcolt a nácizmus, a fasizmus és a militarizmus ellen, és kiemelte az észak-koreai katonák szerepét Kurszk felszabadításában.

Soha nem felejtjük el azokat az áldozatokat, amelyeket az önök fegyveres erői és katonacsaládjai hoztak. A mai napig hálásak vagyunk ezért a közös küzdelemért a modern neonácizmus ellen. Kérem, tolmácsolja a legmelegebb köszönet szavait a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népének

– fogalmazott Putyin.

Az észak-koreai vezető szintén elégedettségének adott hangot, hogy négyszemközt is beszélhetett Putyinnal. Emlékeztetett: a tavaly júniusban megkötött államközi szerződés óta a kétoldalú kapcsolatok „minden területen fejlődnek”.

Kim hangsúlyozta:

Ha Phenjan bármiben segítheti Moszkvát, ezt testvéri kötelességének tekinti, és feltétlenül megteszi.

A megbeszélésen orosz részről részt vett Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó, valamint Alekszandr Kozlov, a természeti erőforrások és ökológia minisztere, aki egyben az orosz–észak-koreai gazdasági és tudományos-technikai együttműködési bizottság társelnöke.